نصائح مهمة للأسبوع الأول مع المولود الجديد تفيده وتناسبك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:28 صباحاً - اللحظة التي تضم فيها الأم مولودها للمرة الأولى تنسيها آلام الولادة، وهي واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياة كل أم، وبالرغم من هذه المشاعر الجميلة التي يختلط فيها الحب والفرحة والدهشة، فإن الأسبوع الأول مع حديث الولادة مهم وربما مفصلي بالنسبة للأم وحياة المولود معًا، فقد يكون هذا الأسبوع مربكًا ومرهقًا، تتداخل فيه المشاعر ما بين الفرح، القلق، التعب، قلة النوم واضطرابه، وربما بعض البكاء من الطفل، و من الأم أحيانًا!في هذا التقرير تقدم لك الدكتورة مروة المهدي دليلًا عمليًا شاملًا للتعامل مع المولود خلال الأسبوع الأول بعد الولادة، للأم التي تمارس أمومتها لأول مرة أو كانت تخوض التجربة مجددًا؛ حيث يشمل اللقاء حديثًا عن الرضاعة، النوم، العناية بالجسم، الدعم العاطفي، وما يجب وما لا يجب فعله أثناء هذا الأسبوع الحساس؛ ليصبح قواعد ثابتة بعد ذلك.

هيئي نفسك للمرحلة الجديدة

أم فرحة بمولودها الجديد

توقعي أن تكون الأيام الأولى مُربكة أو غير متوقعة، وهذا أمر طبيعي ولا يعني أنكِ أم غير مسؤولة.

تقبّلي المساعدة والدعم من زوجك، والدتك، أو صديقتك، لستِ بحاجة إلى أن تفعلي كل شيء وحدك.

ثقي في غريزتك كأم، حتى إن شعرتِ بالارتباك، وتأكدي أن عقلك وجسمك مبرمجان لرعاية طفلك.

اهتمي بالرضاعة الطبيعية فهي البداية الصحيحة

الرضاعة الطبيعية

النوم راحة لكِ وله

طفل نائم

قد يصعب على الأم أن تكون في حالة استعداد كامل -100%- ولكن بعض النصائح النفسية تساعد، مثل:خلال أول ساعة بعد الولادة إن أمكن؛ حليب اللبق (اللبن الأول) غني بالمناعة ومفيد جدًا للمولود.لا حسب الساعةفي الأيام الأولى، قد يطلب الطفل الرضاعة الطبيعية كل ساعة إلى ثلاث ساعات، ولا تقلقي هذا طبيعي.قليلاً كان أو متدفقًا بزيادة، في البداية؛ بعض الأجسام تفرز كمية صغيرة في البداية، والبعض يكون المعدل طبيعيًا.فكمية اللبن حتى لو كانت قليلة فهي تكفي حاجة الطفل، بجانب أن الإكثار من المص يساعد على زيادة الإدرار.بالتأكد بأن فم الطفل مفتوح بشكل واسع، وأنه يلتقط الحلمة والهالة معًا، لتجنب الألم والتشقق.وتناولي طعامًا مغذيًا، الرضاعة الطبيعية مجهدة وتستهلك طاقة وسوائل كثيرة من جسمك.لا تتوقعي نومًا طويلًا من الطفل؛ الأطفال حديثو الولادة ينامون 16-18 ساعة يوميًا، لكن بشكل متقطع، الاستيقاظ كل 2-3 ساعات للرضاعة وأحياناً أقل، وهذا أمر طبيعي.شاركي طفلك النوم حين ينام، نعم استغلي أي فرصة للراحة؛ مجرد رضاعة المولود تجدينه يخلد لنوم طويل لأكثر من ساعتين أو أكثر،فنامي بجانبه.

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تشاركي المسؤولية مع شريكك أو أحد الأقارب

اهتمي بنظافة الحبل السري في الأسبوع الأول

الحفاض والتسلخات

أم تغير حفاض الطفل

علامات طبيعية لا تدعو للقلق

طفل حديث الولادة وحركات لا إرادية

اصفرار بسيط في الجلد، غالبًا "يرقان فسيولوجي" يختفي خلال أيام.

