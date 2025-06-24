شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تجنبها في الصيف.. تبطئ الهضم وتزيد من حرارة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

الصيف له وتيرة خاصة، حيث تطول ساعات النهار وترتفع درجات الحرارة لذلك نميل إلى تناول الطعام البارد والسريع للتغلب على الشعور بالإرهاق والتغلب على أعراض ناتجة عن الطقس الحار في الصيف مثل، ظهور البثور، والحموضة، والتقلبات المزاجية، وبطء الهضم، وكلها مرتبطة بمدى تعامل جسمك مع تلك الحرارة الداخلية، لذلك من المهم اختيار ما تتناوله بعناية من أجل الانسجام مع ما يحتاجه جسمك من تبريد والبقاء رطبًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 أطعمة تجنب تناولها خلال فصل الصيف الزبادى

يُنظر عادةً إلى الزبادى على أنه طعام مُبرد، ولكنه في الواقع قد يُدفئ الجسم في الصيف، خاصةً إذا تم تناوله في وقت غير مناسب أو تم خلطه مع بعض الأطعمة، وقد ويُسبب مشاكل جلدية، وعسر هضم، أو يُشعرك بالثقل بعد الوجبات، اختر بدائل أخف مثل اللبن الرائب، فهو ألطف على المعدة ويُساعد على إبقاء الجسم باردًا ومستقرًا.

وجبات خفيفة مقلية

قد تكون رقائق البطاطس المقرمشة خيارًا مثاليًا، لكن الأطعمة المقلية ثقيلة وقد تُعيق الهضم عندما يكون جسمك مُستعدًا للتعامل مع الحرارة، فهي تُعطي دفئًا داخليًا أكبر، مما يؤدي غالبًا إلى الخمول أو الشعور بالإرهاق بعد الوجبة، لذل اختر الأنواع المشوية أو المطهوة على البخار لأنها تُعطيك قوامًا مميزًا دون إضافة حرارة لجسمك.

الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة مثل الفلفل الحار والثوم والتوابل الحارة تُفاقم حرارة الجسم، وقد تُسبب الحموضة والتهيج والالتهاب، خاصةً في الطقس الحار، يمكنك استخدام أعشاب وتوابل مبردة مثل الكزبرة والنعناع وبذور الشمر التي تُضفي نكهة مميزة دون سخونة للجسم.

الفواكه الحمضية

تعتبر الفواكه الحمضية مثل المانجو خاصة في الصيف من الأطعمة المغرية، إلا أن الإفراط في تناولها، قد يُسبب ارتفاعًا في درجة حرارة الجسم، لذلك يمكنك الاستمتاع بتناول المانجو ولكن باعتدال، واختر فواكه مُنعشة مثل البطيخ للحفاظ على توازنك ورطوبة جسمك.

الأطعمة المخمرة

قد تزيد الأطعمة المخمرة مثل المخللات والمعجنات من حموضة المعدة وتُعيق الهضم، لذلك يفضل تجنبها في الطقس الحار.