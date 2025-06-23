أسماء بنات عذبة مستوحاة من الموسيقى الشرقية والغربية 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 01:24 مساءً - برأي الكاتب البريطاني الشهير وليم شكسبير أن الموسيقى لا تكذب، فإن كان ثمة تغيير يجب إحداثه في العالم فالطريقة الوحيدة هي الموسيقى، كما قال: احترس من هذا الرجل، إنه لا يحب الموسيقى، أما أفلاطون فقد وصف الموسيقى قائلاً: "الموسيقى تعطي روحاً للكون، أجنحة للعقل، طيراناً للمخيّلة وحياة لكل شيء"... أقوال وأمثال عبر التاريخ، وفي كل العصور، جعلت من الموسيقى وسيلة لتلاحم الشعوب والتقاء عقولهم، بسبب نغمة أو صوت آلة أو عزف جماعي أو منفرد... كلمة موسيقى، هي حالة إنسانية ورومانسية راقية في جوهرها، فكيف إذا اخترت من قاموسها اسماً لتطلقيه على مولودتك الصغيرة، ليأخذك بعيداً عن الصحب، ومتاعب الحياة؟

"الخليج 365 وطفلك" تقدم لك لائحة بأسماء بنات عذبة مستوحاة من الموسيقى الشرقية والغربية

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الموسيقى الشرقية

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الموسيقى الشرقية

نايا

اسم مؤنث فارسي، وهي آلة موسيقية حزينة، يتم النفخ فيها لتصدر الصوت الموسيقي الخاص بها، وينتشر هذا الاسم في العالم العربي بصورة كبيرة، وهو مشتق من اسم ناي، وينسب إلى الآلة الموسيقية ذات الصوت العذب والشجي، ويوحي بشخصية فتاة رقيقة وجميلة ولديها إحساس عالٍ بكل من حولها، مرحة تحب الحياة وتقبل عليها.

عود

اسم عربي يطلق على البنات، ويعني آلة موسيقية تقليدية تُنتج أصواتاً عميقة، وآلة العود هي آلة موسيقية وترية شرقية، ذات صندوق خشبي على شكل كمثرِي، تحتوي على 12 أو 14 وتراً مجمعة في 6 أو 7 مسارات، يغطي مجاله الصوتي حوالي الأوكتافين ونصف الأوكتاف، وتستخدم في العديد من أنواع الموسيقى العربية والفارسية والتركية وغيرها، فتصوري لو أنك أطلقت على طفلتك هذا الاسم الجميل!

رنين

اسم "رنين" من أصل عربي، وهو اسم يخص الإناث، ويحمل معاني متعددة في اللغة العربية، منها: الصوت الذي ينتج عن صوت مرتفع، سواءً كان ذلك من خلال البكاء أو الغناء، كما يعني الصوت الناتج عن ارتطام الأجسام أو التحركات السريعة، مثل صوت القوس عندما يخرج منه السهم في الهواء، كما يعبر عن الصوت الحزين أو الصوت الشجي، وهو الصوت الذي يرن ويعكس الجمال.

لحن

جاءت التسمية في سياق تعريف اللحن، جاء في كتاب لسان العرب «اللحن ما تلحن إليه بلسانك أي تميل إليه ويقال فلان لا يعرف لحن هذا الشعر أي لا يعرف كيف يغنيه، واسم "لحن" في اللغة العربية يحمل معاني متعددة، أبرزها: اللحن الموسيقي (مثل الأغنية أو النغمة)، ومعنى القول أو الكلام (خاصةً فيما يتعلق بالفهم والإشارة)، كما قد يشير إلى الخطأ في القراءة أو الكلام.

طرب

اسم "طرب" في اللغة العربية يعني الفرح، السرور، ويطلق على البنات، كما أنه يعني الاهتزاز العاطفي الذي يثيره شيء ما مثل الغناء أو سماع خبر سار يمكن أن يشير أيضاً إلى الحزن والأسى، لكن غالباً ما يُستخدم للتعبير عن الفرح والبهجة الناتج عن الموسيقى، التي نسمعها في المناسبات المبهجة مثل الزفاف؛ إذ يقال: "أقام حفل طرب في زفافه".

