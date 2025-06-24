شكرا لقرائتكم خبر عن عايز الريجيم ينجح.. 5 أخطاء شائعة ابعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تحاول فقدان الوزن لكن تواجه بعض الصعوبات منها ثبات الوزن، فقد ترتكب بعض الأخطاء الشائعة والخطيرة أثناء اتباع الريجيم، نتعرف عليها في السطور التالية وطرق إصلاحها لإنقاص الوزن بشكل صحي، بحسب موقع تايمز ناو.

أخطاء شائعة تؤثر على انقاص الوزن ابتعد عنها لنجاح الريجيم 1. تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير

قد يبدو من المنطقي تناول كميات أقل من الطعام لخسارة المزيد من الوزن ولكن تناول كميات أقل من الطعام يمكن أن يُبطئ قلة تناول الطعام عملية الأيض لديك. عندما يشعر جسمك بتقييد شديد في السعرات الحرارية، فإنه ينتقل إلى وضع البقاء، فيحافظ على الدهون ويحرق سعرات حرارية أقل. بدلاً من ذلك، استهدف تحقيق عجز بسيط في السعرات الحرارية يتراوح بين 500 و700 سعر حراري يوميًا لتشجيع فقدان الدهون بشكل مستدام.

2. الاعتماد المفرط على تمارين الكارديو

تمارين الكارديو مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات تحرق السعرات الحرارية، ، لكن الإفراط في تمارين الكارديو دون تمارين القوة قد يؤدي إلى فقدان العضلات، مما يقلل بدوره من معدل الأيض أثناء الراحة. للحصول على نتائج أفضل، مارس تمارين المقاومة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل لبناء عضلات قوية وزيادة حرق الدهون حتى في حالة عدم ممارسة الرياضة.

3. عدم تتبع ما تأكله

تناول الوجبات الخفيفة دون وعي أو التقليل من حجم الحصص قد يضيف مئات السعرات الحرارية المخفية إلى يومك. حتى الأطعمة "الصحية" قد تُعيق انقاص الوزن إذا أُفرط في تناوله.

استخدم مفكرة طعام أو تطبيقًا لتتبع السعرات الحرارية لتحافظ على محاسبتك وتتعرف على أنماطك الغذائية.

4. تخطي الوجبات أو الاعتماد على الأنظمة الغذائية السائلة

قد يؤدي تخطي الوجبات إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقًا، بينما يحرمك الاعتماد على العصائر أو مخفوقات بدائل الوجبات من الألياف والعناصر الغذائية اللازمة للشبع.

ركّز على وجبات متوازنة وكاملة غنية بالبروتين والدهون الصحية والألياف لتشعر بالشبع وتحصل على الطاقة.

5. إهمال النوم والتعامل مع التوتر

إن فقدان الوزن لا يقتصر فقط على نظام غذائي وممارسة الرياضة، وقلة النوم، والتوتر المزمن، كلها عوامل قد ترفع مستويات الكورتيزول، ما يشجع على تخزين الدهون (وخاصةً دهون البطن) ويزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد، وأدرج في روتينك اليومي ممارسات تُخفف التوتر، مثل التأمل والمشي وتدوين المذكرات، وبتجنب هذه الأخطاء الخمسة وإجراء تغييرات تدريجية واعية، ستعود إلى المسار الصحيح نحو أهدافك الصحية.

