شكرا لقرائتكم خبر عن من مدة الاستحمام لطريقة التجفيف.. إزاى تهتمى بنظافة طفلك فى الصيف بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

يعد الاستحمام يوميا، وتحديدا للأطفال، أمرا ضروريا للحفاظ على النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض المختلفة، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع دراجات الحرارة، لكن الاستحمام اليومى قد يكون له بعض الأضرار أيضا.

وبحيث موقع "Harvard health publishing"، من الضرورى استحمام الطفل بعد اللعب، حاصة عند التعرض للتراب والعرق أو أي أوساخ ظاهرة أخرى، كذلك في حالة نزوله لحمام السباحة، نظرا لاحتواء مياهه على الكلور الذى يعد مهيجا للجلد، وقد ينصح الطبيب أحيانًا بالاستحمام يوميًا لبعض الأمراض الجلدية، كما أن جميعنا نحتاج إلى غسل أيدينا بانتظام للوقاية من العدوى، مع ذلك لا نحتاج إلى غسل الجسم بالكامل يوميا.

لماذا قد لا يستحم الطفل يوميا؟

كثرة الاستحمام قد تؤدي إلى جفاف البشرة وتهيجها، بجانب أن البشرة تحتوي أيضًا على زيوت طبيعية واقية وبكتيريا طبيعية تساعد على الحفاظ على صحتنا وسلامتنا، والتي يقد يتسبب الاستحمام اليومى في القضاء عليها .

لذلك إذا كان طفلك يبدو نظيفًا ورائحته طيبة، ولم يتعرض للأتربة أو السباحة ، فلا بأس من تجنب الاستحمام، بحيث يمكن الاكتفاء بالاستحمام مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا ، مع مسح الوجه وأي بقع متسخة بالجلد بقطعة قماش مبللة.

وقد يحتاج المراهقون إلى عدد مرات أكثر من الاستحمام، نظرا للتغيرات الهرمونية التي تبرز رائحة العرق لديهم، مع استخدام مزيل لرائحة العرق بعد الاستحمام

نصائح للاستحمام الصحي

عندما تقومين بغسل طفلك، ينصح باتباع الخطوات التالية للاستحمام الصحي، وهى:

لا تستخدمى الماء الساخن والإعتماد على الماء الدافئ بدلاً منه

احرصى على أن تكون مدة الاستحمام قصيرة

تجنبى الصابون المضاد للبكتيريا وحمامات الفقاعات، مع استخدم صابونًا وشامبوًا لطيفين وغير معطرين.

تأكدى من الإشراف على استحمام جميع الأطفال الصغار والرضع.

جففي طفلكِ بالتربيت بدلاً من الفرك، و إذا كانت بشرة طفلكِ جافة، فقد يكون من المفيد استخدام مرطب دهني خفيف وغير معطر بعد الاستحمام.

إذا كان طفلك يعاني من الأكزيما أو أي حالة جلدية أخرى، فاستشيرى طبيبك للحصول على نصائح مخصصة للاستحمام لطفلك.