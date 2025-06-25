شكرا لقرائتكم خبر عن افقده 5 كيلوجرامات من وزنه..ما هى "انفلونزا الامعاء" المصاب بها مبابى والان مع تفاصيل الخبر

أصيب لاعب الكرة الفرنسى كيليان مبابي، خلال الأيام الماضية، بوعكة صحية خلال معسكر ريال مدريد في بالم بيتش، أدت إلى دخوله المستشفى لمدة 5 أيام، وفقدانه ما يقرب من 4 إلى 5 كيلوجرامات من وزنه، وهو رقم كبير بالنسبة لرياضى محترف، مما قد يؤثر سلبا على مستوى لياقته المدنية.

وأكد موقع " Madrid universal" أن مبابى أصيب بالتهاب فيروسى شديد فى المعدة والأمعاء، والذى يطلق عليه مصطلح "أنفلونزا الأمعاء".

ما هى أنفلونزا الأمعاء"؟

وبحسب موقع "Web MD" يطلق مصطلح أنفلونزا الأمعاء على التهاب المعدة والأمعاء الناتج عن العدوى الفيروسية، والذى يتسبب فى الإسهال والقىء، وقد تصل مضاعفاته إلى الإصابة بالجفاف.

ورغم التسمية، إلا أن مرض أنفلونزا الأمعاء، لا علاقة به بفيروس الأنفلونزا التقليدى الذى يصيب الجهاز التنفسى العلوى.

أسباب التهاب المعدة والأمعاء

السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء هو الفيروس. النوعان الرئيسيان هما نوروفيروس وروتافيروس. عادةً ما تتعرض للإصابة بالفيروس من خلال:

الاتصال بشخص مصاب بالعدوى

مشاركة الطعام أو الأواني أو تناول الطعام الذي لمسه شخص مصاب بالعدوى

شرب الماء أو تناول الطعام الملوث بالفيروس

لمس الأسطح الملوثة ثم وضع أصابعك غير المغسولة في فمك

وعادةً ما تبدأ الأعراض بالظهور بعد حوالي 12- 48 ساعة من التعرض للفيروس. ومن المرجح أن تستمر الأعراض لمدة يوم إلى ثلاثة أيام، وستكون مُعديًا لمدة تصل إلى أسبوعين بعد أن تشعر بتحسن.

أعراض أنفلونزا المعدة

غالبًا ما تبدأ أعراض التهاب المعدة والأمعاء دون سابق إنذار، والتى عادةً ما تشمل الغثيان، والتقلصات، والإسهال ، والقيء، بينما تميل الأعراض الأخرى إلى الظهور لاحقًا، وتشمل:

ألم البطن

فقدان الشهية

القشعريرة

التعب

آلام الجسم

لحمى

وبسبب الإسهال والقيء، قد يصاب المريض بالجفاف أيضًا، مما يستدعى الانتباه لعلامات الجفاف، مثل جفاف الجلد، وجفاف الفم، والشعور بالدوار، والعطش الشديد.

عوامل خطر الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء

مع أن أي شخص قد يُصاب بالتهاب المعدة والأمعاء، إلا أن بعض العوامل تزيد من احتمالية الإصابة به. وتشمل هذه العوامل:

العمر أكبر من 65 عامًا أو أصغر من 6 سنوات

العيش أو العمل في دار رعاية المسنين

العمل في مركز رعاية الأطفال أو المدرسة أو الالتحاق بهما

السفر إلى الخارج في الأماكن التي تنتشر فيها العدوى المسببة لالتهاب المعدة والأمعاء بشكل أكثر شيوعًا

تناول الأسماك أو اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا

وجود حالة صحية تضعف جهاز المناعة لديك أو تتطلب علاجًا يضعف جهاز المناعة لديك

أنفلونزا المعدة والأطفال

يمكن أن يُصاب الأطفال والرضع بالجفاف بسرعة، في هذه الحالة، يجب زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، ومن علامات الجفاف لدى الأطفال:

بقعة ناعمة غائرة في رأس طفلك

عيون غائرة

جفاف الفم

لا تخرج الدموع عندما يبكون

عدم التبول أو التبول قليلا

انخفاض اليقظة والطاقة (الخمول)

التهيج

عندما يكون سبب التهاب المعدة والأمعاء عدوى فيروسية، يكون معديًا، ويعد الأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة، لذلك يجب أبقِاء الأطفال المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء بعيدًا عن الحضانة أو المدرسة حتى تختفي جميع أعراضهم.

علاج التهاب المعدة والأمعاء

لن يحتاج معظم المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء إلى علاج محدد. من المرجح أن تتحسن حالتك تلقائيًا بعد بضعة أيام، أفضل ما يمكنك فعله لتسريع تعافيك هو الراحة في المنزل، وشرب الكثير من الماء، وتناول طعام خفيف.