قيثارة

اسم "قيثارة" هو اسم مؤنث، يرى البعض أن الاسم له أصل فارسي ويعني "ثلاثة أوتار" (سه تار)، وهو في الأصل اسم آلة موسيقية وترية، ويعني "الآلة الموسيقية ذات الأوتار"، في اليونانية القديمة، كانت القيثارة آلة موسيقية ذات أوتار، وكانت تستخدم في العزف والغناء، وقد يُستخدم الاسم مجازاً للإشارة إلى صوت جميل أو عذب.

رباب

اسم رباب هو اسم علم مؤنث عربي، ويعني السحابة البيضاء، كما أنه يشير إلى آلة موسيقية وترية تقليدية، فالرُّباب أو الرُّبابَة بتشديد الراء وضمها هي آلة موسيقية استخدمها العرب والترك والفرس قديماً، وتعود أصولها ما قبل الميلاد، وهي ذات وتر واحد، وتصنع من الأدوات البسيطة المتوفرة لدى أبناء البادية كخشب الأشجار وجلد الماعز.

عزف

كلمة "عزف" في اللغة العربية تعني إصدار أصوات موسيقية من خلال آلة موسيقية، كما يمكن أن تعني الإعراض عن الشيء والزهد فيه، والعازف هو الشخص الذي يعزف على آلة موسيقية سواء كان بشكل فردي (عزف منفرد) أو ضمن مجموعة موسيقيين (تخت)، ما ينتج عنه عملية العزف على الآلات الموسيقية.

أوتار

كلمة "أوتار" هي جمع لكلمة "وتر"، وقد أطلقت على البنات المولودات حديثاً بالجمع أو بالمفرد، ولها معانٍ متعددة حسب السياق، يمكن أن تشير إلى أحبال أو خيوط: تستخدم في الآلات الموسيقية مثل العود والكمان لإنتاج الصوت، أو في القوس لرمي السهام، الأسلاك التي تُستخدم في الآلات الموسيقية.

رنيم

اسم رنيم هو اسم علم مؤنث عربي الأصل، يحمل معاني جميلة مثل الطرب، الغناء الحسن، والصوت الجميل، والتلاوة الحسنة، كما أنه مشتق من الفعل "رَنِمَ" أو "رنَّمَ" الذي يعني الطرب أو التغريد، وهو ما يشعر السامع بالسكينة، وقد قيل في المصباح: ترنم ترنماً ورنم يرنم من باب تعب رجع صوته، وقد اشتق منه رنيماً.

موسيقى

هي اسم يطلق على البنات، وتعني الأصوات الّتي تُعزف على أنغامٍ ذات إيقاعٍ بطيء نسبيّاً، هي الموسيقى غير الصّاخبة والرّاقصة، ولا تتطلّب حركةً سريعةً، هي الموسيقى الرومانسيّة والعاطفيّة، أو تلك الّتي تقود مستمعها إلى الاسترخاء التام، والتخلّص من التّعب والإرهاق الجسدي والفكري.

غنوة

من الأسماء العربية الرقيقة للغاية، التي يمكن إطلاقها على البنات، وهي على الرغم من ذلك غير منتشرة في الوطن العربي لكن يُستخدم اسم "غنوة" للإشارة إلى الأغنية، وهو ما يعكس الجانب الفني والجمالي المرتبط بالاسم.

أسماء بنات ناعمة ومعانيها عميقة

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الموسيقى الغربية

أسماء بنات عذبة مستوحاة من الموسيقى الغربية

ميلودي

اسمٌ للفتيات ذو أصول يونانية، ويعني "موسيقى" أو "أغنية"، كان هذا الاسم الموسيقي خياراً شائعاً في الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن الماضي قبل أن يتراجع قليلاً، مع ذلك في العقود الأخيرة، عاد ميلودي إلى قوائم أسماء البنات بالنسبة للعائلات التي تُحب الموسيقى، يُعد ميلودي خياراً رائعاً لأي طفلة، وإذا أردتِ استخدام الكلمة اليونانية الأصلية، فإن ميلوس هو الخيار الأمثل.

