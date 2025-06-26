شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد الحرارى في الصيف.. نصائح خاصة لمرضى الضغط والسكر والقلب والان مع تفاصيل الخبر

الصيف فترة ممتعة للكثيرين، أيامه الطويلة، وعطلاته، وأشعة الشمس. ومع ذلك، عليك أيضًا تقبّل تحديات الصيف، خاصةً إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو السكر أو القلب.

تتفاقم أعراض ارتفاع ضغط الدم في الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد يكون التحكم في ارتفاع ضغط الدم في حرارة الصيف ورطوبته أصعب مما تتصور.بالإضافة إلى ذلك تتضح الآثار المتزايدة للطقس الحار على صحة القلب مع ارتفاع درجات الحرارة، وتؤثر الحرارة على صحتك، بما في ذلك الجفاف والدوار وضربة الشمس.

وفقا لموقع " apolloclinicguwahati"، نشرح أهم النصائح الصحية الصيفية لمرضى القلب والضغط، ونشارك نصائح مفيدة للحفاظ على البرودة خلال أشهر الصيف.

فهم ارتفاع ضغط الدم في الصيف

ارتفاع ضغط الدم هو حالة مرضية مزمنة تكون فيها قوة دفع الدم على جدران الشرايين مرتفعة باستمرار، يُلقب بـ"القاتل الصامت"، وغالبًا ما لا تظهر عليه أي أعراض، وإذا لم يُعالج، فقد يزيد بصمت من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى وغيرها من الأمراض المميتة.

مع حلول فصل الصيف، يبذل جسمك جهدًا كبيرًا للحفاظ على درجة حرارتك الداخلية ضمن النطاق الصحي، قد يؤدي هذا الجهد الشاق أيضًا إلى بعض التأثيرات المثيرة للاهتمام على جهازك القلبي الوعائي، خاصةً إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.

كيفية التحكم في ضغط الدم في الصيف: 1. الحفاظ على ثبات الترطيب

يُعدّ الجفاف أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم في الصيف، فالماء ضروري ليس فقط لتبريد الجسم، بل أيضًا للحفاظ على حجم الدم وضغطه.

اشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا، أو أكثر إذا كنت تتعرق كثيرًا، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الماء مثل الخيار، والبطيخ، والبرتقال، والطماطم، حاول تجنب الكافيين والمشروبات السكرية، فهي تزيد من مستوى الجفاف.

2. تقليل الأنشطة الخارجية خلال ذروة الحرارة

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فنظّم جدولك اليومي بحكمة، جرب هذه البدائل: ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، ارتدِ ملابس خفيفة وجيدة التهوية، وارتدِ قبعة شمسية أو استخدم مظلة.

3. تحقق من الأدوية المستخدمة في علاج ضغط الدم

من الواضح أن أشهر الصيف قد تُغير طريقة تفاعل جسمك مع بعض الأدوية، بعض أدوية ضغط الدم، وخاصةً مدرات البول، قد تزيد من خطر الجفاف أو اختلال توازن الإلكتروليتات.

تحدث مع طبيبك حول إمكانية تعديل الجرعات أو تغيير الأدوية إذا لزم الأمر، لا تتخطى أو تعدل تناول دوائك بنفسك - حتى لو كان ضغط دمك يبدو "طبيعيًا، قم بتخزين الأدوية بشكل جيد بعيدًا عن الحرارة حتى لا تتحلل.

4. انتبه لاختيار وجباتك:

يمكن للطعام الذي تتناوله أن يساعدك أو يضر بالسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وخاصة خلال فصل الصيف عندما تتغير شهيتك ووظائفك الهضمية.

تناول وجبات خفيفة مثل تلك التي تحتوي على الكثير من الفاكهة والسلطات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون.

تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل المخللات.

- استخدمي الأعشاب وعصير الليمون لإضفاء النكهة بدلًا من الملح.

- التقليل من تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والمصنعة.

تأثيرات الطقس الحار على صحة القلب: ما تحتاج إلى معرفته

لا تقتصر آثار ارتفاع درجات الحرارة على راحتك، بل تؤثر أيضًا على كيفية عمل قلبك، إذ يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ الدم إلى سطح الجلد للتخلص من الحرارة، وقد يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة لدى المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

الحرارة قد تسبب التالى:

- الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، وزيادة العمر عن 60 عامًا، يزيد من خطر الإصابة.

