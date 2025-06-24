شكرا لقرائتكم خبر عن عرق النسا.. إزاى تفرق بين أعراضه وآلام العظام الأخرى وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

عرق النسا هو ألم عصبي ناتج عن إصابة أو تهيج في العصب الوركي، بالإضافة إلى الألم، قد يشمل وخزًا أو خدرًا في الظهر أو المؤخرة، وقد يمتد أيضًا إلى أسفل الساق، ومن المحتمل أيضًا ظهور أعراض أكثر حدة، وهى حالة تصيب النساء والرجال أيضًا، وفقًا لتقرير موقع "كليفيلاند كلينيك".

ويعتبر العصب الوركي هو أطول وأسمك عصب في جسمك، يصل عرضه إلى سنتيمترين، على الرغم من اسمه، فهو ليس عصبًا واحدًا، بل هو في الواقع حزمة من الأعصاب التي تأتي من خمسة جذور عصبية متفرعة من الحبل الشوكي.

الفرق بين أعراض عرق النسا وآلام العظام الأخرى:

يخلط البعض بين عرق النسا وآلام العظام الأخرى، ولكن في الحقيقة أن ألم عرق النسا ينتقل عادةً من أسفل الظهر إلى الأرداف، ثم عبر الجزء الخلفي من الساق وصولاً إلى القدم، وقد يشعر المريض أيضًا بخدر أو تنميل أو ضعف في الساق أو القدم المصابة، أما آلام العظام، فيختلف مسارها تبعًا للمنطقة المصابة، فقد يكون الألم موضعيًا في مفصل معين، أو قد ينتشر إلى مناطق أخرى حول المفصل.

يمكن أن تشمل أعراض عرق النسا ما يلي:الألم

يحدث ألم عرق النسا نتيجة الضغط على العصب (الأعصاب) المصابة، ويصف معظم الناس ألم عرق النسا بأنه حارق أو أشبه بصدمة كهربائية، وغالبًا ما ينتشر هذا الألم إلى أسفل الساق على الجانب المصاب، ويحدث الألم عادةً مع السعال أو العطس أو ثني أو رفع الساقين عند الاستلقاء على الظهر.

وخز أو تنميل

يحدث تنميل ساقك بسبب جلوسك متربعًا، ولكن التنميل الناتج عن عرق النسا يحدث عندما لا تشعر بأي أحاسيس على الجلد في المناطق المصابة من ظهرك أو ساقك، يحدث ذلك بسبب صعوبة وصول الإشارات من ظهرك أو ساقك إلى دماغك.

ضعف العضلات

هذا عرض أكثر خطورة، ويعني أن إشارات العضلات لا تصل إلى وجهتها في الظهر أو الساقين.

سلس البول أو البراز

وهذا عرض خطير جدًا، ويعني أن الإشارات التي تتحكم بالمثانة والأمعاء لا تصل إلى وجهتها.

تشمل الحالات التي يمكن أن تسبب عرق النسا ما يلي:

الانزلاق الغضروفي .

مرض القرص التنكسي .

الانزلاق الفقاري .

هشاشة العظام .

الإصابات.

الحمل .

الأورام أو الأكياس.

كيف يتم علاج عرق النسا وهل له علاج؟

عادةً ما يتضمن علاج عرق النسا محاولة تخفيف الألم وزيادة القدرة على الحركة، والعديد من العلاجات هي أمور يمكنك القيام بها بنفسك.

هناك عدة خيارات علاجية إذا كنت تعاني من عرق النسا الذي لا يزول أو كان أشد، وقد تكون الجراحة خيارًا إذا كانت حالتك شديدة أو لم تُجدِ العلاجات الأخرى نفعًا.

العلاج الذاتي

اعتمادًا على السبب، عادةً ما تتحسن الحالات الخفيفة من عرق النسا بالعلاج الذاتي، ولكن الألم الذي يتراوح بين المتوسط والشديد، مع خدر ووخز أو ضعف عضلي، كلها أعراض تتطلب رعاية طبية متخصصة، فلا تحاول علاجها بنفسك.

يمكن أن تشمل العلاجات الذاتية ما يلي:

الثلج: حيث يمكن أن تساعد كمادات الثلج أو الباردة في تخفيف الألم والتورم خلال الأيام القليلة الأولى بعد بدء ألم عرق النسا، ضع كمادات باردة لمدة 20 دقيقة في كل مرة، عدة مرات يوميًا.

الحرارة: بعد الأيام الأولى من استخدام البرد أو الثلج، انتقل إلى استخدام وسادة تدفئة أو كمادات دافئة، وضعها لمدة 20 دقيقة في كل مرة، وإذا استمر الألم، فبدّل بين الكمادات الساخنة والباردة - أيهما يُخفف الألم بشكل أفضل.

الأدوية المتاحة دون وصفة طبية: عادةً ما تكون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) الخيار الأول، فهي تُخفف الألم والتورم والالتهاب.

التمدد والنشاط: تعلم كيفية التمدد بشكل صحيح من مدرب ذي خبرة في آلام أسفل الظهر قد يكون مفيدًا للغاية، وقد يساعدك أيضًا على تحسين أدائك في تمارين تقوية عامة أخرى، وتقوية عضلات الجذع، وتمارين هوائية.

إذا لم يساعد نهج العلاج الذاتي بعد بضعة أسابيع، فيجب عليك زيارة الطبيب لتلقى العلاج وفقًا لحالتك.