كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:28 صباحاً - لمساعدة شق الجراحة على التعافي بشكل أفضل بعد الولادة القيصرية، تحتاج الحامل إلى توخي مزيد من الحذر بشأن جسمها بعد الولادة، خاصة فيما يتعلق بحصولها على ساعات نوم كافية وطريقة النوم الصحيحة بعد إجراء العملية القيصرية.

وذلك لأن أخذ قسط كافٍ من النوم بعد الولادة ضروري لعودة الجسم إلى حالته الطبيعية سريعاً.

الطريقة الصحيحة للنوم بعد الولادة القيصرية

يساعد النوم على النهوض من السرير بشكل مريح، مع تقليل الانزعاج

وفقاً لموقع "هيلث" تحافظ طريقة النوم الصحيحة على راحة الحامل، وتقلل من أي ضغط أو إجهاد في مكان الجراحة. ويساعدها في الوقت نفسه على النهوض من السرير بشكل مريح والتنفس بشكل أفضل مع التقليل من الضغط على عضلات البطن، أو جرح الولادة القيصرية.

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لماذا يصعب النوم جيداً بعد العملية القيصرية؟

تؤثر المستويات الهرمونية المتزايدة وحجم البطن أثناء الحمل بعد الولادة على الشعب الهوائية، فقد يتسبب في توقف التنفس أثناء النوم وضعف الشعب الهوائية، مما يجعل النوم أكثر صعوبة .

الطريقة الصحيحة للنوم بعد الولادة القيصرية

1-النوم على الظهر

النوم على الظهر من طرق النوم الصحيحة بعد الولادة القيصرية

يعد النوم على الظهر هو أكثر طريقة مريحة خلال الأيام والأسابيع القليلة الأولى بعد العملية القيصرية. لأنه لا يوجد ضغط على الجرح عند النوم على الظهر. يمكن أيضاً وضع وسادة أسفل الركبتين لمزيد من الراحة. إلا أنه في المقابل تشمل الجوانب السلبية للنوم على الظهر في صعوبة النزول من السرير أو الجلوس ووضع بعض الضغط على موقع الجرح، ولا يفضل تلك الطريقة في النوم أيضاً لمن يعانون من ضغط الدم المنخفض.

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2-النوم على الجانب

يعد النوم على الجانب الأيسر في تدفق الدم بالشكل الأمثل ويحسن الهضم

تعد هذه الطريقة في النوم أكثر راحة بعد الولادة. فلا يوجد ضغط على مكان الجرح، كما أنه يكون أقل ألماً أثناء النزول من السرير ويفضل عادة النوم على الجانب الأيسر تساعد تلك الطريقة في تدفق الدم بالشكل الأمثل وتحسين الهضم. ويمكنك استخدام الوسائد لدعم البطن والوركين. كما أنه أفضل طريقة يجب تطبيقها إذا كانت الأم تعاني من مشاكل في ضغط الدم.

3-رفع الجزء العلوي من الجسم

رفع الجزء العلوي من الجسم يساعد في التنفس بشكل أفضل

يمكن للأم سند الجزء العلوي من الجسم بعدة وسائد حتى يرتفع الجسم بالكامل و يساعد على التنفس بشكل أفضل ويسهل النوم، خاصة إذا كانت الأم تعاني من انقطاع النفس الانسدادي . إذا لم تكن الأم مرتاحة لرفع الجسم بالكامل، فيمكن استخدام وسائد بين الركبتين وتحت الورك.

4-النوم أثناء الجلوس

النوم على الكرسي يجعل الرضاعة الطبيعية أسهل

إذا لم تنجح أي من الطرق السابقة، يمكن محاولة النوم أثناء الجلوس على الأريكة أو الكرسي مع العديد من الوسائد للحصول على الدعم. وتعد هذه طريقة نوم مؤقتة، لكنها تجعل الرضاعة الطبيعية أسهل أو محاولة الوقوف، يمكن أن توفر تلك الطريقة راحة جيدة خلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة القيصرية.

نصائح لتحسين نومك أثناء التعافي من الولادة القيصرية

تحتاج الأم إلى قسط وفير من النوم للتعافي سريعاً من الجراحة

تحتاج الأم إلى قسط وفير من النوم للتعافي سريعاً من الجراحة، لذلك يجب الالتزام بتناول مسكنات الألم التي قد يصفها الطبيب، للحصول على نوم عميق. يجب عدم تناول أي دواء للنوم لأنه قد يمر عبر حليب الثدي وقد يؤثر أيضاً على صحتك العقلية.

تساعد التمارين والحركات الخفيفة بموافقة طبيبك والمشي لمسافات قصيرة، في تعزيز الدورة الدموية، وتقوية العضلات، وتقليل الإجهاد، وسرعة الشفاء.

يعد اتباع نظام غذائي متوازن ضرورياً أيضاً للشفاء السريع، يجب تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين ج وأحماض أوميغا 3 الدهنية لتقليل الالتهاب وتعزيز التعافي، مما يساعد الأم على النوم بشكل جيد.

تناول كمية كافية من الماء وإضافة الألياف إلى النظام الغذائي للأم، يساعد على الوقاية من الإمساك وقد يصف الطبيب أيضاً ملينات البراز .

يجب عدم الخروج من السرير كثيراً، على الأقل في الأسابيع القليلة الأولى، والحصول على مساعدة من شريكك أو عائلتك لحمل طفلك عند الحاجة للرضاعة الطبيعية.

*ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.