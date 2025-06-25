شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب اهتمام مريض السكر بقدميه.. علامات خطر ونصائح ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

يُصاب بعض مرضى السكر بقرح القدم، نتيجة ضعف الدورة الدموية الجلدية وانخفاض الإحساس في القدمين، يساعد الفحص الدوري للقدمين والتحكم الجيد بداء السكر على الوقاية منها، قرحة القدم معرضة للعدوى، وقد تتفاقم، تحتاج القرحات أحيانًا إلى علاج بالضمادات والأدوية، إلى الجراحة.

لماذا يكون مرضى السكر أكثر عرضة لقرحة القدم؟

تُعد قرح القدم وفقا لموقع " patient"، أكثر شيوعًا إذا كنت مصابًا بمرض السكر لأن أحد المضاعفات التالية أو كليهما يتطور لدى بعض الأشخاص المصابين بمرض السكر:

انخفاض الإحساس بالجلد في قدميك.

تضييق الأوعية الدموية المتجهة إلى القدمين.

قد لا تعمل أعصابك بشكل طبيعي، لأن حتى ارتفاع طفيف في مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) قد يُلحق الضرر ببعض أعصابك مع مرور الوقت (اعتلال الأعصاب).

إذا كنت مصابًا بداء السكر، فأنت أكثر عرضة للإصابة بضيق الأوعية الدموية (الشرايين)، المعروف باسم مرض الشرايين الطرفية، حيث تتأثر شرايين الساقين بشكل شائع، مما قد يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى القدمين، قد لا يلتئم الجلد المصاب بضعف تدفق الدم بشكل طبيعي، ويكون أكثر عرضة للتلف.

ما الذي يزيد من خطر الإصابة بقرحة القدم؟

ـ إذا كنت تعاني من انخفاض الإحساس في قدميك، يزداد خطر حدوث ذلك كلما طالت مدة إصابتك بالسكري وتقدمك في السن.

ـ إذا كنت تعاني من ضيق في الأوعية الدموية (الشرايين) ، يزداد خطر حدوث ذلك كلما طالت مدة إصابتك بمرض السكر، وتقدمت في السن، كما يزداد الخطر إذا كانت لديك أي عوامل خطر أخرى للإصابة بتصلب الشرايين، على سبيل المثال، إذا كنت تدخن، أو لا تمارس نشاطًا بدنيًا، أو تعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول ، أو ارتفاع ضغط الدم، أو تعاني من زيادة الوزن.

ـ إذا كنت تعاني من قرحة القدم في الماضي.

ـ إذا كنت تعاني من مضاعفات أخرى لمرض السكر، مثل مشاكل في الكلى أو العين.

ـ إذا كان قدمك وكاحلك متأثرين بمرض اعتلال شاركو (حالة في القدم والكاحل ناجمة عن عدم القدرة على الإحساس بالإصابات، مما قد يؤدي إلى تشوهات كبيرة).

ـ إذا كانت أحذيتك لا تناسبك بشكل صحيح، مما قد يضع ضغطًا على قدميك.

ـ إذا كنت تعاني من مشاكل في الساق تؤثر على طريقة مشيتك، أو تمنعك من الانحناء للعناية بقدميك.

هل قرح القدم خطيرة؟

مع أن قرح القدم قد تكون خطيرة، إلا أنها عادةً ما تستجيب للعلاج بشكل جيد، مع ذلك، قد تتفاقم قرح القدم وتستغرق وقتًا طويلاً للشفاء إذا كنت مصابًا بداء السكر، خاصةً إذا كانت دورتك الدموية ضعيفة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصابة بمرض السكر تزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى، وقد تحدث عدوى في القرحة، وفي بعض الأحيان، قد تتطور مشاكل أكثر خطورة، مثل موت الأنسجة (الغرغرينا).