حركات لا إرادية بالأطراف، رد فعل طبيعي للجهاز العصبي غير الناضج.

براز لونه أخضر أو غامق، أمر طبيعي في الأيام الأولى قبل انتظام الرضاعة.

بكاء متكرر، الطريقة الوحيدة التي يعبّر بها الطفل عن الجوع، البلل أو الانزعاج.

تورم خفيف في الثديين أو الأعضاء التناسلية، ذلك نتيجة الهرمونات التي عبرت من الأم، ويزول خلال أيام.

اعتني بنفسك بعد الولادة

أمور تجنبيها في الأسبوع الأول

لا تعطي طفلك أي سوائل غير الحليب حتى الماء.

لا تفرطي في استخدام منتجات تجميل أو عطور قرب المولود.

لا تسمحي بكثرة الزيارات في الأسبوع الأول.

لا تقارني طفلك بغيره؛ كل طفل يتطور بمعدله الخاص.

لا تتجاهلي مشاعرك؛ من الطبيعي أن تبكي، أن تتعبي، وأن تطلبي المساعدة.

وجوب استشارة الطبيب حالة:

ارتفاع درجة حرارة الطفل فوق 38 م.

عدم التبول لأكثر من 8 ساعات.

استمرار القيء أو الإسهال.

خمول شديد أو صعوبة في الرضاعة.

تغير لون الجلد زرقة، شحوب شديد.

نصائح ذهبية للأسبوع الأول:

سجّلي لحظاتك مع المولود، حتى إن كانت بسيطة، ستسعدك لاحقًا حينا تعيدين قراءتها. استمعي لنصائح الآخرين باحترام، لكن اتبعي ما يناسبك أنتِ وطفلك. اهتمي بتغذيتك ونومك،صحتك هي مفتاح رعاية طفلك. كوني مرنة، لا بأس إن لم يسر كل شيء حسب الخطة.

الأسبوع الأول الخليج 365 الأم يمتلئ بمهام لن تستمر فترة طويلة، إنما ترتبط بالأيام الأولى للمولود. مثل:الحبل السري ،حافظي عليه جافًا ونظيفًا، نظفيه بلطف بالكحول أو حسب إرشادات الطبيب، ولا تضغطي عليه بالحفاض أو الملابس.الاستحمام، لا حاجة لاستحمام يومي، امسحي جسم الطفل بلطف بقطعة قطن مبللة، وانتظري سقوط الحبل السري قبل الحمام الكامل.العينان والأنف، استخدمي قطنة مبللة بماء دافئ لمسح العين من الداخل إلى الخارج، لا تستخدمي أي قطرة أو محلول إلا بأمر الطبيب.الأذن، لا تدخلي شيئًا في أذن الطفل، نظفي الجزء الخارجي بقطن ناعم فقط.الملابس، لا تلبسي الطفل طبقات كثيرة، القاعدة: طبقة واحدة أكثر مما ترتدين أنتِ.غيري الحفاض كل 2-3 ساعات أو فور التبول/التبرز. استخدمي كريم الحفاض بانتظام. أعطي الطفل بعض الوقت بدون حفاض يوميًا لتهوية الجلد.قد تلاحظين أمورًا على طفلك تبدو مقلقة لكنها طبيعية، مثال:الجرح والنزيف، نظفي منطقة الجرح بانتظام، سواء ولادة طبيعية أو قيصرية، النزيف الرحمي في الأسبوع الأول قد يكون غزيرًا ثم يقل تدريجيًا، وراقبي علامات الالتهاب، ألم، حرارة، أو إفرازات غير طبيعية تستدعي زيارة الطبيب.تقلبات المزاج، اكتئاب ما بعد الولادة" يصيب نسبة من الأمهات، إذا شعرتِ بالحزن المستمر أو بعدم الرغبة في التعامل مع الطفل، استشيري طبيبًا.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.