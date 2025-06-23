شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات فعالة لالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

آلام المفاصل الناتجة عن التهابها أحد أهم الآلام المزعجة التي قد يعاني منها البعض، وترطيب الجسم عليها عامل كبير لشعورك بالراحة في الجسم والاسترخاء وتقليل التهابات المفاصل وآلامها.

ينصحك تقرير في موقع arthritis بضرورة بدء يومك بكوب من الماء كبير، لأن أغلبنا يستيقظ وهو يعاني حالة من الجفاف نتيجة النوم لساعات طويلة دون شرب أي نوع من المشروبات.

ومن الأفضل الالتزام بشرب المياه على مدار اليوم بما يعادل حوالي ثمانية أكواب موزعة على ساعات اليوم بشكل متساو.

وفي الوقت ذاته لا بد من تجنب كل المشروبات غير الصحية مثل المشروبات المليئة بالسكر ومشروبات الطاقة وتلك التي تحتوي على الأسبارتام التي تقلل قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، مما يصيب التهاب المفاصل وتدهورها.

مشروبات مفيدة لالتهابات المفاصل

- أحد أهم المشروبات اليومية المفيدة، له الكثير من الخصائص الفاعلة لمرضى التهاب المفاصل.جميع أنواع الشاي مثل الأخضر والأسود والأبيض غني بمركبات نباتية مضادة للالتهابات بشكل واضح، وهي مركبات تسمى البوليفينول، تلك المركبات الغنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على الغضاريف والعظام، كما أنها تفيد الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، كما يمكن إضافة الليمون له أو العسل لتعزيز النكهة وزيادة الفوائد والحفاظ على انخفاض مستويات السعرات الحرارية والسكر بداخله.

القهوة

أحد أهم المشروبات اليومية التي تحتوي على كم هائل من مضادات الأكسدة ومحاربة الجذور الحرة في الجسم، وهي تقاوم تلف الخلايا ولها تأثير وقائي ضد النقرس والتهابات المفاصل.

وبشكل عام فشرب القهوة باعتدال، كوب أو كوبين من القهوة يوميًا، هي كمية كافية من الكافيين تساعد على تعزيز صحة الجسم والعضلات والمفاصل.ولكن الزيادة والافراط بكميات تضر الجسم والمفاصل أيضًا.

العصائر الطبيعية

- عصائر الخضراوات والفاكهة مثل البرتقال والأناناس والجزر والطماطم والكرز تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين ج.

- تقاوم الجذور الحرة وتعزز مناعة الجسم وقوة مفاصله وعظامه، كما أنها تحمي من نوبات النقرس.

- تساعد أيضًا على تعزيز الهضم وتنظيف الشرايين، كما أنها تحتوي على البروبايوتك الذي يقلل التهابات الجسم.

- كما أنها تحتوي على نسبة قليلة من السكر، مما يعزز من صحة المفاصل والعضلات.

المياه

- المشروب الأهم والأساسي للحياة، فهو يرطب الجسم ترتيبًا جيدًا ويعمل على طرد السموم ويكافح التهابات المفاصل.

- الحفاظ على ترطيب مفاصلك جيدًا يقي من نوبات النقرس.

- كما أن شرب الماء قبل تناول الوجبة يساعد على امتصاص جيد للطعام ويعزز من فقدان الوزن.

- إنه يحسن من كم مضادات الأكسدة في الجسم.

الحليب



- الحليب أو الألبان هي المنتجات المفيدة والمهمة لالتهابات المفاصل، لأنها تقلل الالتهاب، كما أنها تساعد على الوقاية من النقرس وتحتوي على البروتين وفيتامين د والكالسيوم.