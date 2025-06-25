شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخطر المكملات الغذائية على صحة الكبد والان مع تفاصيل الخبر

حذر الأطباء من استخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على مستخلصات الشاي الأخضر والتي قد تكون لها آثار سلبية على الكبد، وقالوا إن هذه المستخلصات العشبية تؤدي إلى إصابات كبد تهدد الحياة، بحسب ما نشر موقع "تايمز ناو".

تُعد مستخلصات الشاي الأخضر الآن السببَ الأكثر شيوعًا لتلف الكبد وفشله، حيث يدّعي مُصنّعو الأعشاب والمكملات الغذائية فوائد صحية كثيرة لاستخدام هذا المستخلص العشبي"، وقالت أخصائية أمراض الكبد في الهند الدكتورة سيرياك آبي فيليبس: "جميع هذه الفوائد "المُدّعاة" لا تستند إلى بيانات علمية دقيقة إنها مجرد دعاية عمياء لزيادة أعمال هذا المستخلص العشبي كما يضاف أيضاً إلى العديد من مكملاتها الغذائية والفيتامينات".



ووفقًا للدكتورة سيرياك، يصف العديد من ممارسي الطب الحديث - وخاصةً أطباء الجلد - أقراصًا وحبوبًا تحتوي على مستخلص الشاي الأخضر العشبي، الذي يحتوي على مُضاد أكسدة رئيسي، وهو كاتشين يُعرف باسم جالات إبيجالوكاتشين أو EGCG. وتشير الدراسات إلى أن EGCG - وهو أيضًا مُكوّن شائع في حبوب الحمية ومكملات إنقاص الوزن - غير مُعتمد لأي استخدام طبي، وهو سام للكبد.

لم تخضع مستخلص الشاي الأخضر لفحص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتأكد من سلامته أو فعاليته قبل طرحه في السوق.وفقًا للدكتورة سيرياك، تُنتج مستخلصات الشاي الأخضر خسارةً إضافيةً في الوزن تبلغ حوالي كيلوجرام واحد فقط على مدار 12 أسبوعًا.

ما هي سمية الكبد؟

تُشير سمية الكبد والمعروفة أيضًا باسم إصابة الكبد - إلى أي ضرر أو صدمة تلحق بالكبد، والتي يمكن أن تتراوح من جروح طفيفة إلى تمزقات شديدة ونزيف. يمكن أن تنتج عن صدمة حادة مثل حادث سيارة أو حتى مكملات غذائية سامة، والتي تُضعف وظائف الكبد بمرور الوقت.

تشمل بعض علامات وأعراض إصابة الكبد ما يلي:

ما هي علامات وأعراض إصابة الكبد؟

-ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

-وهو عرض شائع، ينتشر أحيانًا إلى الكتف.

-ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

-قد تكون المنطقة حساسة للمس.

-انتفاخ البطن

-يؤدي تراكم الدم أو السوائل في البطن إلى انتفاخ المعدة.

علامات فقدان الدم

-تسارع ضربات القلب، وسرعة التنفس، وشحوب أو رطوبة الجلد.

-اليرقان

يُعد اصفرار الجلد وبياض العينين من علامات خلل وظائف الكبد.

البول الداكن

وهو أيضًا علامة على مشاكل في الكبد وضعف تدفق الصفراء.

الغثيان

قد تشعر أيضًا بالتقيؤ حتى لو لم تأكل شيئًا.

الارتباك

في الحالات الشديدة، يمكن أن تؤثر مشاكل الكبد على وظائف المخ.