نادراً ما يدركها الآباء.. 9 فوائد للعب التخيلي للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 يونيو 2025 08:54 صباحاً - فوائد عديدة للعب التخيلي للطفل أبرزها تعزيز الإبداع وتشجيع النمو العاطفي، وذلك لأن الأطفال يقومون فيه بالتظاهر بأدوار أو سيناريوهات خيالية؛ ما يتيح لهم استخدام خيالهم للتفاعل مع الآخرين أو مع البيئة المحيطة بهم، ويساعد اللعب التظاهري الأطفال أيضاً على تطوير كل من مهاراتهم الاجتماعية واللغوية والإدراكية واللغوية، ويُعَدُّ فرصة للأطفال للتعبير عن أنفسهم، والانخراط في التفكير الإبداعي، وتطبيق مهارات حل النزاعات. فيما يلي وفقاً لموقع "raisingchildren" العديد من فوائد اللعب التخيلي التي يجهلها الآباء والأمهات.

تعزيز التفكير الإبداعي

يُتيح اللعب التخيلى لطفلك التعبير عن سيناريوهات مُختلفة وتمثيلها -الصورة من موقع Freepik

يُتيح اللعب التخيلي للأطفال التعبير عن سيناريوهات مُختلفة وتمثيلها، وقد يكون مشهداً يُعيدون تمثيله أو مشهداً جديداً .

على الجانب الآخر يُعَدُّ اللعب التخيلي مفيداً للأطفال لتحفيز إبداعهم وخيالهم، واستكشاف أدوارهم، وتفسير الأشياء من حولهم بوصفها رموزاً، كما يتطلب اللعب التخيلي إنشاء سيناريو لعب مع الآخرين؛ فخيالهم لن يُلهم المشهد فحسب، بل سيُحدد أيضاً نهاية القصة.

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التواصل والتنظيم الذاتي

عندما يتظاهر الأطفال بدور رواد فضاء في الفضاء الخارجي أو يلعبون لعبة "المدرسة" مع أصدقائهم، ينشط التواصل والتنظيم الذاتي بشكل طبيعي.

تُعَدُّ هذه فرصة مثالية للأطفال لممارسة التحكم في ردود أفعالهم العاطفية؛ لذلك يساعد اللعب التخيلي الأطفال على تعلم كيفية التفاعل مع الآخرين، وتبادل الأدوار، والمشاركة، والتعاون.

حل المشكلات والنزاعات

يُتيح اللعب التخيلي للأطفال أن يكونوا أكثر إبداعاً وتخيلاً، ويمكنهم التظاهر بأنهم أي شخص أو أي شيء يريدونه؛ لأنه في اللعب التخيلي لا توجد حدود أو قيود، ويمكن للأطفال استكشاف أفكار جديدة، وتجربة أدوار مختلفة، واستخدام إبداعهم لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم.

يمكن للأطفال تطبيق مهارات حل المشكلات والنزاعات عملياً، ويُمكنهم استخدام ذلك عند إنشاء مشهد لعب تخيلي، فعلى سبيل المثال، قد يكون الطفل يلعب دور محارب في مواجهة تنين ولديه سيف؛ لذا سيفكر الطفل في كيفية الهروب من التنين وحل المشكلة.

التطور الاجتماعي والعاطفي

من خلال اللعب التخيلي، يتعلم الأطفال المشاركة، والتناوب، والعمل معاً. كما يتعلمون كيفية التفاعل مع الآخرين ليس هذا فحسب، بل يتعلمون أيضاً كيفية ممارسة التعاطف فعندما يلعب الأطفال دور الأطباء، سيتعلمون مساعدة الآخرين.

على الجانب الآخر قد يساعد اللعب التخيلي الأطفال أيضاً على فهم مشاعرهم والتعبير عنها وتنظيمها.

تعلُّم الاستقلالية

يُعزز اللعب التخيلي أيضاً شعوراً بالاستقلالية لدى الطفل -الصورة من موقع Freepik

بطريقة غير مباشرة يُعزز اللعب التخيلي أيضاً شعوراً بالاستقلالية لدى صغيركِ. وذلك لأنه يُمنح الأطفال حرية استخدام خيالهم والمخاطرة لتنمية ثقتهم بأنفسهم واستقلاليتهم وتولي أدوار مختلفة؛ لذلك فهم يبنون ثقتهم بأنفسهم وتقديرهم لذاتهم من خلال تجربة أشياء جديدة ومواجهة تحديات متنوعة.

تطور لغة الأطفال

هل سبق لك أن استمعت لأطفالك الصغار وهم يتشاركون اللعب التخيلي مع ألعابهم أو أصدقائهم؟ ربما لاحظت أنهم يستخدمون الكثير من اللغة في أثناء اللعب التخيلي؛ ما يتيح لهم فرصة التدرب على الكلمات والمفاهيم الجديدة وتعلمها. كما يساعدهم اللعب التخيلي أيضاً الأطفال على تطوير مهارات التواصل لديهم والتعبير عن أفكارهم وآرائهم والتعاون واللعب معاً .

يعزز نمو الدماغ

لقد تم ربط اللعب التخيلي بتعزيز نمو دماغ الطفل وبعض المهارات الوظيفة التنفيذية الضرورية لتنظيم الذات والتخطيط وحل المشكلات، كما تساعد الألعاب التخيلية الأطفال على ممارسة هذه المهارات.

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يحسن الأداء الأكاديمي

وقد ارتبط اللعب التظاهري أيضاً بتحسين الأداء الأكاديمي في القراءة والكتابة والرياضيات؛ حيث وجد الباحثون في إحدى الدراسات أن الأطفال الذين مارسوا الألعاب التخيلية أكثر تمتعوا بمهارات قراءة وكتابة أفضل.

تطوير المهارات الحركية

يساعد اللعب التخيلي الأطفال أيضاً على تطوير المهارات الحركية الدقيقة، وهي حركات صغيرة في اليدين والأصابع. على سبيل المثال، قد يتضمن اللعب التخيلي استخدام العضلات الصغيرة لربط الخرز أو رسم صورة.

على الجانب الآخر تُعَدُّ المهارات الحركية الكبرى هي حركات العضلات الكبيرة في الذراعين والساقين والجذع؛ فعندما يتضمن اللعب التخيلي لطفلك الجري أو القفز أو التسلق، فإنه يطور مهاراته الحركية الكبرى في الوقت نفسه.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.