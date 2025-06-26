شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الأرق.. جرب تقنية التنفس "4-7-8" لمساعدتك على النوم والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعانى من الأرق أو النوم المتقطع أو غيرها من صعوبات النوم، فيمكن لتمرين تنفس بسيط أن يساعدك على الاسترخاء وتخفيف التوتر، من أجل النوم العميق.

وبحسب موقع "Health" الطبى، يمكن لتمرين التنفس اليوجي البسيط، وهو ما يطلق عليه أيضا تقنية التنفس 4-7-8 ، المساعدة على الشعور بمزيد من الهدوء، والنوم بشكل أسهل، وتحسين عملية الهضم، بجانب مجموعة من الفوائد الأخرى.

طريقة تمرين تنفس اليوجى

يعتبر تمرين تنفس اليوجى، أو تقنية التنفس 4-7-8، تمرينا شديد البساطة، ولا يتطلب أى معدات أو أدوات رياضية مساعدة، حيث يقوم على أخذ نفس لمدة أربع ثوانٍ، وحبسه لمدة سبع ثوانٍ، ثم الزفير لمدة ثماني ثوان، مع إصدار صوت صفير بوضع اللسان خلف الأسنان الأمامية، وبعد أربع تكرارات، من المفترض أن يشعر الشخص بالهدوء.

واكتسبت تلك التقنية شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة بفضل الدكتور أندرو ويل، مؤسس ومدير مركز أندرو ويل للطب التكاملي في كلية الطب بجامعة أريزونا، والذي يدرس هذه الطريقة منذ ثمانينيات القرن العشرين.

فوائد أخرى لتلك التقنية

وقال ويل إنه بعد ممارسة هذا العلاج لستة أو ثمانية أسابيع، يحدث تحول كبير في التوازن بين الجهازين العصبيين الودي والباراسمبثاوي، مما يؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم، وتحسين الهضم، وتحسين الدورة الدموية، مما يعد أكثر علاج فعال للقلق.

العلاقة بين التنفس والجسم

أوضح الدكتور ويل أن تقنية 4-7-8 مستمدة في الواقع من براناياما، أو التنفس اليوجي، وتندرج تحت هذه التقنية مئات التقنيات الأخرى المختلفة للتحكم في التنفس، والتي تعزز الصحة واليقظة بطرق متنوعة، وهذا النوع المحدد من التنفس يُشغّل الحجاب الحاجز، وهو عكس نوع التنفس الذي نمارسه عند الشعور بالتوتر.

وتشمل بعض هذه النتائج الإيجابية للتنفس الحجابي تحسين الوظائف الإدراكية وخفض مستويات الكورتيزول، أو التوتر، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة ، وبشكل أكثر تحديدًا، أظهرت الأبحاث أن هذه الممارسة يمكن أن تساعد في تحسين ضغط الدم وتقلب معدل ضربات القلب.