آريا

اسمٌ يناسب البنات والصبيان، من أصلٍ سنسكريتي، مُشتقٌّ من اسم آريا، الذي يعني "أغنية" و"هواء" و"ضباب" و"ريح" بالإيطالية، وهو مشتقٌّ من الجذر اليوناني "آهر"، ازدادت شعبية آريا بشكلٍ كبيرٍ بفضل تأثير آريا ستارك، بطلة سلسلة الخيال الملحمي في "أغنية الجليد والنار" لجورج آر آر مارتن، ومسلسلها التلفزيوني "صراع العروش".

هارموني

اسم يوناني يطلق على البنات، وهو مستوحى من الموسيقى يعني "تناغم الأصوات"، وهو في الأصل مشتق من الكلمة اليونانية "هارموني"، في الأساطير اليونانية، مُنحت هارموني، ابنة آريس وأفروديت، القدرة على جمع الناس معاً، واعتُبرت أسطورة الزواج السعيد والإخوة والأخوات، وبالطبع الانسجام.

فيينا

فيينا اسمٌ للفتيات من أصل لاتيني ويعني "مدينة في النمسا"، تُعرف العاصمة النمساوية فيينا باسم "مدينة الموسيقى" لإرثها الغني وتاريخها الموسيقي العريق، اتخذها الملحنان الكلاسيكيان موزارت وبيتهوفن موطناً لهما، ومن المعروف أن أغنية بيلي جويل الشهيرة تحمل اسم هذه المدينة أيضاً، إذا كنت تعتبر هذه المدينة الأوروبية من بين وجهاتك المفضلة أو ترغب في إلهام طفلك لاتباع عظماء الموسيقى، فإن فيينا خيارٌ جديرٌ بالاهتمام.

كارول

اسمٌ من أصلٍ إنجليزي وألماني، هذا الاسم، الذي يعني "أغنية"، سيكون بمثابة موسيقى تُطرب آذان الوالدين الشغوفين بالغناء والرقص! كارول أغنيةٌ شعبيةٌ تقليديةٌ أو ترنيمةٌ، غالباً ما ترتبط بالأيام الأخيرة من السنة، وهو خيارٌ مناسبٌ للمولود ذكراً كان أو أنثى، المولود في ديسمبر، مع اسمٍ مثل كارول، ستضيف الطفلة لحناً وكلماتٍ عذبةً وإيقاعاً مبهجاً إلى حياتها اليومية، فيُطرب قلب الأبوين من الصباح حتى المساء!

ورن

اسم هذه الفتاة البريطانية الجميلة، الذي يعني "طائر مغرد بني صغير"، ويعني في العربية على طائر الرن، وفي الفولكلور السلتي، ارتبط طائر الرن بالشعراء ومؤلفي الأغاني والموسيقيين والكتاب بفضل ألحانه الرنانة، تشتهر هذه الطيور بسرعتها وجرأتها، ونادراً ما تُرى ساكنة، يمكن للطفلة أن تحذو حذوها في حياتها، فتعمل بجدّ وتكرّس وقتها لإضفاء لمسة من الجمال على العالم.

مافيس

اسمٌ فرنسيٌّ قديمٌ للفتيات. مافيس يعني "الطائر المُغرّد"، وهو اسمٌ يُطلق على طائر القلاع المعروف بغنائه الرائع، إذا كنتِ من عائلةٍ شغوفةٍ بالموسيقى، فقد يكون مافيس اسمَ طفلتكِ، الذي تمتع بشعبيةٍ واسعةٍ طوال عشرينيات القرن الماضي في كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا، هو الأنسب، عاد مافيس إلى قائمة أفضل 1000 اسمٍ للأطفال بعد غيابٍ دام 50 عاماً في الأعوام الأخيرة.

