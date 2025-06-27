شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. ما هو الحمض الكيتونى وما علامات التحذير والان مع تفاصيل الخبر

الحماض الكيتوني السكري، هو أحد مضاعفات مرض السكر المهددة للحياة، يحدث بسبب نقص حاد في الأنسولين، بدون الأنسولين، لا يستطيع الجسم نقل السكر إلى الخلايا للحصول على الطاقة، فيقوم بتكسير الدهون، مُطلقًا مواد كيميائية ضارة تُسمى الكيتونات، والتي تتراكم وتجعل الدم حامضيًا.

يمكن أن يؤدي تراكم الكيتونات بكميات كبيرة إلى إصابتك بمرض خطير بسرعة كبيرة، وبالنسبة لبعض الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، قد يتطور لديهم الحماض الكيتوني السكر قبل تشخيص مرض السكر، خاصةً إذا كان من النوع الأول.

الحماض الكيتوني السكري ليس مجرد مزحة، فهى حالة خطيرة قد تؤدي إلى غيبوبة سكرية أو حتى الوفاة، يحدث الحماض الكيتوني السكري نتيجة زيادة نسبة الكيتونات في الدم.

ما الذي يسبب الحماض الكيتوني السكري؟

وفقا لموقع " diabetes "، فيما يلي ثلاثة أسباب أساسية لكميات معتدلة أو كبيرة من الكيتونات:

ـ ربما لم تحقن كمية كافية من الأنسولين، أو قد يحتاج جسمك إلى كمية أكبر من المعتاد من الأنسولين بسبب مرض ما.

ـ عندما تكون مريضًا، غالبًا ما تشعر بعدم الرغبة في تناول الطعام، مما يؤدي أحيانًا إلى ارتفاع مستويات الكيتون، قد ترتفع هذه المستويات أيضًا عند تفويت وجبة طعام.

ـ رد فعل الأنسولين (انخفاض نسبة السكر في الدم)

ـ إذا أظهر الاختبار مستويات عالية من الكيتون في الصباح، فقد يكون لديك رد فعل الأنسولين أثناء النوم

ـ عندما لا تحصل خلاياك على الجلوكوز الذي تحتاجه للطاقة، يبدأ جسمك بحرق الدهون للحصول على الطاقة، مما يُنتج الكيتونات.

ارتفاع مستويات الكيتونات قد يُسمّم الجسم، عند ارتفاعها، قد تُصاب بالحماض الكيتوني السكرى (DKA). قد يُصاب أي شخص مصاب بداء السكر بالحماض الكيتوني السكر، مع أنه نادر لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

عادةً ما يُعالج الحماض الكيتوني السكرى في المستشفى، ولكن يُمكنك الوقاية منه بمعرفة العلامات التحذيرية وفحص البول والدم بانتظام.

ما هي علامات التحذير من الحماض الكيتوني السكري؟

عادةً ما يتطور الحماض الكيتوني السكر ببطء، ولكن عند حدوث القيء، قد تتطور هذه الحالة المهددة للحياة في غضون ساعات قليلة. تشمل الأعراض المبكرة ما يلي:

العطش أو جفاف الفم الشديد

كثرة التبول

ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم (سكر الدم)

ارتفاع مستويات الكيتونات في البول

ثم تظهر أعراض أخرى:

الشعور بالتعب المستمر

جفاف الجلد أو احمراره

الغثيان، أو القيء، أو ألم البطن، قد يكون سبب القيء أمراضًا عديدة، وليس فقط الحماض الكيتوني، إذا استمر القيء لأكثر من ساعتين، يُرجى استشارة مقدم الرعاية الصحية.

صعوبة في التنفس

رائحة الفواكه في التنفس

صعوبة في الانتباه أو الارتباك

الحماض الكيتوني السكري حالة خطيرٌة، إذا ظهرت عليك أيٌّ من الأعراض المذكورة أعلاه، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية فورًا، أو توجّه إلى أقرب قسم طوارئ في المستشفى المحلي.

