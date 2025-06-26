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الركبة أكبر وأقوى مفصل في الجسم، وهي أيضًا من أكثر الآلام شيوعًا لدى معظم الناس من كبار السن إلى الشباب وفقًا للخبراء، يحدث ذلك عند وجود مشاكل تؤثر على مفاصلك، مما يؤدي إلى أعراض مثل التورم والتيبس، بحسب موقع "تايمز ناو".

لو عندك آلام الركبة.. نصائح لحماية مفاصلك

اهتم بوزنك

إذا كنت ترغب في مفاصل خالية من الألم، فابدأ بصحتك، كل كيلوجرام إضافي يضيف أربعة كيلوجرامات من الضغط على ركبتيك.

يقول الخبراء، من المهم الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، ولهذا، تأكد من إجراء بعض التغييرات في نمط حياتك، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتجنب الجلوس لفترات طويلة.

حافظ على نشاطك البدني

المهم الحفاظ على نشاطك، ليس فقط للحفاظ على لياقتك، ولكن أيضًا لتجنب الإجهاد الشديد على ركبتيك.

تُعد التمارين منخفضة التأثير، مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي - والتي تساعد جميعها على تليين المفاصل - أفضل الطرق للعناية بركبتيك.

بناء العضلات

إن ركبتيك تحتاج إلى دعم العضلات المحيطة بها، مثل عضلات الفخذ الرباعية، وأوتار الركبة، وعضلات الساق.

لذلك، لتقويتها، عليك العمل على هذه المناطق من خلال ممارسة تمارين القرفصاء ورفع الساق والثني بانتظام مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل.

اهتم أيضًا بوضعية جسمك، والتي قد تكون أحد أسباب تعرض ركبتيك للضغط يوميًا.

ارتدِ الأحذية المناسبة

لحماية ركبتيك، أعطِ الأولوية للأحذية الجيدة ودعم قوس القدم والثبات.

تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي طوال الوقت، واختر أحذية مرنة عند مقدمة القدم، مما يوفر ملاءمة مريحة، ولكن ليس ضيقة.

كما ينصح باستخدام تقويمات العظام أو نعلات الأحذية لمزيد من الدعم والتبطين.

تأكد دائمًا من أن حذاءك مناسب تمامًا، مع وجود مساحة كافية في منطقة أصابع القدم وعدم انزلاق الكعب.

اختر أحذية تنحني عند مقدمة القدم للسماح بالحركة الطبيعية.

طريقة RICE للتعامل مع ألم الركبة

طريقة رايس هي نهج شائع لإدارة إصابات الركبة وآلامها. وهي اختصار لعبارة:

الراحة "Rest"

الثلج "Cold"

الضغط " Compression"

الرفع Elevation

تساعد هذه الطريقة على تقليل التورم والألم والالتهاب من خلال توفير العلاج الفوري للإصابات والتهاب الأوتار والتهاب الجراب.

يجب أن تكون الركبتان أولوية

يجب أن تكون ركبتاك محور اهتمامك مدى الحياة. ولذلك، يجب عليك اتباع عادات تقلل من الضغط على ركبتيك وتقوي العضلات المحيطة بها.