شكرا لقرائتكم خبر عن صديق الرحلات.. طريقة تنظيف ترمس الشاى لمنع البكتيريا والعدوى والان مع تفاصيل الخبر

ترمس الشاي أحد أهم الأدوات التي يمكن استخدامها خارج المنزل، الكثير منا يعتمد عليه اعتمادًا كليًا لحفظ المشروبات الباردة والساخنة أيضًا.وترمس الشاي غالبًا ما يكون مصنوعا من الاستانلس النقي الذي يتحمل الحرارة والبرودة ولا يصيبه الصدأ عند التفاعل مع الهواء أو المشروبات والسوائل.

وكلما كان نوع الاستانلس نقيا وجيدا كان أبعد ما يكون عن الصدأ، هذا ما أكده الدكتور محمود بخيت استشاري الباطنة بقصر العيني.

تنظيف الترمس بشكل سليم



أوضح بخيت أن ترمس الشاي يجب أن يتم تنظيفه أولًا بأول، فإهمال تنظيفه الجيد يسبب العديد من الأمراض.

ويتم تنظيفه بعد كل استخدام جيدًا وعدم وضعه في الثلاجة لفترات طويلة محتفظًا بالمشروبات بداخله، وينظف بالماء الساخن والقليل من منظف الصحون وبفرشاة عميقة تطال كل حوافه وقاعدته حتى لا يتبقى فيها بقايا المشروبات التي تسبب مشكلات صحية كثيرة.

بعدها يتم تجفيفه بأداة خاصة للتجفيف أو بتركه مفتوحًا ليجف بالهواء بشكل طبيعي، ولا يتم تنظيفه بمنظفات قوية ولا بمواد كيميائية.

أضرار عدم تنظيف الترمس

يؤدي عدم تنظيف الترمس إلى تراكم بقايا المشروبات بداخله مما يؤدي إلى:

نمو بكتيري

نمو جرثومي و وبكتيري ميكروباتي مما يؤدي إلى أعراض مرضية هضمية مثل عسر الهضم واضطرابات هضمية واضطرابات الإخراج، والآلام بالبطن قد يصل الأمر حتى التسمم الغذائي والقيء والغثيان والتعرق.

تراكم الأوساخ

تراكم الملوثات بداخله قد تؤدي إلى ضعف دفاعات الجسم ضد المرض تدريجيًا، مما يؤثر على الصحة الهضمية ومناعة الجسم بشكل عام.

خطر الصدأ

يكمن خطر الصدأ هو الأقوى في حالة ترمس الشاي، وذلك إذا تركت فيه بعض البقايا أو بعض المشروبات أو حتى لم تتركه ليجف جفافًا تامًا مما قد يعرض بعض أنواعه للصدأ السريع.

وكذلك بعض الأنواع من الاستانلس غير النقي قد تصدأ سريعًا، مما قد يسبب تسممًا وقد يهدد الحياة عند التعرض لهذا الصدأ على المدى الطويل.

الصدأ قد يؤثر تدريجيًا على الصحة المعوية وصحة الجسم ومناعته، الإصابة بأعراض اعتيادية معوية وتراكمه يزيد من تراكم سموم الجسم مما يضر بالكلى والكبد.

نصائح

اختر أنواعًا جيدة من الترمس يكون الاستانلس الخاص بها مصقول وجيد، لا تترك سوائل داخل الترمس، ينظف الترمس في كل مرة استخدام، وينظف أسبوعيًا أو كل 15 يوما بوضع القليل من الليمون أو الخل بداخله مع الماء المغلي وتنظيفه بالفرشاة، وفي الطقس الحار لابد من تنظيفه أولا باول.

مدة صلاحية الترمس

تعتمد على نوعه وجودته، ويجب التخلص منه عند ظهور الصدأ أو تقشر أحد أطرافه.