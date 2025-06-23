شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يقترحون 8 تغييرات صحية للتغلب على أعراض ارتجاع المريء المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

يحدث ارتجاع المريء عندما يرتد حمض المعدة إلى المريء، مسببًا أعراضًا مزعجة مثل حرقة المعدة، والتجشؤ، والالتهاب، وعندما تظهر هذه الأعراض أكثر من مرتين أسبوعيًا، فقد يكون ذلك داء الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وهو اضطراب إذا تُرك دون علاج، فقد يتطور إلى التهاب المريء، أو السرطان، وتُخفف الأدوية من أعراض هذه الحالة، ولكن يمكن لإجراء بعض التغييرات على نمط الحياة أن تحدث فارقًا كبيرًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 تغييرات على نمط الحياة هتساعدك في علاج ارتجاع المريء:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة

تُسبب الوجبات الكبيرة ضغطًا على البطن، مما يزيد من احتمالية ارتجاع المريء، وينصح الأطباء بتناول وجبات صغيرة ومتكررة، وأن تكون وجبة العشاء هي الأخف، وتُقلل هذه الاستراتيجية الضغط على العضلة العاصرة المريئية السفلية، وتُقلل من إنتاج الأحماض، ويمكن لبعض الأطعمة أن تعمل على استرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية أو تحفيز المريء، مثل الحمضيات، والطماطم، والأطعمة الحارة، والشوكولاتة، والكافيين، والأطعمة المقلية أو الغنية بالدهون، لذلك يفضل تجنبها أو التقليل منها.

تناول النظام الغذائي المتوسطي

وهو نظام غذائى يعتمد على الخضراوات والفواكه غير الحمضية، والحبوب الكاملة، والبروتينات قليلة الدهون، وغالبًا ما يكون أسهل تحملًا بالنسبة لمن يعانون من ارتجاع المريء.

الحفاظ على رطوبة جسمك

الماء هو أفضل مشروب للحفاظ على ترطيب جسمك، وتجنب المشروبات الغازية وعصائر الحمضيات والكافيين، التي قد تُرخي العضلة العاصرة المريئية وتُهيجها، كما تُعد مشروبات الأعشاب مثل الزنجبيل والبابونج بديلاً جيدًا، ولها تأثيرات مُهدئة.

تجنب علكة أو لبان النعناع

على الرغم من أن العلكة بنكهة النعناع تُستخدم عادةً لرائحة فم منعشة، إلا أنها قد تُرخي العضلة العاصرة المريئية السفلية، مما قد يُسبب ضررًا لمرضى الارتجاع المريئي، لذلك ينصح الأطباء بتجنبها وتجنب أي منتجات يدخل فيها النعناع.

استخدم العلاجات الطبيعية

مثل الزنجبيل والبابونج، حيث أن تناول كميات صغيرة من الزنجبيل يُخفف الالتهاب، ويُحسن الهضم، ويُساعد على إفراغ المعدة بشكل أسرع، مما قد يُقلل من ارتجاع المريء، كما يُوفر مشروب البابونج تأثيرات مُهدئة لعضلات الجهاز الهضمي.

النوم ووضعية الجسم مهمة

الاستلقاء بعد الأكل مباشرةً يسمح للحمض بالصعود، ويقترح الخبراء بعض الخطوات التي تساعدك على نوم أفضل، على النحو التالى:

رفع الرأس أثناء النوم بمقدار 6 إلى 8 بوصات.

عدم تناول الطعام لمدة 2-3 ساعات قبل النوم

الحفاظ على وزن صحى وتجنب التدخين واختيار ملابس مريحة

الحفاظ على وزن صحي يُخفف الضغط على المعدة ويُقلل من ارتجاع المريء، بينما يُؤدي التدخين والتبغ إلى تدهور العضلة العاصرة المريئية السفلية (LES) ويرفع مستويات الحموضة، وتجنب ارتداء الأحزمة الضيقة لتجنب الضغط على البطن.

تحرك بعد تناول وجباتك

ممارسة الرياضة الخفيفة بعد تناول الطعام، كالمشي القصير، لا تساعد على هضم الطعام فحسب، بل تمنع أيضًا ارتجاع المريء، وقد أظهرت بعض الدراسات أن تمارين التنفس العميق تُخفف الأعراض.

وفي حالات الارتجاع غير المتكرر، عادةً ما تكون هذه التدابير كافية، أما الأعراض المتكررة، وخاصةً عسر البلع، وفقدان الوزن، وألم الصدر، وبحة الصوت، والسعال المزمن، أو النزيف، فيجب فحصها من قبل الطبيب، ويمكن وصف مضادات الحموضة التي تُصرف دون وصفة طبية، وحاصرات مستقبلات الهيستامين، ومثبطات مضخة البروتون، قد يحتاج الأفراد الذين لا يُظهرون استجابة لهذه الأدوية إلى فحوصات إضافية، مثل التنظير الداخلي أو مراقبة درجة الحموضة.