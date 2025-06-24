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قد يتفاعل فنجان قهوتك الصباحي مع الأدوية التي تتناولها، مما يُغير سرعة امتصاصها في مجرى الدم، في هذا التقرير نتعرف على الأدوية التي لا يُنصح بخلطها مع القهوة لأنها قد تتفاعل معها، بحسب موقع "تايمز ناو".

أدوية شائعة لا تتناولها مع قهوتك الصباحية

وفقًا للخبراء، للكافيين تأثير كبير على الأدوية، مثل أقراص علاج نزلات البرد، وحتى مضادات الاكتئاب، إذ يُعزز طاقة الجسم بشكل كبير ورغم احتواء الشاي أيضًا على الكافيين، إلا أن تركيزه أقل من القهوة، وتأثيره أقل بكثير إليك بعض الأدوية التي يجب الحذر منها:

أدوية الإنفلونزا التي تُصرف دون وصفة طبية

يمكن للخصائص المنشطة للكافيين، الموجودة في أدوية البرد والأنفلونزا، أن تُضاعف آثارًا مثل زيادة معدل ضربات القلب، والتوتر، والأرق، مما يُسرّع عمل الجهاز العصبي المركزي.

عند شرب القهوة مع الأدوية، تتضاعف هذه التأثيرات، ولأن العديد من أدوية البرد تحتوي بالفعل على كافيين مضاف، فإن ذلك يزيد من المخاطر، وفقًا للدراسات، فإن الجمع بين الكافيين وبين الأدوية يرفع أيضًا نسبة السكر في الدم ودرجة حرارة الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكري، يقول الأطباء إن هذه التأثيرات تُثير القلق أيضًا عند دمجها مع أدوية علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، أو مع أدوية الربو وكلاهما يتشابه في تركيبه الكيميائي مع الكافيين.

أدوية الغدة الدرقية

تتداخل القهوة مع امتصاص أدوية الغدة الدرقية ، يُنصح عمومًا بالانتظار من 30 إلى 60 دقيقة على الأقل بعد تناول دواء الغدة الدرقية قبل تناول القهوة لتقليل أي تداخل محتمل، ووفقًا للأطباء، فإن أدوية الغدة حساسة للغاية للتوقيت، وقهوتك الصباحية تُعيق ذلك تشير الدراسات إلى أن تناول القهوة بعد تناول دواء الغدة الدرقية بفترة وجيزة يُقلل من امتصاصه بنسبة تصل إلى 50%.

كما يُسرّع الكافيين من حركة الأمعاء، مما يُقلل من وقت امتصاص الدواء، وقد يرتبط به في المعدة، مما يُصعّب على الجسم امتصاصه.

مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية

تحتوي بعض مسكنات الألم الشائعة، مثل الباراسيتامول، أو حتى الأسبرين، على كافيين مُضاف، لذا، فإن شرب القهوة مع الأقراص قد يُسرّع امتصاص هذه الأدوية عن طريق تسريع إفراغ المعدة وزيادة حموضة المعدة، وبينما يُساعد تناول القهوة على تسريع عمل مسكنات الألم، إلا أنه قد يزيد أيضًا من خطر الآثار الجانبية مثل تهيج المعدة أو النزيف، خاصةً عند تناوله مع مصادر أخرى للكافيين ورغم عدم الإبلاغ عن أي حالات خطيرة، إلا أنه يُنصح بالحذر.

أدوية القلب

يمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مؤقتًا، ويستمر ذلك عادةً من ثلاث إلى أربع ساعات بعد تناوله، بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم أو أدوية تُسيطر على عدم انتظام ضربات القلب، والمعروفة أيضًا باسم اضطرابات النظم القلبية، فقد يُبطل ذلك التأثيرات المقصودة للدواء ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب على الأشخاص المصابين بأمراض القلب تجنب القهوة تمامًا، ولكن يجب عليهم مراقبة تأثيرها على أعراضهم والنظر في الحد من تناولها أو التحول إلى القهوة منزوعة الكافيين إذا لزم الأمر.