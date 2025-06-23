علامات إدمان المراهق على السوشيال ميديا... ونصائح كثيرة للتعامل مع المشكلة

مفهوم إدمان "السوشيال ميديا"

شباب وشابات يدمنون استخدام الشوشيال ميديا

علامات الإدمان على السوشيال ميديا

طفلتان تتابعان برامج الترفيه على الجهاز

التفكير المستمر في مواقع التواصل:

قضاء وقت أطول من المتوقع:

القلق عند عدم التفاعل أو التواجد:

تراجع في الأداء الدراسي:

اضطرابات النوم:

العزلة الاجتماعية:

محاولات فاشلة لتقليل الاستخدام:

التأثيرات البعيدة لإدمان السوشيال ميديا

شابة تتحاور مع صديقتها على السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 08:55 صباحاً - أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً أساسياً من حياة الملايين حول العالم، فهي تتيح للطفل والمراهق التواصل والتعلم ومتابعة الأخبار والترفيه، بينما تكمن مشكلتها في طريقة استخدامها المفرط، الذي قد يتحول إلى عادة ملازمة، تؤثر سلباً على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية وحتى الدراسية.من هنا كانت الحاجة -كما يقول الدكتور محمود رامي أستاذ طب النفس- إلى التعرف إلى، وكيفية التعامل معها بشكل صحي ومتوازن.إدمان السوشيال ميديا يقصد به؛ الاستخدام المفرط غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة تؤثر على الحياة اليومية والصحة العامة للطفل والمراهق معاً.يتشابه هذا النوع من الإدمان مع أنواع الإدمان السلوكي الأخرى مثل إدمان ألعاب الفيديو؛ حيث يشعر الأبناء بحاجة ملحة ودائمة لتصفح المنصات الاجتماعية، دون التحكم في وقت التوقف.حيث يجد الطفل أو المراهق نفسه دائم البحث والتحقق من إشعارات التطبيقات، أو يتخيل ما يمكن نشره أو الرد عليه، ويستمر هذا التفكير حتى أثناء انشغاله بأمور أخرى؛ مثل الدراسة أو العمل.المراهق يخطط لقضاء دقائق معدودة على أحد التطبيقات، لكنه يفاجأ بأنه أمضى ساعة أو أكثر دون إدراك الوقت، ما يتسبب في قلق وخوف الآباء .يشعر الطفل بالانزعاج أو التوتر إذا لم يتمكن من استخدام هاتفه أو تصفح حساباته، أو إذا لم يتلق تفاعلاً كافياً على منشوراته كما يتوقع أو يتمنى.يبدأ التأثير السلبي في الظهور على الطفل والمراهق، من خلال انخفاض التركيز والإنتاجية في الدراسة، وذلك بسبب الانشغال المستمر بالمحتوى الرقمي، والإضافات الجديدة الجذابة التي تظهر يوماً بعد يوم.يعاني بعض المراهقين من اضطرابات في النوم أو السهر الطويل بسبب تصفح الهاتف ليلاً، وخاصة مشاهدة الفيديوهات القصيرة أو الرد على الرسائل.المراهقون -اليوم- أصبحوا يفضلون العالم الافتراضي على التفاعل مع الأسرة أو الأصدقاء، ما يؤدي إلى انقطاع العلاقات وضعف الروابط الاجتماعية الحقيقية.في ضوء الشد والجذب بين الطفل والمراهق ووالديه، يحاول الطفل تقليل استخدام التطبيقات، لكنه للأسف يفشل مراراً، ويعود للسلوك نفسه رغم معرفته بتأثيراته السلبية، واستمرار خلافاته مع الوالدين.يرتبط الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب لدى المراهق، والشعور بعدم الرضا عن الذات نتيجة المقارنة المستمرة مع الآخرين.يتسبب الإدمان في توتر العلاقات الأسرية والعاطفية بسبب قلة التفاعل الحقيقي، والانشغال بالعالم الرقمي.إدمان الطفل والمراهق على التصفح، يتسبب في تضييع الوقت، وضعف الإنجاز أو تأجيل الواجبات المهمة.وذلك لارتباطه بتعليقات الآخرين، وردود أفعالهم بتقييم الذات؛ وذلك بناء على عدد المتابعين، أو علامات الإعجاب، ما يقلل شعوره بالثقة بالنفس، والتذبذب في الإحساس بها.

خطوات تحفزين بها طفلك ليصبح مراهقاً مثالياً ونصائح تساعدك

أسباب تدفع للإدمان على السوشيال ميديا

طرق للمراهق للتعامل مع إدمان السوشيال ميديا

التعلق المفرط بالسوشيال ميديا

نصائح للأهل عند ملاحظة إدمان الأبناء:

أم تعاتب ابنتها

لا تقومي بالمنع المباشر بل بالحوار الهادئ لفهم الأسباب. شاركي ابنك أو ابنتك في أنشطة بديلة وجذابة في الواقع. ضعي قواعد لاستخدام الهاتف مثل: عدد الساعات، أو عدم استخدامه في غرفة النوم. كوني قدوة في تقليل استخدامك للهاتف أمامهم، فلا تفرطي ثم تطلبي من طفلك تقليل استخدامه. تابعي الحالة النفسية لأطفالك، خاصة إن ظهرت عليهم علامات القلق أو العزلة.

دعوة للمراهق لاستخدام السوشيال ميديا بشكل صحي:

حدد هدفاً من الاستخدام، تصفح اللاب توب أو الجوال لهدف واضح؛ مثل متابعة الأخبار أو التعلم وتوقف عند تحقيق هذا الهدف.

اختر محتوى إيجابياً، تابع صفحات تنشر محتوى تحفيزياً أو تعليمياً أو مفيداً، بدلاً من المقارنات والصراعات، وقلل من التفاعل مع الحسابات السامة.

احذف الحسابات التي تسبب لك توتراً أو شعوراً بالنقص، ومارس الحياة الواقعية، ولا تجعل وجودك الرقمي أهم من وجودك الحقيقي؛ شارك في أنشطة اجتماعية ومجتمعية تعزز الثقة بالنفس والانتماء.