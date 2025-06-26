شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال المشروبات الغازية الدايت بالماء يساعد على التحكم فى السكر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة صغيرة النطاق للجمعية الأمريكية للسكر ADA، أن استبدال مشروبات الصودا الخالية من السكر "الدايت" بكوب ماء يساعد على التحكم بشكل أكبر فى سكر الدم وفقدان الوزن.

ووفقا لموقع "US news" أظهرت الدراسة أن النساء أكثر عرضة لفقدان الوزن، والتحكم فى مرض السكر من النوع الثانى، إذا شربن الماء بدلاً من المشروبات الغازية، وتحديدا المشروبات الدايت.

ووفقا للباحثين تتحدى هذه النتائج الاعتقاد السائد في الولايات المتحدة، بأن المشروبات الغازية ليس لها آثار سلبية محتملة على إدارة الوزن وسكر الدم، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يتناول حوالي 1 من كل 5 أمريكيين مشروبًا في أي يوم.

ورغم أن المشروبات الغازية الخالية من السعرات الحرارية قد يكون لها تأثيرات أخرى على الجسم، حسبما قال الباحثون في ملاحظاتهم الخلفية، وجدت دراسة سابقة أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من المحليات الصناعية كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

في تلك الدراسة، تكهن الباحثون بأن المحليات الصناعية قد تؤدي إلى اضطراب نسبة السكر في الدم واستقلاب الدهون في الجسم، وتغيير بكتيريا الأمعاء التي تلعب دورًا في الهضم، أو التسبب في زيادة الجوع.

تفاصيل الدراسة

أما في الدراسة الجديدة، أكملت 81 امرأة مصابة بالسكر من النوع الثاني والوزن الزائد برنامجًا لفقدان الوزن لمدة ستة أشهر، تلاه برنامج للحفاظ على الوزن لمدة عام، وتم حث نصف النساء بشكل عشوائي على شرب الماء بدلاً من المشروبات الغازية الخالية من السكر، في حين استمر النصف الآخر في شرب المشروبات الغازية الخالية من السكر خمس مرات في الأسبوع بعد الغداء.

استبدال المشروبات الغازية "الدايت" بالماء يساعد على التحكم فى السكر

وبحلول نهاية الدراسة، فقدت النساء اللاتي يشربن الماء حوالي 15 رطلاً، في حين فقدت اللاتي يشربن الصودا الدايت حوالي 10 أرطال، علاوة على ذلك، قال الباحثون إن 90% من النساء اللاتي يشربن الماء حققن شفاء من مرض السكر، مقارنة بـ 45% في مجموعة المشروبات الغذائية.

وأفاد الباحثون أن مؤشرات صحية أخرى تحسنت أيضًا لدى النساء اللاتي شربن الماء، بما في ذلك مستويات السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين، والدهون الثلاثية، كما تحسن مؤشر كتلة الجسم لديهن، وهو تقدير لنسبة الدهون في الجسم بناءً على الطول والوزن.