شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب المفاصل.. 5 علامات مبكرة قد لا تتوقعها منها صعوبة التنفس والان مع تفاصيل الخبر

عادةً ما يرتبط التهاب المفاصل بألم شديد في المفاصل، وتيبس، ووفقًا للأطباء، تتطور هذه الحالة المُنهكة بسبب تآكل الغضروف على مر السنين، في حين أن الأعراض المبكرة تشمل التورم وعدم الراحة، إلا أن الأمر أعمق من ذلك بكثير، في هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب المفاصل والعلامات المبكرة، بحسب موقع "تايمز ناو".

عالميًا، يُقدر أن التهاب المفاصل يُصيب ما يُقدر بـ 600 مليون شخص - ويُصيب التهاب المفاصل الروماتويدي أكثر من 18 مليون شخص.

وأكد الخبراء أن انتشار هذه الحالة آخذ في الازدياد، مع ارتفاع ملحوظ في حالات هشاشة العظام نتيجةً لعوامل مثل شيخوخة السكان والسمنة والإصابات.

كيف يبدأ التهاب المفاصل؟

قال الأطباء إن التهاب المفاصل يبدأ بالتطور عندما يعجز الغضروف الممتص للصدمات، والذي يُبطن العظام عادةً، عن العمل بشكل طبيعي.

قد يكون هذا بسبب تآكل الغضروف على مر السنين أو التهاب المفصل.

مع ضعف وسادته الطبيعية، قد يتورم المفصل أو يصعب تحريكه، وحسب المفاصل التي يُصيبها التهاب المفاصل، يُمكن أن يُصعّب المرض المشي أو فتح البرطمانات أو القيام بالمهام اليومية الأخرى.

الأعراض المبكرة لالتهاب المفاصل

من العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل التي يجب الانتباه لها:

انخفاض نطاق حركة المفاصل

في كثير من الأحيان، عندما تُلاحظ أنك لا تستطيع تحريك مفاصلك كما اعتدت، مع تقدمك في السن، قد تواجه صعوبة في ثني ركبتيك تمامًا أو غلق قبضتك بإحكام.

وقال الأطباء إن ذلك قد يحدث بسبب الالتهاب والتورم اللذين يحدان من حركة المفاصل ومرونتها.

يُعد هذا النطاق المحدود من الحركة من أولى علامات تلف المفاصل، والذي قد يتفاقم إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه جيدًا في الوقت المناسب.

التعب والضعف

وفقًا للخبراء، في معظم أشكال التهاب المفاصل - وخاصةً أنواع المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي - قد تعاني من تعب عام وإرهاق وضعف في العضلات، ورغم أخذ قسط من الراحة، لا يزول هذا الشعور على الإطلاق.

يقول الأطباء إن التعب قد يكون علامة مبكرة على التهاب المفاصل، وقد يظهر قبل أو بالتزامن مع علامات أخرى دالة مثل ألم المفاصل وتيبسها وتورمها. ولأن التهاب المفاصل يُحفز استجابة التهابية في جميع أنحاء الجسم، فقد يُسبب ضعفًا وشعورًا بالضيق العام والتعب، مما قد يؤثر على حدة النشاط البدني والذهني.

ضيق التنفس

في كثير من الأحيان، قد يكون ضيق التنفس علامة مبكرة على التهاب المفاصل الروماتويدي، ولكنه ليس عادةً العرض الأولي الأكثر شيوعًا. في حين أن ألم المفاصل وتيبسها هما عادةً أولى العلامات الملحوظة، فإن التهاب المفاصل يؤثر أيضًا على الرئتين ويسبب ضيقًا في التنفس، وألمًا في الصدر، أو سعالًا مستمرًا.

يقول الأطباء إن ذلك يحدث لأن الالتهاب يمكن أن يؤثر على الرئتين، مسببًا التهاب الجنبة أو التليف الرئوي، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي.

جفاف العينين

يمكن أن يكون جفاف العينين والتورم والالتهاب أيضًا علامة مبكرة على التهاب المفاصل الروماتويدي - خاصةً عندما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل آلام المفاصل وتيبسها. يقول الأطباء إن جفاف العينين - المعروف أيضًا باسم التهاب القرنية والملتحمة الجاف - هو مظهر شائع لالتهاب المفاصل - وغالبًا ما يرتبط بالتهاب الغدد الدمعية.

قد تظهر بعض الأعراض الأخرى، مثل الحرقة والحكة والشعور بالرمل، وأحيانًا عدم وضوح الرؤية.

ارتفاع درجة الحرارة

على الرغم من أن الحمى قد لا تكون علامة مبكرة شائعة لمعظم أنواع التهاب المفاصل، إلا أنها يمكن أن تحدث في بعض الأشكال الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل التفاعلي. يقول الأطباء أن الحمى من المرجح أن تكون علامة على وجود عدوى أو حالات كامنة أخرى - لذلك من المهم دائمًا استشارة الطبيب للحصول على التشخيص المناسب.