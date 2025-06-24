شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الفراولة يوميًا يساعد فى الوقاية من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة عن أن الفراولة يُمكن أن تُعزز سرعة معالجة أدمغة كبار السن للمعلومات وتساعد في الوقاية من الخرف والزهايمر، بحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

يُعرف انخفاض سرعة المعالجة المعرفية المرتبط بالعمر بأنه أحد أعراض الخرف، وقد أظهرت أبحاث سابقة أن المواد الكيميائية المعروفة باسم الفلافونويد والتي تحتوي عليها الفراولة يُمكن أن تُعزز صحة القلب.

وفي أحدث دراسة، قام فريق من جامعة ولاية سان دييجو في الولايات المتحدة بتجنيد 35 رجلاً وامرأة في السبعينيات من عمرهم لمعرفة ما إذا كان من الممكن ملاحظة التأثيرات نفسها في الدماغ.

أعطى العلماء المشاركين مسحوق فراولة مجفف بالتجميد، مصنوع من حفنة من الفراولة الطازجة، لخلطه بالماء وشربه يوميًا لمدة ثمانية أسابيع.

ثم كرروا التجربة باستخدام مسحوق بنكهة الفاكهة لا يحتوي على أي من المكونات المعززة للصحة الموجودة في الفراولة ثم طلب الباحثون من المتطوعين إجراء اختبارات معرفية.

ووجدوا تحسنًا ملحوظًا في سرعة معالجة الدماغ بعد تناول مسحوق الفراولة، ولكن لم يكن التغيير كبيرًا مع مشروب الفاكهة.

وعلى الرغم من وجود تحسن طفيف في نتائج اختبارات الذاكرة بعد تناول الفراولة، إلا أن الباحثين قالوا إن التغيير في قدرة المعالجة كان كبيرًا.

من المعروف أن بطء سرعة المعالجة يعيق مهارات القيادة ويجعل القرارات المالية أكثر صعوبة.

أظهرت النتائج المنشورة في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية أن الفراولة ساعدت أيضًا في خفض ضغط الدم، وأدت إلى زيادة مستويات مضادات الأكسدة المضادة للأمراض في الدم.

وقال الباحثون: "قد يُحسّن تناول الفراولة الوظائف الإدراكية، وهناك أدلة متزايدة على آثارها على صحة الدماغ".