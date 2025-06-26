شكرا لقرائتكم خبر عن دهون البطن العميقة تسبب الالتهابات بالجسم.. كيف تتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

الدهون العميقة أو ما يطلق عليه الدهون الحشوية، هو نوع خطير من الدهون الذى يحيط بأعضاء حيوية مثل الكلى والكبد والقلب ، مما يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات داخل الجسم، والتى ينتج عنها مقاومة الأنسولين والأمراض المزمنة المختلفة.

ووفقا لموقع "CNN" تسبب هذه الدهون انتفاخ البطن، ولكن ليس لدى الجميع، لأنه حتى الأشخاص النحيفين قد يحملون كميات كبيرة من هذه الدهون حول أعضائهم، وهي ظاهرة تُعرف باسم "الدهون النحيفة".

كيف تعرف أن لديك دهون حشوية؟

إذا كانت نسبة الدهون الحشوية حوالي 10% من إجمالي كتلة الدهون في جسمك، فهذا أمر طبيعي وصحي.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ، فإن النساء غير الحوامل اللاتي يزيد حجم خصرهن 88.9 سم، والرجال الذين يزيد حجم خصرهم عن 101.6 سم)،معرضون لخطر أكبر للإصابة بالدهون الحشوية.

ويمكنك قياس محيط خصرك بنفسك بتلك الطريقة:

بدون شفط بطنك، لفّ شريط قياس حول خصرك من أعلى عظم الورك (عادةً عبر السرة)، ازفر بشكل طبيعي وقم بالقياس، مع التأكد من أن الشريط موازٍ للأرض ومحكم، ولكن ليس مشدودًا، على الجلد.

من المؤشرات الرئيسية الأخرى كتلة العضلات الهزيلة، فإذا كانت نسبة الدهون في جسمك أكبر من كتلة العضلات، فمن المرجح أن تكون لديك دهون حشوية في جميع أنحاء جسمك، حتى في العضلات، والتى يمكن قياسها بفحض طبى.

طرق رئيسية لتقليل الدهون الحشوية

من الطرق الجيدة المشي السريع لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، كذلك ممارسة بعض تمارين المقاومة الأكثر فعالية لبناء العضلات الخالية من الدهون، عن طريق فقدان الدهون وعمل مفاصل متعددة في الجسم معًا

عالج نظامك الغذائي

ويقول الخبراء إن الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات، تعد طرقًا ممتازة لتحسين التغذية وفقدان دهون البطن، فقط تخلص من الأطعمة فائقة المعالجة والدهون المضافة والسكريات وما شابه ذلك، وانتقل إلى نظام غذائي يتكون في الغالب من الأطعمة الكاملة.

ويعد النظام الغذائي المتوسطي ، نظاما مثاليا للتخلص من الدهون، لتركيزه على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب وزيت الزيتون والمكسرات والبذور، كما يُقلّل هذا النظام من استهلاك الحلويات، ويوصي بتناول كميات قليلة من منتجات الألبان واللحوم، وخاصةً اللحوم الحمراء، بينما يُعدّ السمك عنصرًا أساسيًا، وخاصةً الأسماك الدهنية مثل السردين.