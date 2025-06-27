شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على أن كليتك في خطر والان مع تفاصيل الخبر

سرطان الكلى قاتل صامت، إذ لا تظهر أعراضه غالبًا في مراحله الأولى، لاحقًا، يصبح غير قابل للشفاء، مما يؤدي إلى وفيات عالية، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الأعراض التي يجب ألا تتجاهلها لسرطان الكلى، بحسب موقع تايمز ناو.

هل كليتاك معرضتان للخطر؟ علامات لا يجب تجاهلها ما هو سرطان الكلى؟

يحدث سرطان الكلى عندما تنمو خلايا غير طبيعية في أنسجة الكلى، مع مرور الوقت، تُشكل هذه الخلايا كتلة تُعرف باسم "الورم".

يبدأ السرطان عندما يُحدث عامل ما تغييرًا في الخلايا، فتنقسم بشكل خارج عن السيطرة بحيث ينتشر الورم السرطاني أو الخبيث إلى أنسجة وأعضاء حيوية أخرى، مما يؤدي إلى النقائل.

بينما يُشير الخبراء إلى أن سرطان الكلى يُصيب في الغالب من تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عامًا، فإن الرجال أكثر عرضة للإصابة به بمرتين من النساء، ومع ذلك، يُعد هذا السرطان أقل شيوعًا لدى الأطفال.

تشمل أنواع سرطان الكلى المختلفة ما يلي:

سرطان الخلايا الكلوية

سرطان الخلايا الانتقالية

ساركوما الكلى

أعراض سرطان الكلى

وفقًا للخبراء، قد لا يُظهر سرطان الكلى أي أعراض ملحوظة في مراحله المبكرة، ولكن مع بدء نمو الورم، قد تشعر بوجود خلل في جسمك ومع ذلك، تتضمن بعض العلامات المبكرة ما يلي:

وجود دم في البول، والمعروف أيضًا باسم البول الدموي

كتلة أو ورم في منطقة الكلى

التعب والإرهاق

شعور عام بعدم الراحة

فقدان الشهية

فقدان الوزن

حمى منخفضة الدرجة

ألم العظام

ضغط دم مرتفع

فقر الدم

مستويات الكالسيوم العالية

ما الذي يسبب سرطان الكلى؟

في حين أن السبب الدقيق لسرطان الكلى غير معروف، إلا أن الأطباء يعتقدون أن هناك بعض عوامل الخطر والتي تشمل:

التدخين

إن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا السرطان

السمنة وزيادة الوزن

الدهون والوزن الزائد من أكبر عوامل الخطر للإصابة بسرطان الكلى

ضغط دم مرتفع

يقول الأطباء أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكلى.

التاريخ العائلي

قد يكون الأشخاص الذين لديهم أفراد من العائلة مصابين بسرطان الكلى أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان.

علاج إشعاعي

يقول الأطباء إن النساء اللاتي تلقين علاجًا بالإشعاع لسرطان الأعضاء التناسلية قد يكون لديهن خطر متزايد قليلاً للإصابة بسرطان الكلى.