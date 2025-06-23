شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة بعد نشر ممثلة تايوانية صورًا لوجهها مثقوب بالإبر بعد جلسة علاج جلدى والان مع تفاصيل الخبر

أثارت ممثلة ومغنية تايوانية تُدعى جو تشين تشياو صدمة بكشفها عن صور لها بعد خضوعها لعلاج وخز بالإبر فى كامل جسدها، وقد أثارت هذه الصور الصادمة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى فى الصين، حيث اشتهرت تشين، البالغة من العمر 46 عاما، بلقب "ملكة دراما الأيدول"، عام 2013 بتجسيدها شخصية دونغفانغ بوباى فى مسلسل "السياف"، وعززت شعبيتها من خلال أعمال درامية ناجحة مثل "مصير الحب" و"الأمير الذى يتحول إلى ضفدع".

حازت على ترشيح لجائزة أفضل ممثلة فى حفل توزيع جوائز الجرس الذهبى الثالث والأربعين عن دورها فى فيلم "مصير الحب"، ولديها الآن ما يقرب من 70 مليون متابع على إحدى منصات التواصل الاجتماعى الصينية، ولكن فى 6 يونيو الجارى، نشرت تشين صورا صادمة على مواقع التواصل الاجتماعى تُظهر وجهها وقدميها وظهرها وفروة رأسها مثقوبة بعشرات الإبر الدقيقة، أكثر من 100 منها، وقالت: "هذا أحد روتيناتى العلاجية، الوخز بالإبر بالخيوط. هل يؤلمنى؟ ما رأيكم؟"، وفقا لـ scmp.

ووفقا لتشن، يُحفّز هذا العلاج الدورة الدموية والطاقة الحيوية، ما يُساعد على تبييض البشرة، وتقليل مسام الوجه، وشد الوجه، وأضافت: "علاج الظهر هو الأكثر إيلاما.. يُدخلون الإبر من أعلى الظهر إلى الأرداف.. لا تُسبب كل الإبر ألما، لكن بعضها يُسبب ألمًا شديدًا.. أنا بارعة فى تحمّل الألم".

وتابعت: "يمكن أن يُساعد الوخز بالإبر فى الظهر على إنقاص الوزن.. إذا استطعتِ تحمّل 3 جلسات، فسترين النتائج بالتأكيد.. لقد أجبرتُ نفسى على ذلك لمدة أسبوع، وأصبح ظهرى أنحف بكثير..كما ساعدنى فى تخفيف آلام كتفى ورقبتى"، وأضافت أيضا أنها عانت من تنميل فى ساقيها بعد تصوير فيلم مؤخرًا، والذى تحسّن بعد جلستين من الوخز بالإبر.



علاج صادم بالابر

وحصد المنشور 17 ألف إعجاب وأكثر من 8 آلاف تعليق، وأُصيب العديد من مستخدمى الإنترنت فى الصين بالذهول، حيث قال أحد المتابعين على الإنترنت: "هل هذا علاج تجميلى أم شكل من أشكال العقاب الروحى؟ أسطورة جمال المشاهير مبنية على تحمل الألم الذى لا يستطيع معظم الناس تحمله"، وتساءل آخر: "كيف عرف البشر أن هذا لن يقتلكِ؟ لديكِ إبر أكثر من عظام سمك الشبوط".

قالت جاو آو، الطبيبة المعالجة فى قسم الصحة الفرعية بمستشفى دونغفانغ بجامعة بكين للطب الصينى، والتى لديها أيضا ما يقرب من 1.7 مليون متابع على الإنترنت، إن هذا العلاج يُعطى بعض تأثيرات شد وتبييض الوجه، لكن فعاليته الإجمالية محدودة، وأضافت لصحيفة "واشنطن بوست": "عندما نُدخل الإبر، فإنها تصل إلى طبقات الأربطة واللفافة، التى يُسيطر عليها الكبد فى الطب الصينى التقليدى".

وأضافت جاو: "تحفيز هذه المناطق يُحفّز طاقة تشى والدم من الكبد، مما يُعزز إشراقة الوجه وشدّه، ويُعتقد فى الطب الصينى التقليدى أنه أينما يتدفق تشى والدم، يُمكنهما تعزيز الشفاء وتحسين الدورة الدموية"، مع ذلك، حذّرت من المخاطر الصحية المحتملة، خاصة للأشخاص الذين يُعانون من ضعف طبيعى فى طاقة تشى والدم، كما حذّرت غاو من الإفراط فى استخدام العلاج، قائلة إنه فى حال إجراء العملية بشكل متكرر أو استخدام الكثير من الإبر، فقد تحدث ندوب.