شكرا لقرائتكم خبر عن أين تختبئ حشرة القراد فى الجسم وما طريقة إزالتها وطرق الوقاية.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الولايات المتحدة أعلى عدد مبلغ عنه من زيارات غرف الطوارئ بسبب لدغات القراد منذ عام 2019، وفقًا لبيانات حديثة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن أكثر من 31 مليون شخص في الولايات المتحدة يتعرضون للدغات القراد كل عام.

ووفقا لموقع "Health" الطبى، تضاعفت معدلات الأمراض التي ينقلها القراد ، مثل مرض لايم وحمى الجبال الصخرية المبقعة ، إلى أكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، لكن التعرض للدغة قراد لا يعني بالضرورة الإصابة بالمرض، وذلك لأن معظم لدغات القراد لا تؤدي إلى أمراض، ويمكن الوقاية من معظم الأمراض التي ينقلها القراد بالإزالة المبكرة له.

مع وضع ذلك في الاعتبار، أين يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا في جسمك عند البحث عن القراد؟ إليك ما يجب معرفته عن أماكن تواجد القراد، وما يجب فعله إذا وجدت واحدًا على جسمك.

أماكن يتواجد بها القراد على جسم الانسان

لا يطير القراد ولا يقفز، بل يلتصق بالنباتات بأرجله الخلفية، ويمد أرجله الأمامية، منتظرًا مرور مضيفه، عندما يحدث ذلك، فإنها تنتقل إلى المضيف، سواء إنسان أو حيوان، تزحف وتتسلق إلى أماكن مختلفة من الجسم لتلتصق بها وتعضها في النهاية.

يمكن للقراد الاختباء في جميع أنحاء الجسم، وغالبًا ما يفضلون المناطق الدافئة من الجسم حيث توجد طيات الجلد أو حيث تضغط الملابس على الجلد.

وبالعادة يتواجد القراد بالأماكن التالية:

الصدر

الكتفين

الكاحلين المعصمين

القدمين

الفخذ

حول الخصر والمعدة

على طول الجزء العلوي من الظهر

على فروة الرأس

على الساقين والساقين

على طول الذراعين العلويين

خلف الركبتين

في الإبطين

على طول الرقبة

حول أسفل الظهر

ولدى الأطفال، يميل القراد إلى العض حول الرأس والرقبة، وذلك لأن الأطفال أكثر ميلًا للعب والتدحرج في العشب، ورؤوسهم أقرب إلى ارتفاع الغطاء النباتي، والذى يتواجد فيه قراد النجمة الوحيدة.

كيفية التحقق من وجود القراد

توصي وزارة الزراعة الأمريكية بالاستحمام خلال ساعتين من العودة إلى المنزل، بعد المشي لمسافات طويلة أو التخييم أو البستنة أو النزهات، ويساعد ذلك على العثور على القراد المتبقي أو التخلص منه، إذ يستغرق القراد عادةً بضع ساعات ليحفر في الجلد ويجد مكانًا ليعضه، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH).

ولإجراء فحص القراد، استخدم مرآة يدوية أو مرآة كاملة الطول لمسح جسمك بالكامل، بما في ذلك منطقة الإبطين، والسرة، والأذنين، والشعر، يمكنك أيضًا طلب المساعدة خاصةً في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل فروة الرأس أو الظهر.

وكما هو الحال مع لدغات الحشرات الأخرى، عادةً ما تُسبب لدغة القراد كتلة حمراء، وبشكل عام، لدغات القراد غير مؤلمة، بينما تُسبب لدغات ولسعات الحشرات الأخرى الألم عادةً، مع ذلك قد تُسبب لدغة القراد أحيانًا تورمًا موضعيًا، وحكة، وتقرحات، وكدمات.

ماذا تفعل إذا وجدت واحدة؟

إذا وجدتَ قرادةً عالقةً بجلدك، فمن الضروري اتخاذ إجراءٍ فوري، مثل ما يلى:

حدد طريقة الإزالة الخاصة بك: بإستخدام ملقط أو أصابعك.

امسك القراد بالقرب من بشرتك قدر الإمكان.

اسحبه ببطء إلى الأعلى وإلى الخارج، مع إزالة القراد بأكمله في قطعة واحدة.

إذا انكسر جزء من القراد، مثل الفم، وظل عالقًا في جلدك، فقم بإزالة تلك الأجزاء أيضًا.

نظّف مكان اللدغة بالماء والصابون أو الكحول الطبي لتجنب العدوى، ولا تستخدم الفازلين أو الحرارة أو أي مواد كيميائية أخرى لتنظيف مكان اللدغة، إذ تُحذّر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن ذلك قد يُهيّج القراد ويدفع السائل المُصاب خارجه إلى داخل الجسم.

تخلص من القراد برميه في المرحاض، أو لفّه بشريط لاصق، أو وضعه في وعاء محكم الغلق، أو غمره بالكحول.