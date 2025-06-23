شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. أطعمة تعزز بناء وتعافى العضلات والان مع تفاصيل الخبر

بناء العضلات لا يقتصر على ممارسة التمارين الرياضية في الجيم، بل يتعلق أيضًا بما تتناوله في نظامك الغذائي اليومى، حيث إن الفوائد الحقيقية تكمن في الأطعمة الكاملة التي من شأنها أن تعزز بناء وتعافى العضلات، والتي غالبًا ما لا نتناولها بكمية كافية أو لا نتناولها على الإطلاق، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الجبن القريش

الجبن القريش غني ببروتين الكازين، الذي يساعد على هضم الطعام ببطء، مما يجعله مثاليًا كوجبة خفيفة خاصة في الليل، حيث أثناء نومك، يقوم الكازين بوظيفته، مُغذيًا عضلاتك ويمنع الهدم العضلي الليلي أو انهيار العضلات، بالإضافة إلى ذلك، فهى غنية بالكالسيوم وفيتامين ب12، وكلاهما يُساعد على دعم وظائف العضلات والتعافي، ويمكنك مزجها مع التوت أو القليل من العسل.

العدس

إذا كنت تعتقد أن الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات لا يمكنها تعزيز نمو العضلات، فهذا خطأ، حيث تحتوي هذه البقوليات الصغيرة على نسبة عالية من البروتين والألياف والكربوهيدرات بطيئة الهضم، مما يجعلها مثالية للطاقة المستدامة والتعافي، وكوب واحد مطبوخ من العدس يمنحك حوالي 18 جرامًا من البروتين، ولأنه غني بالحديد والمغنيسيوم، يساعد العدس على نقل الأكسجين وانقباض العضلات.

البيض

يُعد تناول البيض كاملًا (الصفار والبياض) من أكثر مصادر البروتين اكتمالًا، خاصة صفار البيض فهو مصدر غنى بالعناصر الغذائية المفيدة، من الدهون الصحية، وفيتامينات A وD وE، والكولين، الذي يُساعد على التحكم في العضلات ووظائف الدماغ. تشير الدراسات إلى أن تناول البيض كاملاً بعد التمرين قد يحفز تخليق بروتين العضلات أكثر من بياض البيض وحده، ويمكنك تناوله مخفوقًا أو سلقه.

الزبادي اليوناني



لا ينبغي الخلط بينه وبين الزبادي العادي، إذ يحتوى الزبادي اليوناني على كمية أعلى من البروتين، حوالى ضعف الكمية الموجودة في الزبادى العادى، وتحتوي الحصة الواحدة على 15 إلى 20 جرامًا من البروتين، بالإضافة إلى احتوائه على البروبيوتيك المفيد للأمعاء، وهو متعدد الاستخدامات، حيث يمكن تناوله مع الفاكهة أو إضافة بعض الأعشاب وزيت الزيتون لإعداد صلصة غنية بالبروتين.



بذور اليقطين

هذه البذور الصغيرة المقرمشة تعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين والمغنيسيوم والزنك والدهون الصحية، وهي ضرورية لنمو العضلات والتعافي وإنتاج هرمون التستوستيرون، وتناول حفنة من بذور اليقطين تحتوى على حوالي 7 جرامات من البروتين وكميات هائلة من المعادن، ويمكن رشّها على الشوفان أو السلطات أو الزبادي، أو تناولها بمفردها عندما تحتاج إلى وجبة خفيفة مفيدة.

الكينوا

الكينوا ليست مجرد وجبة رائجة، بل هي في الواقع بروتين كامل، أي أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ونادرًا ما تحتوى العديد من الأطعمة النباتية عليها كاملة، كما أنه غنية بالكربوهيدرات المعقدة والحديد والمغنيسيوم لتحسين أداء العضلات، ويمكنك تناولها بدلًا من الأرز أو إضافتها إلى أطباق الخضار واللحوم المشوية.

السردين

السردين من أكثر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، فهو غني بالبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية (التي تساعد على تقليل التهاب العضلات)، وفيتامين D، وهو ضروري لعظام قوية وتنظيم هرمون التستوستيرون.