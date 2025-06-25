شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول 3 تمرات يوميًا يخفض الكوليسترول ويتحكم فى سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أن تناول 3 حبات من التمر يومياً قد يُحقق فوائد صحية مُدهشة، بما في ذلك خفض مستوى الكوليسترول والتحكم في مستوى السكر في الدم، بحسب موقع "Surrey".

في الدراسة قُسّم الباحثون 100 شخصاً مُصاباً بداء السكري من النوع الثاني إلى مجموعتين: تناولت المجموعة الأولى ثلاث حبات تمر يوميًا على مدار 16 أسبوعًا، بينما امتنعت المجموعة الأخرى عن تناول أي منها.

أظهرت النتائج أن تناول التمر لم يُؤثر على قياسات مستوى السكر في الدم بين المجموعتين، ويرجع ذلك على الأرجح إلى انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم لديهم.

ومن المثير للاهتمام أن تناول التمر بكثرة أدى أيضًا إلى خفض الكوليسترول الكلي وارتفاع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما قد يعزز صحة القلب لدى مرضى السكري من النوع الثاني - على الرغم من السكريات الطبيعية الموجودة في التمر، وفقًا لتقرير Surrey Live.وأكد الخبراء أن التمر لا يؤثر سلبًا على مستوى السكر في الدم على المدى الطويل، حتى لو كنت مصابًا بالسكري، لذا يمكن استبدال السكر المكرر بالتمر .

يمكن الاستمتاع بالتمر بمفرده كوجبة خفيفة، أو مع مصدر للدهون أو البروتين أو الألياف.

الفوائد الصحية لتناول التمر

يُمكن لمن يتناول التمر باعتدال أن يُحقق فوائد تتجاوز مجرد خفض مستويات السكر في الدم إذ يُشير البعض إلى أن هذه الفاكهة الصغيرة يُمكن أن تُساعد النساء الحوامل على بدء المخاض.

تحسين نتائج الحمل

قد يُقلل إدخال التمر في النظام الغذائي خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل من الحاجة إلى الولادة القيصرية. كما يُعتقد أنه يُساعد على تقصير مدة المخاض.

يُعتقد أن المركبات الموجودة في التمر تُحاكي تأثيرات هرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون يُشارك في انقباضات المخاض.

تُعدّ الألياف الغنية بالتمر من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الأمعاء، فتناول كمية كافية من الألياف ضروري لصحة ميكروبيوم الأمعاء، والحفاظ على توازن البيئة الداخلية للجسم، والوقاية من بعض الأمراض المزمنة مع مرور الوقت.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي التمر على مزيج من المركبات النباتية التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة، بما في ذلك البوليفينول والكاروتينات والليجنان، وتشير الأدلة إلى أن هذه العناصر الغذائية تلعب دورًا حيويًا في الوقاية من الأمراض المزمنة.

لماذا نتناول 3 تمرات يوميًا؟

يمكن تناول تمرتين إلى ثلاث تمرات يوميًا بأمان كجزء من نظام غذائي متوازن غذائيًا، مع ذلك، قد يؤدي الإفراط في تناول التمر إلى آثار مُليّنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الكثير من هذه الفاكهة الحلوة طبيعيًا قد يزيد بشكل كبير من استهلاكك للسكر والسعرات الحرارية.

تختلف كمية التمر التي يمكن لمرضى السكري تناولها باختلاف حالتهم الصحية، وأدويتهم، ونظامهم الغذائي. يتراوح حجم الحصة النموذجية بين تمرة واحدة وتمرتين يوميًا تقريبًا.

قد تُناسب هذه الكمية الكمية المُخصصة من الكربوهيدرات اليومية للعديد من مرضى السكري، ولكن من الضروري مراقبة مستويات السكر في الدم.

يجب على مرضى السكري تجنب منتجات التمر المُصنّعة التي تحتوي على سكريات مُضافة.