شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت.. نوع من الأطعمة يزيد حرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا بهدف إنقاص الوزن، عليك دومًا إعطاء الخضراوات الأولوية في كل خياراتك، يرجع الأمر إلى أنها حجر الأساس في أي نظام غذائي صحي حتى وإن كان غير هادف لإنقاص الوزن.

الخضراوات لها الكثير من الفوائد التي تجعلها في مصاف الخيارات الصحية في الأنظمة الغذائية، حسبما يؤكد تقرير نشر في موقع health:

- سعراتها الحرارية تكاد لا تذكر.

- غنية بالألياف، وهي كربوهيدرات غير قابلة للهضم.

- الأطعمة النباتية تمر عبر الجهاز الهضمي بشكل جيد وسليم نتيجة غناها بالألياف.

- تشعرك بالشبع لفترات طويلة.

- تساعدك على إدارة وزنك والتحكم فيه.

- تزيد من تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء.

- حارقة للدهون ومعززة للطاقة.

خضراوات حارقة للدهون

وهناك نوعيات بعينها من الخضراوات تعزز من حرق الدهون والإمداد بالسعرات الحرارية الصحية، وإدارة الوزن بشكل جيد:

الفلفل الحلو بأنواعه

أحد أهم أنواع الخضرلوات الصحية، منخفض السعرات الحرارية، غني بالعناصر الغذائية، غني بالألياف، كوب واحد منه يحتوي على 3 جرام من الألياف وأكثر من 400% من القيمة اليومية لفيتامين سي و39 سعرا حراريا فقط، وحارق للدهون.

الجزر

الذي يحتوي على كم هائل من الألياف يعادل 3 جرام و50 سعر حراري فقط، كما أن الاستهلاك المتكرر له يعمل على انخفاض مؤشر كتلة الجسم وتخفيف معدلات السمنة، لغناه بمضادات الأكسدة وارتفاع نسب البيتاكاروتين في الدم نتيجة تناوله.

الكرنب

لا شك أنه من الخيارات الأولى التي تفيد أي حمية غذائية وتقلل من الوزن على المدى الطويل بشكل صحي، لأن الخضراوات الصليبية تعزز أي نظام غذائي، تحتوي على اثنين جرام من الألياف واثنين جرام من البروتين و35 سعر حراري، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية.

الفاصوليا الخضراء

المطبوخة تحتوي على 3 جرام من الألياف المشبعة واثنين جرام من البروتين و37 سعرا حراريا، كما أنها خيار جيد لإدارة الوزن وتحتوي على الكثير من الألياف وتشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة.

القرنبيط

الذي يحتوي على حوالي 29 سعر حراري ويحتوي على فيتامين سي متعدد الاستخدامات، ويعمل على خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتحسين وظيفة الأوعية الدموية وتعزيز صحة القلب والأمعاء وخفض الوزن.

الكوسة



الأشهر على الإطلاق في إنقاص الوزن وأنظمة الدايت، لأنها تحتوي على حوالي 2 جرام من الألياف وتساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، تساعد على إنقاص الوزن وتحتوي على مضادات أكسدة تقاوم تأكسد الخلايا وتجعل الجسم منتعشًا.