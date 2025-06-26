شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طالبتين باشتباه فى الزائدة خلال الامتحان.. كيف يؤثر التوتر والان مع تفاصيل الخبر

أصيبت طالبتان بحالة اشتباه في الإصابة بالزائدة الدودية، اليوم الخميس، كما أصيبتا بأزمة نفسية أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة في مدينتي الزقازيق والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية،

ومن المعروف أن التوتر يؤثر على الجهاز الهضمي، والعديد من أمراض الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) وعسر الهضم، ناجمة عن عوامل نفسية كالتوتر.

على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين التوتر والتهاب الزائدة الدودية، إلا أن التهاب الزائدة الدودية قد يكون ناجمًا عن الآثار طويلة المدى للتوتر على صحة الأمعاء والجهاز المناعي

كيف يؤثر التوتر على صحة الجهاز الهضمى

وفقا لتقرير موقع " colorectalsurgery" تحتوي أمعاؤك على مليارات الخلايا العصبية التي تنظم عملية الهضم بشكل مستقل عن الدماغ، تُعرف هذه الشبكة الواسعة من الخلايا العصبية داخل الجهاز الهضمي بالجهاز العصبي المعوي.

يتفاعل الجهازان العصبيان المعوي والمركزي ويؤثران على بعضهما البعض، ومن خلال تأثيره على محور الدماغ والأمعاء، يؤثر التوتر المزمن بشكل كبير على الجهاز الهضمي.

يحتوي الجهاز الهضمي على أطول قائمة من الاضطرابات المرتبطة بالتوتر، بما في ذلك:

مرض القولون العصبي

سوء الهضم

إسهال

انتفاخ البطن وألم المعدة

هل يمكن أن يسبب التوتر تمزق في الزائدة الدودية

لا توجد علاقة مباشرة بين التوتر والتهاب الزائدة الدودية، ومع ذلك، قد تُسهم الآثار طويلة المدى للتوتر على صحة الجهاز الهضمي والمناعة في الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، ويتطلب هذا المجال إجراء المزيد من الدراسات.

يزداد ألم الزائدة الدودية سوءًا عند انفجارها، وقد يُسبب عدوى خطيرة، لا يوجد سبب معروف لالتهاب الزائدة الدودية، ولكن إذا كنت تشعر بألم متكرر، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص بأمراض القولون والمستقيم.

ومع ذلك، قد يضرّ التوتر بصحتك العامة ومناعتك، نظريًا، قد يُفاقم التوتر الالتهاب المرتبط بالتهاب الزائدة الدودية وعواقبه (مثل الثقب)، مع ذلك، لا توجد أبحاث دقيقة ودقيقة لاختبار هذه الفكرة.

قد تستمر أعراض التهاب الزائدة الدودية لمدة تتراوح بين 36 و72 ساعة قبل تمزقها، وتظهر أعراض التهاب الزائدة الدودية بسرعة بعد بدء المرض.

تشمل الأعراض المبكرة ألمًا في البطن، وفقدانًا للشهية، وغثيانًا وقيئًا، وحمى خفيفة، وبعد 24 ساعة، ينتقل ألم البطن عادةً إلى الجانب السفلي الأيمن من البطن.

علاج التهاب الزائدة الدودية

يتطلب التهاب الزائدة الدودية تدخلاً طبياً عاجلاً، فمن المرجح أن تتمزق الزائدة الدودية وتُسبب عدوى قاتلة في حال عدم تلقي علاج فوري، لذلك، سيوصي طبيبك بإجراء جراحة استئصال الزائدة الدودية .