شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بحرارة شديدة؟ 10 نصائح للحفاظ على برودتك فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

خلال حر الصيف الشديد، قد تسبب الحرارة الزائدة الجفاف والإرهاق وحتى ضربة الشمس، خاصةً إذا كنت فى الهواء الطلق أو فى بيئات غير مكيفة، بعض الاستراتيجيات البسيطة، مثل الحفاظ على رطوبة الجسم، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنب أشعة الشمس المباشرة، وتعديل نظامك الغذائى أو روتينك اليومى، تساعد جسمك على تنظيم درجة حرارته بكفاءة أكبر.

نصائح تساعدك على البقاء هادئًا فى هذا الطقس الحار

وحسب التقريرالمنشور على موقع doctor ndtv نتعرف على برز النصائح للحفاظ على برودة جسمك فى الحر..

1. حافظ على رطوبة جسمك طوال اليوم

اشرب كمية وفيرة من الماء طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش، يساعد الماء على تنظيم درجة حرارة الجسم، وتعويض السوائل المفقودة بالتعرق، ويقى من الإجهاد الحرارى، أضف بعض الأملاح أو رشة ملح وليمون إلى الماء إذا كنت تتعرق بغزارة.

2. ارتدِ ملابس خفيفة وجيدة التهوية

اختر ملابس فضفاضة وخفيفة الألوان مصنوعة من أقمشة طبيعية كالقطن أو الكتان، تسمح هذه الأقمشة بتهوية جيدة وتساعد على امتصاص العرق، مما يحافظ على برودة جسمك وراحته.

3. الحد من الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة

تجنب الخروج بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً، عندما تكون الشمس في أشدّ حالاتها، إذا اضطررت للخروج، فابقى في الظل، وارتدى قبعة واسعة الحواف، واستخدم واقيًا من الشمس لحماية بشرتك من الحرارة وأضرار الأشعة فوق البنفسجية.

4. قم بتبريد جسمك بالاستحمام أو بالمناشف المبللة

الاستحمام البارد السريع أو مسح الجسم بقطعة قماش مبللة يمكن أن يخفض درجة حرارته بسرعة، وضع كمادات باردة على نقاط النبض كالمعصمين والرقبة والكاحلين فعال بشكل خاص.

5. تناول وجبات خفيفة ومرطبة

اختر أطعمة غنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والبرتقال والخضراوات الورقية، تجنب الأطعمة الدسمة أو الحارة أو المقلية التي تزيد من حرارة الجسم وتعقّد عملية الهضم في الطقس الحار.

6. حافظ على منزلك باردًا بشكل طبيعي

أغلق الستائر والستائر المعتمة نهارًا لحجب أشعة الشمس والحفاظ على انخفاض درجات الحرارة الداخلية، استخدم المراوح أو أنظمة التهوية المتقاطعة أو مبردات الهواء مساءً لتدوير الهواء وإخراج الحرارة المحتبسة.

7. استخدم بخاخات أو رذاذ التبريد

احمل معك رذاذًا للوجه أو رذاذًا مُبرِّدًا للجسم لتخفيف سريع عند الخروج، يُنعشك هذا الرذاذ فورًا ويُقلل من الشعور بالسخونة الزائدة، خاصةً على وجهك ورقبتك.

8. تجنب الكافيين

يمكن أن يُسبب الكافيين الجفاف ويرفع درجة حرارة الجسم، لذا استبدلهما بمشروبات مُنعشة مثل ماء جوز الهند، أو اللبن الرائب، أو ماء الليمون المُنكّه بالنعناع للحفاظ على انتعاشك وتوازنك.

9. انقع قدميك فى الماء البارد

نقع قدميك فى حوض من الماء البارد لمدة 10-15 دقيقة يُساعد على خفض درجة حرارة جسمك، تحتوى القدمان على العديد من النهايات العصبية، وتبريدهما يُحدث فرقًا ملحوظًا.

10. النوم بأغطية مناسبة

في الليل، استخدم ملاءات قطنية خفيفة وتجنب البطانيات الثقيلة، يمكنك أيضًا وضع كمادات باردة بالقرب من وسادتك أو تجميد غطاء وسادتك لبضع دقائق قبل النوم لتنام براحة أكبر فى هذا الحر.