- عدم انتظام ضربات القلب بسبب اختلال توازن السوائل.

- انخفاض أو ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، مما قد يجعلك تشعر بالدوار أو الضعف أو الإغماء.

- ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وزيادة الضغط على الجهاز القلبي الوعائي.

نصائح صحية خاصة لمرضى القلب في الصيف

إذا كنت تعاني من أمراض القلب، فسيكون هذا الصيف وقتًا لتوخي الحذر الشديد، إليك بعض النصائح المفيدة لمساعدتك على التعافي:

الترطيب: إذا حدث تعرق شديد، أضيفي القليل من الملح والسكر إلى الماء (أو حسب النصيحة).

يعد ماء جوز الهند واللبن الرائب من الخيارات الطبيعية والممتازة لترطيب البشرة.

الملابس والراحة: ارتدى ملابس قطنية وكتانية وفضفاضة تساعدك على البقاء منتعشًا.

- لا تريد أحزمة ضيقة أو أي ملابس تحد من تدفق الدم.

علامات تستدعي طلب الرعاية الطارئة

إذا كنت مريضًا بارتفاع ضغط الدم أو كنت مع مريض يعاني من أمراض القلب، وتعاني من أي من الأعراض التالية بسبب الحرارة، فاحصل على مساعدة طبية على الفور:

-ألم / انزعاج في الصدر

- ضيق في التنفس

- التعرق الغزير غير المبرر

- عدم انتظام ضربات القلب / خفقان القلب

- الارتباك أو الإغماء أو الضعف المفاجئ

ماذا تفعل إذا شعرت بارتفاع ضغط الدم في الصيف

إذا ارتفع ضغط الدم فجأة، فمن المهم أن تعرف ما يجب عليك فعله، وخاصة خارج بيئتك الطبيعية.

وفيما يلي بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها:

- اجلس في مكان مظلل وهادئ، وتأكد من أخذ قسط من الراحة.

- اشرب كوبًا من الماء البارد ببطء.

- تقليل مستويات التوتر لديك عن طريق أخذ أنفاس عميقة وبطيئة.

- إذا كنت تستخدم دواءً موصوفًا لهذه الحالة، فتناوله؛ وتحقق مما إذا كان طبيبك ينصحك بذلك.

- إذا لم ينخفض ضغط دمك المرتفع، ففكر في الاتصال بطبيبك أو عيادة أو مكان ما للحصول على المساعدة.

نصائح لمرض السكر في الحر

يمكن لبعض مضاعفات داء السكر ، مثل تلف الأوعية الدموية والأعصاب، أن تؤثر على الغدد العرقية، مما يمنع الجسم من التبريد بفعالية، وقد يؤدي ذلك إلى الإجهاد الحراري وضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة.

اشرب كمية كبيرة من الماء.

قم باختبار نسبة السكر في الدم بشكل متكرر.

احتفظ بالأدوية والإمدادات والمعدات بعيدًا عن الحرارة.

ابق داخل المنزل مع تشغيل مكيف الهواء عندما يكون الطقس حارًا.

ارتدي ملابس فضفاضة وخفيفة.

احصل على الرعاية الطبية في حالة الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

ضع خطة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

حضّر حقيبة جاهزة لحالات الطوارئ.

يُصاب مرضى السكر بالجفاف (أي يفقدون الكثير من الماء من أجسامهم) بسرعة أكبر، قد يؤدي عدم شرب كمية كافية من السوائل إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ، وارتفاعه قد يُسبب التبول بكثرة، مما يُسبب الجفاف، كما أن بعض الأدوية الشائعة الاستخدام، مثل مُدرّات البول (حبوب الماء لعلاج ارتفاع ضغط الدم)، قد تُسبب الجفاف أيضًا.

قد تُغير درجات الحرارة المرتفعة طريقة استخدام جسمك للأنسولين، فقد تحتاج إلى فحص سكر الدم بشكل متكرر وتعديل جرعة الأنسولين ونوعية الطعام والشراب الذي تتناوله.