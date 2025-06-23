أسباب كثرة نوم الطفل حديث الولادة والمعدل الطبيعي للنوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 يونيو 2025 07:24 صباحاً - كثرة نوم الطفل حديث الولادة تصيب الأم بالحيرة والخوف من حدوث مكروه لطفلها، بينما من الطبيعي أن ينام الطفل حديث الولادة كثيراً، بسبب عدم نضج الجهاز العصبي لديه بعد، ولكن ما إن يمر 4-6 أسابيع حتى يستيقظ الطفل مدة 4 ساعات متفرقة، بينما المشكلة أن كثرة نوم الرضيع في بعض الأحيان يكون لأسباب مرضية، وهنا على الأم الملاحظة ومراقبة العلامات وإشارات الطفل. اللقاء واستشاري طب الأطفال إبراهيم شكري لتوضيح الأسباب الطبيعية والأخرى المرضية لكثرة نوم الطفل.

أسباب كثرة نوم الرضيع

قد يكون بسبب طفرة وسرعة في نمو الرضيع

يقضي معظم الأطفال حديثي الولادة وقتاً طويلاً في النوم أكثر من الاستيقاظ، لكن كثرة نوم الرضيع أكثر من الحد الطبيعي قد تكون ناتجة من أحد الأسباب الآتية: قد تكون كثرة النوم بسبب طفرة وسرعة في نمو الرضيع.

أو لإصابة الطفل بمشكلة صحية تؤثر على نمط النوم والقدرة على التنفس؛ بحيث يقوم بتعويض حاجته إلى النوم في الأوقات التي يتمكن فيها من النوم جيداً.

كما يمكن أن تتسبب التطعيمات في كثرة نوم الرضيع، لكن هذا الأمر يزول بعد 3 أيام على الأكثر ليعود الرضيع لطبيعته بعد ذلك.

وهناك النوم الطويل بسبب معاناة الطفل من اليرقان، والمعروف أن اليرقان يُسبب اصفرار الجلد واصفرار بياض العين، نتيجة قلة تناول الطعام.

وتشمل علامات اليرقان الأخرى ما يأتي: الإصابة بالخمول.. صعوبة تناول الطعام.

سرعة الانفعال والغضب.. الجفاف.. فقدان الوزن.. بطء النمو.

وفي حالات نادرة يُمكن أن يُعاني الطفل من مشكلة صحية تسبب له كثرة النوم، مثل.. اضطرابات التنفس، أومشكلات في القلب.

ساعات نوم الطفل في الشهر الثالث

علامات تشير لكثرة نوم الطفل الرضيع

كثرة النوم مع قلة التغذية يسبب بطء نمو الطفل

حينما يكون لون البول أصفر داكناً، فهذا يعني أن الطفل لا يشرب ما يكفيه، وقد يكون السبب في ذلك كثرة نومه.

ميل الطفل إلى الهدوء، حيث لا يُعاني الطفل الذي ينام كثيراً من العصبية والغضب مثل الطفل الذي لا ينام بشكل جيد.

على الرغم من أن حصول الطفل على قسط جيد من النوم يُساعد على النمو بشكل طبيعي، لكن يجب أن يتزامن هذا مع التغذية الجيدة التي يحتاجها لهذا النمو.

أما في حالة كثرة نوم الرضيع مع عدم الحصول على التغذية الصحيحة، فيُمكن ملاحظة قلة وزن الطفل وبطء نموه.

في حالة ملاحظة هذه العلامات، ينصح باستشارة الطبيب للتعرف على سبب المشكلة وعلاجها.

مشاكل النوم الشائعة عند الأطفال

المعدل الطبيعي من أجل نوم الرضيع لساعات طويلة دون رضاعة؟

ينام الطفل حديث الولادة من 14-17 ساعة يومياً

المعتاد أن ينام الطفل حديث الولادة مدة 14- إلى 17ساعة من النوم الجيد يومياً، وذلك وفقاً لما أوصت به التعاليم الطبية.

يستيقظ المولود الجديد للحصول على الطعام كل 3 إلى 4 ساعات في البداية، وعلى الأم ألا تدع الطفل ينام لمدة أطول من 5 ساعات في المرة الواحدة .

مع ملاحظة.. أنه في عمر 4 أشهر، يبدأ معظم الأطفال في النوم الأطول خلال فترة الليل.

وفي عمر 6 أشهر، يمكن للعديد من الأطفال أن يناموا لمدة 5 إلى 6 ساعات أو أكثر دون الحاجة إلى الرضاعة.

كما تنخفض عدد ساعات القيلولة خلال النهار مع نمو الطفل، فقد ينام المولود الجديد نهاراً لما يصل إلى 4 مرّات يومياً.

وبعد بضعة أشهر سوف ينخفض معدل النوم النهاري، ليصل إلى مرّة أو مرتين في اليوم.

بمرور الوقت يبدأ نمط نوم الطفل في التحسن، ومع هذا يستمر الطفل في الاستيقاظ عدة مرّات للرضاعة، وخاصة خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل.

جدول نوم الرضيع

في عُمر 4 إلى 6 أشهُر، يكُونون قادرين على تبنِّي جدول نوم نهاري ليليّ عادةً.

عند يبلغ الرضع العام الأول من العمر، ينام معظمهم من 8 إلى 9 ساعات بشكلٍ مشتنر طوال الليل،ولكن، تكون اضطرابات النوم شائعة، وتحدث في أوقات مختلفة في أثناء السنوات القليلة الأولى.

ما هي عدد ساعات نوم الرضيع الطبيعية؟

انتبهي من الصفراء.. تسبب النوم الكثير للطفل

ساعات نوم الطفل قد تصل إلى 18 ساعة تقريباً في الفترة التي تلي الولادة، والأمر طبيعي طالما أنه يستيقظ من حين لآخر للرضاعة ويزداد وزنه بمعدل طبيعي.

لكن إذا كان طفلك ينام فترات طويلة، ولا يستيقظ للرضاعة، فهناك عدة أسباب لذلك، مثل : الصفراء وهي شائعة في الأطفال حديثي الولادة.

وهناك النوم الطويل بسبب العدوى مثل.. نزلات البرد، أو عدوى الجهاز التنفسي والتي قد تكون لها مضاعفات خطيرة في الأطفال حديثي الولادة.

وقد يكون السبب الحمى، لهذا احرصي على وجود (ترمومتر) بعد الولادة، لقياس درجة حرارة الطفل، وإذا وجدتِ أنه يعاني من حمى.

وأحياناً يصاحب التطعيم بعض الأعراض المزعجة للطفل مثل: تورم موضع الحقن، وارتفاع درجة الحرارة، وشعور الطفل بالضيق

كما أن قلة الحليب بالثدي تسبب عدم شعور الطفل بالشبع، ما قد يؤدي إلى إصابته بالخمول والنوم فترات طويلة، خاصةً إذا وصل الأمر إلى إصابته بالجفاف.

*ملاحظة من"الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.