كادنس

اسم يطلق على البنات، وهو من الأسماء التي تُطرب الآذان، وكلمة "كادنس" تعني سلسلة من النوتات أو الأوتار التي تُشكّل نهاية جملة موسيقية، وتعني الإيقاع باللغة العربية، هذا يجعل "كادنس" خياراً مثالياً للآباء الذين يبحثون عن اسم لطفلتهم يرتبط بالموسيقى، فهو يتميز بطابع أكثر معاصرة من أسماء أخرى مستوحاة من الموسيقى مثل "هارموني" مع أن معنى الاسم قد يُشير إلى نهاية أغنية، كوني مطمئنة أن هذه الطفلة الصغيرة ما زالت في بداية رحلتها في الحياة.

مندولين

يُستخدم اسم "ماندولين" عادةً كاسم مؤنث، وهو مشتق من الكلمة الفرنسية "ماندولين" أو الإيطالية " ماندولينو"، وهي آلة وترية عمرها قرون، بفضل أربعة أزواج من الأوتار وصوت السوبرانو، يُمكن استخدام الماندولين في مختلف الأنواع الموسيقية، إذا كنتِ ترغبين في اسم متناغم يُناسب روح طفلتكِ الموسيقية، فإن "ماندولين" يُعطيكِ اللحن المُناسب.

فيليرا

اسم مؤنث يعطي مولودتك الجديدة لمسةً موسيقيةً رائعةً على حياتكِ مع قدومها، وهو مُشتقٌّ من اسم فيليرا، ذي الجذورٍ اليونانية، ويحمل معنى "عاشق الموسيقى" و"شجرة الزيزفون"، في قصص الأساطير اليونانية، كانت فيليرا حاكمة المحيطات، ثم حوّلها زيوس لاحقاً إلى شجرة زيزفون، سواء كنتِ شغوفةً بقصص الأساطير اليونانية أو ترغبين في غرس حب الموسيقى في طفلتكِ، فإن فيليرا خيارٌ ممتاز.

أوكارينا

إذا كانت أصوات طفلتك اللطيفة ترقص كالنوتات الموسيقية في الهواء، فقد يكون أوكارينا الخيار الأمثل، هذا الاسم اللحني إيطالي الأصل، وهو مفضل لدى الفتيات، ويعني "الإوزة الصغيرة"، وهو اسم أُطلق على الناي المصنوع من الطين على شكل غواصة، والذي اخترعه جوزيبي دوناتي، اشتهرت هذه الآلة بلحنها المرح في لعبة "أسطورة زيلدا: أوكارينا أوف تايم" من نينتندو، وهو اسم سيُبقي الموسيقى في أذنيك دائماً.

فيلوميلا

اسم مؤنث من أصل يوناني، يُلهم شغفاً بالموسيقى مدى الحياة، في الأساطير اليونانية، فيلوميلا أميرة تتغلب على مصاعب عائلتها، وتتجاوز أحزانها، تتحول إلى بلبل بعد معركة انتقامية، تُغني أغنيتها دائماً بصدق شفاف، أصبح اسم فيلوميلا يعني "عاشقة الموسيقى"، مما يمنح الطفلة مجالاً مدى الحياة للإبداع والتعبير عن الذات.

أودليت

هو اسم أنثوي جميل ذو إيقاع غنائي من أصل يوناني، هو نسخة من الاسم الكلاسيكي الشهير أوديل، يعني هذا الاسم "أغنية"، وسيساعد هذا الاسم الموسيقي في خلق أجمل موسيقى تصويرية لحياة طفلك، مع أن أودليت قد يكون جوهرة خفية -أو نغمة موسيقية- إلا أن صغيرتك ستغني بالتأكيد عن مزاياه، أودي. وأودي، ليست سوى بعض خيارات الألقاب اللحنية للطفلة أيضاً.

أسماء بنات ومعانيها مستوحاة من الموسيقى ومشاهيرها