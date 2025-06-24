شكرا لقرائتكم خبر عن ماتشربش اللبن الصبح.. لماذا لا يجب تناول الحليب على معدة فارغة والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد الكثير منا أن بدء اليوم ببعض الأطعمة الشائعة هو خيار صحي وآمن، دون أن ندرك أن بعضها قد يكون ضارًا عند تناوله على معدة فارغة، قد تكون قد نشأت على فكرة أن كوب الحليب هو أفضل بداية لليوم، لكن هل هذا فعلاً من الخيارات المثالية؟

فيما يلى وفقا لموقع " onlymyhealth"، في السطور التالية، سنكشف عن أبرز الأطعمة التي يُنصح بتجنبها في الصباح، ونقدم لك بدائل صحية تمنحك طاقة حقيقية ليومك.

3 أطعمة يجب تجنبها على معدة فارغة 1. الحليب

قد يُفاجئك أن الحليب، الذي يُعدّ رمزًا تقليديًا للفطور الصحي، ليس دائمًا الخيار الأمثل صباحًا، يحذر التقرير قائلاً إن شرب الحليب العادي على معدة فارغة قد يسبب حموضة وثقلًا، وأحيانًا يساهم في تكوّن المخاط، رغم ما اعتدناه من أن الحليب يُقوّي الجسم، إلا أن البعض يعانون من اضطرابات هضمية بعد تناوله مباشرة في الصباح.

البديل الأفضل:

تناول الحليب كجزء من وجبة متكاملة، مثل مزجه بالشوفان أو مع حفنة من المكسرات المنقوعة، كما يُفضّل تناوله بعد الإفطار، لتقليل الحموضة وتعزيز الهضم.

2. الفاكهة

رغم شهرتها كخيار صحي، إلا أن الفاكهة على معدة فارغة قد لا تكون دائمًا صديقة لجهازك الهضمي، الفواكه تحتوي على فركتوز وألياف قد تسبب انتفاخًا وغازات، وأحيانًا إسهالًا، خاصة إذا تم تناولها بمفردها، كما أن السكريات الطبيعية قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في الأنسولين، يعقبه شعور بالجوع بعد وقت قصير.

البديل الأفضل:

اجعل الفاكهة جزءًا من وجبة متوازنة، تناولها مع الزبادي أو المكسرات لتبطئ امتصاص السكر وتمنحك طاقة مستدامة.

3. القهوة السوداء

بالنسبة للكثيرين، لا يبدأ الصباح بدون فنجان قهوة، لكن القهوة السوداء، على معدة خالية، قد لا تكون صديقة لجهازك الهضمي، القهوة السوداء قد تؤدي إلى ارتجاع حمضي، وتحفّز المعدة على إفراز أحماض زائدة، مما قد يُسبب توترًا أو ارتعاشًا.

البديل الأفضل:

تناول بعض اللوز المنقوع قبل القهوة، أو أضف لها القليل من الحليب أو البروتين، ذلك يُقلل من تأثير الكافيين الحاد، ويُساعد على تنظيم إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول.

لماذا تبدأ يومك بطريقة صحيحة؟

الطعام الذي تتناوله في الصباح يؤثر على حالتك الجسدية والمزاجية طوال اليوم، بعض الأطعمة تُجهد المعدة وتؤدي إلى اضطرابات هضمية أو شعور مبكر بالجوع، لكن بتغييرات بسيطة في روتينك الصباحي، يمكنك أن تبدأ يومك بخفة ونشاط.

بدائل صحية ومُشبعة:

الشوفان بالحليب والمكسرات: مصدر رائع للألياف والبروتين والدهون الصحية.

زبادي مع الفواكه والبذور: يحتوي على البروبيوتيك ويساعد على توازن السكريات.

اللوز أو الجوز المنقوع: خفيف على المعدة وغني بالعناصر الغذائية.

البيض مع خبز الحبوب الكاملة: يمنحك شعورًا بالشبع لفترة طويلة.

