شكرا لقرائتكم خبر عن من عمر سنة إلى خمس سنوات.. ما كمية الكالسيوم التى يحتاجها طفلك يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يُعدّ الكالسيوم حجر الزاوية في صحة الأطفال خلال سنوات نموهم الأولى، حيث تتشكل العظام والأسنان ويزدهر الجهاز العصبي والعضلي، هذه السنوات فترة نمو وتطور مكثفة، حيث تنمو عظام الأطفال بقوة وطول بمعدل مذهل، فما الكمية الفعلية التي يحتاجها أطفالنا يوميًا من هذا المعدن الأساسي؟

ما احتياجات الكالسيوم اليومية بالضبط؟

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يُنصح بتناول 700 مليجرام من الكالسيوم يوميًا للأطفال من عمر سنة إلى ثلاث سنوات، ومع بلوغهم 4 أو 5 سنوات، ترتفع هذه الكمية بشكل طفيف إلى 1000 مليجرام يوميًا، قد تبدو هذه الأرقام غير ملموسة، لكن معرفتها أساسية لتعزيز صحة العظام، ووظائف الأعصاب والعضلات، وحتى انتظام ضربات القلب.

يُعد الكالسيوم العنصر الأساسي لصحة العظام والأسنان، ويشكل تناوله بكميات مناسبة خلال هذه السنوات الأولى أساسًا لهيكل عظمي سليم طوال الحياة، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى ضعف العظام، مما يعرض الشخص لخطر الإصابة بالكساح، وهو مرض قد يؤدي إلى انحناء الساقين وتأخر النمو، كما يؤثر على تكوين أسنان البالغين السليمة، مما يجعلها أكثر عرضة للتسوس في مراحل لاحقة من العمر.

ما بعض المصادر الجيدة للكالسيوم؟

تُعدّ منتجات الألبان من أغنى المصادر بالكالسيوم؛ فمثلاً يحتوي كوب واحد من الحليب على نحو 300 ملج من الكالسيوم، كما يُعتبر الزبادي والجبن بدورهما خيارات ممتازة، إذ توفر حصة مقدارها 170 جرامًا من الزبادي ما بين 200 إلى 300 ملج، بينما تحتوي 28 جرامًا من جبن الشيدر على حوالي 200 ملغ من الكالسيوم.

ومع ذلك، بالنسبة للأطفال الذين يعانون من عدم تحمل أو حساسية تجاه منتجات الألبان، أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، تتوفر العديد من المصادر البديلة غير الألبانية، بدائل الحليب النباتية المدعمة (الصويا، اللوز، الشوفان)، التوفو الغني بالكالسيوم، عصير البرتقال المدعم، الخضراوات الورقية الخضراء مثل الكرنب والبروكلي، وبعض حبوب الإفطار المدعمة، كلها مصادر محتملة لزيادة الكمية اليومية من الكالسيوم لديهم، يُنصح دائمًا بمراجعة ملصقات التغذية للتحقق من محتوى الكالسيوم في الأطعمة المدعمة.



العلاقة بين الكالسيوم وفيتامين د:

عند التفكير في الأطعمة الغنية بالكالسيوم، لا تنسَ أن فيتامين د هو شريكه الأساسي، يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم، لذا فإن حصول طفلك على قدر كافٍ من التعرض لأشعة الشمس (بشكل آمن) أو من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية المدعمة (بإشراف الطبيب) أمرٌ بالغ الأهمية.

