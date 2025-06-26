شكرا لقرائتكم خبر عن كوبان من القهوة السادة يخفضان خطر الوفاة الناتجة عن الأمراض المزمنة 14% والان مع تفاصيل الخبر

توصل باحثون بجامعة تافتس الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين يشربون من كوب إلى كوبين من القهوة يومياً، لديهم خطر أقل للوفاة الناتجة عن الأمراض المزمنة، بنسبة 14% مقارنة بغير شاربى القهوة.

ووفقا لموقع "Health" إشارت الدراسة إلى أن تلك الفوائد الصحية، تتحقق فقط فى حالة تناول القهوة "سادة"، أو مع كميات صغيرة من الكريمة أو الحليب أو المُحليات، وذلك لأن كثرة الإضافات تقلل الفوائد الصحية للقهوة .

تفاصيل الدراسة

تابعت الدراسة أكثر من 46 ألف بالغ أمريكي على مدار حوالي عشر سنوات، بهدف معرفة ما إذا كان خطر الوفاة مرتبطًا بعادات شرب القهوة لدى المشاركين.

وفى بداية الدراسة، قدّم الباحثون للمشاركين استبيانًا غذائيًا لمدة 24 ساعة، بناءً على هذه المعلومات، قدّر الباحثون متوسط استهلاك المشاركين للقهوة، ولاحظوا ما إذا كانوا يضيفون مُحليات أو منتجات تحتوي على دهون مشبعة إلى قهوتهم.

نتائج الدراسة

وبعد تتبع صحة المشاركين، بما في ذلك الوفيات المسجلة بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأسباب مرضية أخرى، تم التوصل إلى النتائج التالية:

وجد الباحثون أنه بالمقارنة مع غير شاربي القهوة، كان لدى المشاركين خطر أقل بنسبة 14% للوفاة بشكل عام إذا شربوا القهوة السوداء أو القهوة قليلة السكر المضاف والدهون المشبعة.

وكان لدى شاربي القهوة أيضًا خطر أقل للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 29-33%، على وجه الخصوص.

ومن المثير للاهتمام أن البيانات أظهرت أيضًا عدم وجود صلة بين شرب القهوة بشكل عام، وانخفاض معدل الوفيات بالسرطان، إلا أن المرضى المصابين بسرطان القولون والمستقيم الذين يشربون القهوة لديهم معدل بقاء على قيد الحياة أعلى، وأظهر خبراء آخرون أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم .

نصائح للحصول على أقصى استفادة من كوب القهوة الخاص بك حاول تقليل استهلاك السكر والدهون المشبعة

القهوة السوداء هى الخيار الافضل، ومع ذلك، إذا كنت تحب إضافة القليل من الكريمة والمحليات إلى قهوتك في الصباح، فيمكنك فعل ذلك.

الاعتدال في تناول القهوة، حيث إن أي فوائد صحية تتلاشى بعد حوالي كوبين يوميًا من القهوة، بل إن الإفراط في تناولها قد يصبح خطيرًا، وذلك لأن الجرعات العالية من الكافيين يمكن أن تسبب مشاكل مثل القلق ، وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم.