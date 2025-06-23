شكرا لقرائتكم خبر عن التجميل المغشوش.. إصابة العشرات بالتسمم بعد حقن "البوتوكس" فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة التحقيق في تقارير تفيد بإصابة عشرات الأشخاص بحالة من التسمم المهدد للحياة، بعد خضوعهم لحقن البوتوكس في شمال شرق إنجلترا، بجانب وجود مزاعم حول البيع غير القانوني لمنتجات تشبه البوتوكس.



البوتوكس المغشوش فى بريطانيا

ووفقا لموقع "CNN"، أطلقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في مقاطعة دورهام، شمال شرق إنجلترا، تنبيها منذ ظهور الحادثة لأول مرة الأسبوع الماضي، وذلك بعدما أبلغ 28 شخصًا عن أعراض التسمم الغذائي بعد تلقيهم إجراءات تجميلية.

ووفقا للموقع، تفرز بكتيريا "بوتولينوس، كلوستريديوم بوتولينوم" سمًا يسمى البوتوكس، والذي يثبط الخلايا العصبية المسؤولة عن انقباض العضلات، بينما يحدث التسمم الغذائي بسبب سموم أخرى تنتجها نفس البكتيريا، والتي يمكن أن تهاجم الجهاز العصبي وتسبب مضاعفات قد تصل لحد الإصابة بالشلل.

من جانبها قالت الدكتورة جوان دارك، مستشارة حماية الصحة في هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة، إن هذه السموم، وليس البكتيريا نفسها، هي المكون النشط في البوتوكس والمنتجات المماثلة، وأنه من المهم الذهاب إلى طبيب مرخص.

والتسمم الغذائي الناتج عن عوامل طبية هو نوع من التسمم الغذائي، يحدث عند حقن كمية زائدة من البوتوكس فى العضلات، حيث يعد البوتوكس علاجًا تجميليًا رائدًا للتجاعيد، بالإضافة إلى حالات طبية مثل الصداع النصفي والتعرق المفرط.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، إن ردود الفعل المبلغ عنها تضمنت أعراض تدلي شديد في الجفون العلوية، ورؤية مزدوجة، وصعوبة في البلع، وتشوش الكلام، والخمول، ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للتسمم الغذائي ضعف عضلات الوجه، وفي حين أن معظم الناس يتعافون بشكل كامل مع العلاج، والذي يتضمن عادة الحصول على حقن بمضادات السموم، إلا أنه بدون رعاية سريعة، يمكن أن ينتشر الشلل إلى العضلات المستخدمة للتحكم في التنفس.

وبينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب هذه الحالات، أفادت هيئة سلامة الصحة في المملكة المتحدة بأن الأدلة حتى الآن لا تشير إلى تلوث المنتج المستخدم، ويتم الإبلاغ عن الأعراض بعد بضعة أيام وحتى أربعة أسابيع من الحقن".

وقال الدكتور سيمون هوارد، مستشار حماية الصحة في هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة، في البيان أن الممارسين المرتبطين بمعظم الحالات المبلغ عنها لم يعودوا يقومون بهذه الإجراءات، و مع ذلك هذا لا يعني أننا قد لا نرى المزيد من الحالات حيث قد يستغرق ظهور الأعراض ما يصل إلى أربعة أسابيع، على الرغم من أننا نشهد الآن انخفاضًا في عدد الحالات المتقدمة وهو أمر مشجع.

ونصح هوارد بضرورة التأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخضوع لإجراءات تجميلية، في حالة شعور أي شخص بأعراض غير طبيعية، ضرورة طلب الرعاية الطبية.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، إنها تحقق في الادعاءات المحيطة بالبيع والتوريد غير القانوني لمنتجات من نوع البوتوكس في شمال شرق البلاد، وتريد طمأنة الجمهور بأننا نأخذ مثل هذه الادعاءات على محمل الجد، وحثت الأشخاص الذين يعتقدون أنهم عانوا من آثار جانبية بسبب دواء أو تلقوا مخزونًا مزيفًا، الإبلاغ عن ذلك.

في الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن مجموعة من حالات التسمم الغذائي المرتبطة بحقن التجميل، في ولاية ماساتشوستس في وقت سابق من هذا الشهر، وأعلنت وزارة الصحة في الولاية أنها تُجري تحقيقات في عشر حالات يُشتبه في إصابتها بالتسمم الغذائي المنشأ، جميعها مرتبطة بإجراءات بوتوكس أُجريت في أحد المراكز التجميلية.