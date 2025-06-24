شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الصدمات النفسية على الشخصية والمخ وما طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 23 يونيو 2025 09:00 م
وفقًا لتقرير نشر في موقع wholewellnesstherapy فإن الصدمات يمكن أن تغير من طبيعة الدماغ، بدءًا من اتخاذ القرارات وصولًا إلى الاستجابات اللاواعية، بل إن بعض الأسباب الكامنة وراء صعوبة التغلب على آثار الصدمات يحدث نتيجة تأثير الصدمة على عدة مناطق في الدماغ من الداخل.
الصدمة النفسية تؤثر على ثلاثة أجزاء مهمة في الدماغ
وفقًا لدراسة أجريت في المعاهد الوطنية عام 2006 فإن الصدمة النفسية تؤثر على ثلاثة أجزاء مهمة في الدماغ، منها:
- المركز العاطفي الغريزي.
- مركز اللوزة الدماغية.
- مركز الحصين.
وفى ذات السياق يقول الدكتور أمجد العجرودي استشاري النفسية بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، إن الصدمات واضطراب ما بعد الصدمة أحد أهم المشكلات التي يمر بها الإنسان وتؤثر على طبيعة عمل الدماغ بشكل واضح، وهو ما يظهر في شكل أعراض منها:
- الإنكار.
- صعوبة التعامل مع الواقع.
- صعوبة التعامل مع الصدمة بشكل عام.
يعمل الدماغ على إصدار رد فعل نتيجة الصدمة بحالة من النسيان الشديد أو بحالة من الإنكار للصدمة، أوضح أنه قد تظهر مجموعة من الاضطرابات النفسية والذهنية وعلامات مثل:
- الخوف.
- الاضطرابات في النوم.
- انعدام القدرة على التركيز.
- الخوف المفرط.
- الشعور بالذنب.
- الأعراض الجسدية المزعجة غير المبررة
وغيرها من العلامات التي تختلف وفقًا لتأثير الصدمة وطبيعتها.
علاج الصدمات وأهميتهويمكن إعادة تعزيز الصحة العقلية وحماية الدماغ من التضرر من خلال العلاج المبكر النفسي والسلوكي والمعرفي للصدمة وتأثيراتها، هذا العلاج الذي يعتمد بشكل كبير على محاولة إعادة إصلاح الأعصاب والدماغ والنفسية بالخطوات الواعية والهادئة من خلال الجلسات وإمكانية إعطاء العلاجات الدوائية مع معالجة الاضطرابات النفسية الأخرى التي يعاني منها الشخص، ومحاولة تمرين على مقاومة الصدمات ومحاولة تقبلها والقدرة على استقبالها، ووقاية الدماغ من التلف المضاعف إذا ما أهمل المريض علاج الصدمة.
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