ماذا يمكنني أن أفعل للمساعدة في منع تقرحات القدم؟ افحص قدميك بانتظام

يخضع معظم مرضى السكر لفحص طبي مرة واحدة على الأقل سنويًا من قِبل طبيب ومختصين صحيين، ويشتمل هذا الفحص على فحص القدمين للكشف عن أي مشاكل، مثل ضعف الإحساس أو ضعف الدورة الدموية. وفي حال اكتشاف أي مشاكل، يُنصح عادةً بإجراء فحوصات دورية للقدمين.

علاج مرض السكر وعوامل الخطر الصحية الأخرى

العناية بالقدم وتشمل العناية الجيدة بالقدم ما يلي:

تفقّد قدميك بعناية يوميًا، بما في ذلك ما بين أصابع القدم.

يعد النظر مهمًا بشكل خاص إذا كان الإحساس في قدميك منخفضًا، حيث قد لا تلاحظ أي خطأ في البداية حتى تنظر.

إذا لاحظتَ أيَّ شيءٍ جديد (مثل جرح، أو كدمة، أو بثرة، أو احمرار، أو نزيف) ولم تعرفَ ما يجب فعله، فاستشر طبيبك.

لا تحاول علاج مسامير القدم، أو الكالو، أو الثآليل الأخمصية، أو غيرها من مشاكل القدم بنفسك يجب أن يُعالجها الطبيب المختص.

استخدم زيتًا أو كريمًا مرطبًا للبشرة الجافة لمنع التشقق، مع ذلك، تجنب وضعه بين أصابع القدمين، فقد يؤدي ذلك إلى رطوبة مفرطة في الجلد، مما قد يؤدي إلى التهاب.

انتبه لفطريات القدم حيث تُسبب هذه العدوى تقشر الجلد وتشققات بين أصابع القدم، وقد تُسبب ألمًا والتهابًا، إذا كنت تعاني من فطريات القدم، فيجب علاجها بكريم مضاد للفطريات.

قص أظافركِ باتباع شكل نهاية إصبع قدمكِ، لكن لا تقصّي جوانب الأظافر، أو تقصّيها قصيرًا جدًا، أو تستخدمي أي شيء حاد لتنظيفها.

اغسل قدميك بانتظام وجففها بعناية، وخاصة بين أصابع القدم.

لا تمشِ حافي القدمين، حتى في المنزل.

ارتدِ دائمًا الجوارب مع الحذاء أو أي حذاء آخر، مع ذلك، لا ترتدي جوارب ضيقة جدًا حول الكاحل، فقد تؤثر على الدورة الدموية.

اختر الأحذية بشكل مناسب للقدم وتأكد دائمًا من فحص الحذاء من الداخل قبل ارتدائه

علاج قرحة القدم السكرية

عادةً ما تُغطى القرحة بضمادة واقية، حيث يقوم الممرض الطبيب عادةً بفحص القرحة وتنظيفها وإعادة تغطيتها بانتظام.

قد يحتاج طبيب الأقدام إلى إزالة أي جلد صلب يمنع التئام القرحة، كما قد يحميها من المزيد من الإصابات باستخدام حشوة لتخفيف الضغط عن المنطقة، وذلك حسب موقع القرحة وحجمها.

قد يُنصحك أيضًا بارتداء أحذية خاصة أو عمل جبيرة على قدمك لتخفيف الضغط عن القرحة.

سيُنصح بتناول المضادات الحيوية في حال إصابة القرحة أو الأنسجة المجاورة بالعدوى.

في بعض الأحيان قد تكون هناك حاجة إلى إجراء عملية جراحية صغيرة لتصريف القيح وإزالة الأنسجة الميتة إذا أصبحت العدوى أكثر شدة.

في بعض الحالات، تكون شرايين الساقين ضيقة جدًا، مما يقلل تدفق الدم إلى القدمين بشكل كبير، في هذه الحالات، قد يُنصح بإجراء عملية جراحية لتجاوز الشرايين أو توسيعها.