نجاح أول عملية باستخدام تقنية “الارتجاع الهيدروستاتيكي” لطفل في مستشفى الولادة والأطفال بتبوك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365- تبوك

سجّل فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال، التابع لتجمع تبوك الصحي، إنجازًا طبيًا نوعيًا بعد نجاحه في إجراء تدخل دقيق لحالة نادرة ومعقدة لطفل يبلغ من العمر خمسة أشهر، كان يعاني من انسداد معوي حاد.

وأوضح الفريق الطبي المعالج أن الطفل وصل إلى قسم الطوارئ وهو في حالة حرجة، حيث كشفت الفحوصات التشخيصية عن إصابته بانسداد معوي تليسكوبي (Intussusception)، وهي حالة طبية طارئة تستدعي تدخلاً فوريًا لتجنّب المضاعفات الخطيرة.

وبحسب الفريق، فقد تم التدخل بشكل عاجل عبر إجراء غير جراحي باستخدام تقنية “الارتجاع الهيدروستاتيكي” (Hydrostatic Reduction)، وهي تقنية حديثة تتيح ارتجاع الجزء المنثني من الأمعاء إلى وضعه الطبيعي دون الحاجة إلى جراحة، مما يُعد تطورًا مهمًا في تقنيات التدخل الطبي لدى الأطفال.

وقد تكللت العملية – بفضل الله – بالنجاح الكامل، حيث استقرت حالة الطفل سريعًا، وبدأ في الرضاعة الطبيعية في اليوم نفسه، ليغادر المستشفى في اليوم التالي وهو في حالة صحية مستقرة.

وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها التي تُنفّذ بهذه التقنية في مستشفى الولادة والأطفال بتبوك، في خطوة تُجسّد تطور مستوى الرعاية الصحية في تجمع تبوك الصحي، وتسهم في تقليل معدلات التدخل الجراحي وتحسين نتائج العلاج للأطفال المرضى.

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