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يُعد مرض الكبد الدهني خاصةً غير الكحولي (NAFLD)، مصدر قلق صحي متزايد، إذ يُصيب ما يُقدر بنحو 30.2% من سكان العالم، وهو حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في الكبد، ولا ينتج عن الإفراط في تناول الكحول، غالبًا ما يرتبط بالسمنة ومرض السكر من النوع الثاني ومتلازمة التمثيل الغذائي، يشمل مرض الكبد الدهني غير الكحولي مجموعة من الحالات، بدءًا من تراكم الدهون البسيط (NAFL) ووصولًا إلى الالتهابات والندوب الأكثر خطورة (NASH)، وفقًا لتقري موقع "تايمز أوف انديا".

وغالبًا ما يُطلق على مرض الكبد الدهني غير الكحولي اسم "الوباء الصامت"، ويمكن أن يتطور إلى حالات أكثر خطورة مثل تليف الكبد إذا تُرك دون علاج، فهو مرض خفي، وغالبًا ما لا تظهر عليه أي أعراض حتى يحدث ضرر جسيم، ولحسن الحظ، تُعد التعديلات الغذائية، وخاصةً إضافة الخضراوات الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، من أقوى الوسائل لتغيير مسار المرض، مع ذلك، فإن مكافحة الكبد الدهني لا تقتصر على التطهير المفرط أو الحرمان، بل على خيارات يومية صحية مثل شرب العصائر الغنية بالخضراوات الملونة والمغذيات النباتية القوية والدهون الصحية، ويمكن أن يتعافى الكبد مع هذه الخيارات الصحية.

وتُوفر الخضراوات مثل الخضراوات الورقية، والبنجر، والخضراوات الصليبية (مثل البروكلي والكرنب)، والجزر، مع إضافات مثل الكركم، والثوم، والدهون الصحية (مثل الأفوكادو وبذور الشيا/الكتان) ترسانة من الكلوروفيل، والبيتين، والجلوكوسينولات، والكركمين، والألياف، وأحماض أوميجا 3، والمغذيات النباتية الأخرى، ولا تُساعد هذه المركبات في خفض دهون الكبد والالتهابات فحسب، بل تُعزّز أيضًا نشاط إنزيمات إزالة السموم، وتُحسن تدفق الصفراء، وأيض الدهون، وتُحسن حساسية الأنسولين.

فيما يلى.. 6 عصائر نباتية تحميك من الكبد الدهني عصير التخلص من السموم الأخضر

جدّد نشاطك مع مُحفز التخلص من السموم الأخضر، هذا المزيج المنعش من الكرنب أو السبانخ، والخيار، والأفوكادو، والليمون، والماء غني بالعناصر الغذائية، حيث تُوفر الخضراوات الورقية الكلوروفيل، وحمض الفوليك، والألياف، بينما يُساهم الأفوكادو في توفير الدهون الصحية والجلوتاثيون للمساعدة في التخلص من الدهون، أما الخيار المُرّب والليمون اللاذع لا يُعزّزان تدفق الصفراء فحسب، بل يُوفران أيضًا فوائد لطيفة مضادة للالتهابات.

عصير البنجر مع الجزر والتفاح

يجمع هذا المشروب بين البنجر المطبوخ والجزر والتفاح مع إضافة الزنجبيل والماء، مستفيدًا من قوة البيتاين في البنجر لتقليل دهون الكبد ودعم استقلاب الصفراء، فيما يوفر الجزر البيتا كاروتين لتخفيف الالتهاب، بينما يُشكل بكتين التفاح، إلى جانب مضادات الأكسدة في الزنجبيل، مزيجًا حلوًا ولذيذًا يُغذي جسمك.

الكركم الذهبي

استمتع بمزيج الكركم الذهبي المنعش، مع عصير الجزر أو البرتقال وإضافة الكركم وبذور الشيا والماء، هذا المشروب غني بالفوائد الصحية، حيث يعرف الكركم بقدرته على تقليل إنزيمات الكبد والالتهابات، بينما تُوفر بذور الشيا أوميجا 3 والألياف، ويُضيف الجزر والبرتقال نكهة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يجعله إكسيرًا رائعًا لصحتك.

قوة الخضراوات الصليبية

عزز روتينك للتخلص من السموم مع مشروب "القوة الصليبية"، ويحتوي هذا المزيج على البروكلي أو القرنبيط مع السبانخ والتفاح والماء، ويعتمد على خصائص إزالة السموم خاصة أن الخضراوات الصليبية غنية بالجلوكوسينولات والإندول، بينما تضيف السبانخ أليافًا وفلافونويدات إضافية، ويُعزز التفاح النكهة بحلاوته والبكتين.

مبرد الكرفس والخيار

حافظ على ترطيبك وانتعاشك مع مشروب الكرفس والخيار المنعش، فهذا المزيج من الكرفس والخيار مع إضافة الليمون والنعناع والماء مثالي لتبريد الجسم، حيث يعزز الكرفس تدفق الصفراء ويخفف الالتهاب، بينما يوفر الخيار الترطيب ويساعد على الهضم، ويضفي الليمون والنعناع المنعشان نكهة مميزة، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للتخلص من السموم.

مزيج التوت والبنجر

هذا السموثي من التوت الأزرق والفراولة مع البنجر وإضافة بذور الشيا أو الكتان مع حليب اللوز، مشروبًا مثاليًا لصحة الكبد، فالتوت غني بالأنثوسيانين والبوليفينول التي تحمي خلايا الكبد، بينما يساعد مزيج البنجر وبذور الشيا على مكافحة الالتهابات وتعزيز التخلص من الدهون.