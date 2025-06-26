شكرا لقرائتكم خبر عن تأمل وقت الغروب.. دراسة: الشعور بالانبهار يساعد مرضى كورونا طويل الأمد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة نفسية حديثة أن الشعور بالانبهار أو الدهشة، قد يساعد مرضى كورونا طويل الأمد على التحسن، ووفقا لموقع "UC davis health" أن الشعور بالانبهار، هو الإحساس الذى ينتاب أى شخص عند تجربة شىء لأول مرة أو رؤية شىء جميل ، وغالبًا ما يعتقد الناس أن تلك المشاعر تأتي فقط من أحداث الحياة الكبيرة ، ولكن يمكن العثور عليها أيضًا في اللحظات اليومية ، مثل مشاهدة غروب الشمس ، أو حمل طفلك لأول مرة.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها، لتوثيق الفوائد الصحية الواضحة لتجارب الدهشة ، والشعور في وجود ما هو واسع وغامض.

العلاقة بين كورونا طويل الأمد والصحة النفسية

تم تشخيص حوالي 20 مليون شخص في الولايات المتحدة بكورونا طويل الأمد، وهى الحالة التى يمكن أن تسبب مجموعة واسعة من الأعراض ، بما في ذلك التعب ، وضباب الدماغ ، والدوخة ، ومشاكل في المعدة ، ومشاكل في القلب ، تغيرات في الرائحة أو التذوق ، وألم في الصدر.

كما يمكن أن يؤثر كورونا طويل الأمد أيضا على الصحة النفسية، نظرا لأنه قد يسبب أعراضا نفسية مثل القلق أو الاكتئاب بسبب المرض نفسه، أو العزلة الاجتماعية أو فقدان الدخل أو التعامل مع الحزن.

وقد يعانى العديد من مرضى كورونا لفترة طويلة من الاكتئاب والقلق لأشهر، وأحيانا أكثر من عام، بعد الإصابة بالمرض، مما يستدعى وجود حاجة حقيقية لإيجاد طرق لتحسين صحتهم العقلية.

تفاصيل الدراسة

شملت الدراسة 68 شخصا التقوا تعريف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لكورونا طويل الأمد، تم تقسيمهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين، و طُلب من إحدى المجموعات العثور على أنشطة تهدف إلى خلق مشاعر الانبهار، مثل مشاهدة مقاطع الفيديو الملهمة أو المشي في الطبيعة، بينما طلب من المجموعة الأخرى أن تمضي يومها كالمعتاد.

و قام الباحثون بقياس مستويات كل شخص من الاكتئاب والقلق، والإجهاد قبل وبعد إجراء الدراسة.

نتائج الدراسة

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين شاركوا في أنشطة الإنبهار والدهشة، لديهم اكتئاب أقل من تلك الموجودة في المجموعة الضابطة، كذلك شعور أقل بالتوتر وتتمتع بمستويات متزايدة من الرفاهية من المجموعة الأخرى.

ويعتقد الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن الأنشطة البسيطة القائمة على الدهشة، يمكن أن تكون طريقة جديدة منخفضة التكلفة لدعم الصحة العقلية، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يفتح الباب لمزيد من الأبحاث لفهم كيفية مساعدة تلك المشاعر فى علاج مشكلات الصحة العقلية الأخرى.