شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء شائعة فى وجبة الإفطار تضعف طاقتك طوال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية كل صباح، يبدأ الجسم رحلة جديدة من النشاط والعمل، وتُعد وجبة الإفطار حجر الأساس في هذه الرحلة، ومع ذلك، كثيرًا ما يبدأ الناس يومهم بخيارات غذائية غير صحية تسبب الشعور بالإرهاق والهبوط في الطاقة بعد وقت قصير من تناول الطعام، مما يؤثر على الأداء الذهني والجسدي.

وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، وتشير الدراسات إلى أن ما تتناوله صباحًا له تأثير كبير على حالتك المزاجية طوال اليوم، ولكن إذا كنت تشعر بالجوع وانخفاض الطاقة بعد بضع ساعات، فقد ترتكب هذه الأخطاء الشائعة في الفطور.

وفقا لتقرير موقع "businessinsider" تجنب هذه الأخطاء الشائعة في وجبة الإفطار والتي ربما لم تدرك أنك ترتكبها.

الإفراط في تناول السكريات

مثل تناول فطائر، أو المعجنات، أو المشروبات المحلاة بالسكر بكثافة يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، يتبعه انخفاض مفاجئ يُسبب شعورًا بالخمول والكسل.

منع البروتين والألياف

وجبة الفطار التي تفتقر إلى البيض، الجبن، البقوليات، أو الحبوب الكاملة، لا تمنح شعورًا بالشبع وتؤدي لتقلبات في المزاج والجوع المتكرر.

تجاهل السوائل الصحية

قد يبدأ بعض الأشخاص يومهم بشرب كوب من القهوة فقط دون حتى شرب الماء أو تناول أي شيء، ما يؤدي إلى جفاف خفيف وتعب غير مفسّر.

شرب القهوة على معدة فارغة

تؤدي هذه العادة إلى زيادة الحموضة وارتجاع المعدة، مما يسبب انزعاجًا ويفقد الجسم طاقته بدلًا من تعزيزها.

تأخير الإفطار أو تجاهله

تفويت الوجبة الأولى يُبطئ من عملية التمثيل الغذائي ويزيد من رغبة الجسم في السكريات لاحقًا.

يجب اختيار وجبة تحتوي على مصدر بروتين (مثل البيض أو الزبادي اليوناني)، وكربوهيدرات معقدة (كخبز الحبوب الكاملة)، وقليل من الدهون الصحية (مثل المكسرات)، مع كوب ماء دافئ أو شاي أعشاب.