أعراض التسمم الغذائي لدى الأطفال وكيفية التعامل معها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:28 صباحاً - يمكن أن يُصاب أي شخص، بمن في ذلك الأطفال، بالتسمم الغذائي، إلا أنه في المقابل يُعَدُّ الأطفال هم الأكثر عرضة لحالات التسمم الغذائي مقارنة بالبالغين؛ وذلك لأن الجهاز الهضمي والمناعي للأطفال لا يزالان في طور النمو، لذا فهم أكثر عرضة لحالات التسمم الغذائي؛ لذلك يُعَدُّ من الضروري معرفة أعراض التسمم الغذائي الشائعة لدى الأطفال وكيفية التغلب عليها. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" أعراض التسمم الغذائي لدى الأطفال وكيفية التغلب عليها.

تقلصات المعدة

الأطفال الذين يعانون من التسمم الغذائي يعانون من تقلصات المعدة -صورة من موقع Freepik

قد يُعاني الأطفال الذين يعانون من التسمم الغذائي من تقلصات مؤلمة في المعدة. قد يكون هذا مؤشراً على أن جهازهم الهضمي يستجيب بشكل سلبي للمواد السامة؛ فعندما يُهاجم أحد الفيروسات الجهاز الهضمي للطفل، تُرسل المعدة إشارة إلى الدماغ تُنبئه بوجود خلل في الجسم. وقد يُسبب هذا تقلصات المعدة لدى الأطفال.

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الغثيان والقيء

من أوائل أعراض التسمم الغذائي لدى الأطفال هو الغثيان والقيء لأكثر من 3 أيام. غالباً ما يشعر الأطفال الذين يعانون من التسمم الغذائي بالغثيان والقيء. قد يحدث هذا بعد ساعات قليلة من تناول طعام ملوث يحتوي على سموم.

أعراض الإسهال

يُعَدُّ الإسهال من الأعراض الشائعة للتسمم الغذائي لدى الأطفال. قد يشير الإسهال المفاجئ والشديد إلى وجود بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات في الطعام الذي يتناوله الطفل، وعادةً ما يكون الإسهال الذي يُشير إلى أعراض التسمم برازاً ليناً ومائياً، قد يحتوي أحياناً على بقايا طعام، وأحياناً أخرى لا يحتوي عليها. قد يحدث هذا العرض بسبب تأثير الجراثيم التي تُصيب الجهاز الهضمي.

الدوخة

تُعَدُّ الدوخة من أعراض التسمم الغذائي الشائعة لدى الأطفال؛ فكل من الدوخة والصداع من أعراض التسمم الغذائي لدى الأطفال، ويعود ذلك إلى فقدان الكثير من السوائل بسبب الإسهال والقيء. كما أن انخفاض حجم الدم وضغطه يُسببان نقص تدفق الدم إلى الدماغ. وعادةً ما يصاحب الصداعَ ارتفاعٌ في درجة الحرارة.

ضعف الجسم

من أعراض التسمم الغذائي لدى الأطفال ضعف الجسم. وينتج هذا الضعف عن عدوى متنامية تحدث في أثناء التسمم الغذائي، نتيجةً لانخفاض مستويات الإلكتروليتات في الجسم، وانتقالها عبر البراز السائل والقيء. وإذا نقصت مستويات الإلكتروليتات في الجسم، يُصاب الطفل بضعف في الجسم.

أعراض الحمى

تُعَدُّ الحمى هي العرض التالي للتسمم الغذائي لدى الأطفال، ويُصاب الأشخاص الذين يُصابون بالتسمم الغذائي بحمى خفيفة بسبب الإصابة ببعض الالتهابات التي تحدث في الجسم، وذلك لأن الجهاز المناعي يُكافح العدوى التي تدخل الجسم بنشاط.

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كيفية علاج التسمم الغذائي عند الأطفال

شرب المزيد من السوائل

السوائل تقلل أعراض التسمم -الصورة من موقع AdobeStock

الطريقة الأولى لعلاج التسمم الغذائي عند الأطفال هي تناول المزيد من السوائل، يمكن أن يؤدي الإسهال والقيء الناتجان عن التسمم الغذائي إلى فقدان جسم طفلكِ الكثير من السوائل. لذلك، على الأمهات تعويض السوائل المفقودة بإعطائهِ المزيد من الماء للوقاية من الجفاف.

بالإضافة إلى شرب الماء، أعطِ طفلكِ أيضاً مشروبات أو حساءً دافئاً لاستعادة السوائل ودعي طفلكِ يتناولها ببطء حتى لا يشعر بالغثيان.

تناول الطعام المناسب

عند ظهور أعراض التسمم، يُنصح الأطفال بعدم تناول أي طعام لعدة ساعات؛ فبمجرد أن يشعروا بالراحة، تجب تجربة تناول أطعمة سهلة الهضم، مثل الأطعمة قليلة الدسم والألياف، والخالية من النكهات المضافة.

من الأمثلة على الأطعمة التي يمكنكِ تقديمها للأطفال الأكبر سناً: العصيدة والبطاطس والموز والعسل. يجب أيضاً تجنب إعطاء طفلكِ الأطعمة الحارة والزيتية والأطعمة والمشروبات الحمضية؛ لأنها قد تزيد من تفاقم الأعراض.

تجنُّب منتجات الألبان

إذا أُصيب طفلك بالتسمم الغذائي؛ يجب التوقف عن تناول منتجات الألبان قدر الإمكان، لأنها قد تتسبب في تفاقم أعراض الأسهال وإطالة مدته.

قسط كافٍ من الراحة

عندما يُصاب طفلكِ بالتسمم الغذائي، دعيه يحصل على قسط كافٍ من الراحة للحفاظ على جهازه المناعي ومحاربة أنواع البكتيريا المسببة للتسمم. بالإضافة إلى ذلك، قد يُضعف التسمم الغذائي الجسم؛ لذا قد يحتاج الجسم إلى قسط كبير من الراحة لاستعادة طاقته.

تناول الدواء

قد تتطلب بعض حالات التسمم الغذائي وصفة طبية لعلاجها بشكل صحيح وعدم استخدام الأدوية بشكل عشوائي، بل وفقاً لأسباب المرض والأعراض الناتجة عنه.

كيفية الوقاية من التسمم الغذائي

هناك عدة طرق سهلة لتجنب التسمم الغذائي لدى الأطفال، وهي كالتالي:

يجب غسل يد طفلكِ دائماً بالصابون قبل وبعد تناول الطعام.

يمكن تجنب التسمم الغذائي بدءاً من التسوق من خلال التأكد أولاً من أن مكونات الطعام التي تختارينها لا تزال طازجة.

لا تنسي تغليف اللحم وفصله عن باقي مكونات الطعام، وضعيه في الثلاجة إذا لم يتم طهيه فوراً.

يجب فصل الأطعمة النيئة عن المطبوخة أيضاً.

يجب وضع الأطعمة في الثلاجة وحفظها في وعاء مغلق عند الطهي، واستخدام ألواح تقطيع مختلفة للخضروات واللحوم والمأكولات البحرية. وإذا كنت تعلمين أن الطعام منتهي الصلاحية أو فاسد أو تالف؛ فتخلصي منه على الفور.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.