شكرا لقرائتكم خبر عن متى تشير الشامات لسرطان الجلد.. اعرف طريقة الفحص الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

تشهد معدلات سرطان الجلد ارتفاعًا على مستوى العالم، ومن الضروري فحص أي تغيرات في الشامات أو أي تغيرات جلدية بسرعة، فى هذا التقرير نتعرف على طريقة الفحص الذاتي للشامات ومتى تشير إلى سرطان الجلد، بحسب موقعى الجمعية الأمريكية للسرطان وجريدة "ميرور" البريطانية.

الشامات هي آفات جلدية صغيرة مُصطبغة، يُعاني منها معظم الناس، وعادةً لا داعي للقلق منها، مع ذلك، إذا كنت غير متأكد، أو إذا لاحظتَ أن شامة لديكَ قد تغيّر شكلها أو حجمها أو لونها، أو إذا كانت مؤلمة أو مُلتهبة، فعليك زيارة طبيبك العام، كذلك، إذا لاحظتَ علامة جديدة أو غير عادية على جلدك لم تختفِ بعد بضعة أسابيع، فعليكَ زيارة الطبيب.

كيفية إجراء فحص ذاتي للجلد

لا توجد إرشادات عامة من الجمعية الأمريكية للسرطان للكشف المبكر عن سرطان الجلد ومع ذلك، يوصي العديد من الأطباء والخبراء بفحص الجلد بانتظام عادةً، يُنصح بإجراء فحص ذاتي للجلد مرة واحدة شهريًا.

يُعد الفحص الذاتي المنتظم للجلد مهمًا بشكل خاص للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، مثل الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة، والأشخاص الذين أصيبوا بسرطان الجلد سابقًا، والأشخاص الذين لديهم الكثير من الشامات أو بقع الجلد الأخرى، والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان الجلد.

ما تحتاجه لإجراء فحص ذاتي للجلد

أفضل وقت لفحص بشرتك هو بعد الاستحمام، إليك ما ستحتاجه لإجراء فحص ذاتي شامل لبشرتك في المنزل:

- غرفة جيدة الإضاءة

- مرآة كاملة الطول

- مرآة يدوية لرؤية المناطق التي يصعب رؤيتها

في أول فحص لبشرتك في المنزل:

- خصص وقتًا كافيًا لفحص كامل سطحها بعناية

- تعرّف على نمط الشامات والبقع والنمش والعلامات الأخرى على بشرتك لتلاحظ أي تغييرات في المرة القادمة.

خطوات الفحص الذاتي للجلد

اتبع هذه التعليمات خطوة بخطوة لفحص بشرتك في المنزل:

- افحص وجهك، أذنيك، رقبتك، صدرك، وبطنك.

- قم بفحص منطقة تحت الإبطين، وجانبي ذراعيك، وأعلى راحة يديك، وبين أصابعك، وتحت أظافرك.

-افحص الجزء الأمامي من فخذيك، وساقيك، وأعلى قدميك، وبين أصابع قدميك، وتحت أظافر قدميك.

- استخدم مرآة يدوية لإلقاء نظرة على أسفل قدميك، وعضلات الساق، والجزء الخلفي من فخذيك، مع التحقق من ساق واحدة أولاً ثم الساق الأخرى.

- استخدم مشطًا أو مجفف شعر لتقسيم شعرك حتى تتمكن من فحص فروة رأسك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه؟

- تحقق من أي شامات أو عيوب من أعلى رأسك إلى أصابع قدميك إذا دققت النظر في بشرتك بانتظام، فستعرف ما هو طبيعي بالنسبة لك.

عند التفكير والبحث عن سرطانات الجلد المحتملة، نجد العديد منها في أجزاء الجسم الأكثر عرضة لأشعة الشمس، مثل الوجه والرأس والرقبة والذراعين لكن سرطانات الجلد يمكن أن تصيب أي مكان في الجسم.

لا تتشابه جميع سرطانات الجلد في الشكل، يمكن أن تظهر سرطانات الجلد بأشكال وأحجام مختلفة. وقد تبدو أحيانًا كأمراض جلدية أخرى غير سرطانية.

من بين أكثر طرق ظهور سرطان الجلد شيوعًا:

- نمو أو بقعة أو نتوء جديد أو متوسع أو متغير على الجلد

- قرحة تنزف و/أو لا تلتئم بعد عدة أسابيع

- بقعة حمراء خشنة أو متقشرة، قد تتقشر أو تنزف

- شامة (أو بقعة أخرى على الجلد) جديدة أو متغيرة الحجم أو الشكل أو اللون

- شامة ذات شكل غريب أو حدود غير منتظمة أو مناطق بألوان مختلفة