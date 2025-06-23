شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الوزن والاستسقاء.. 13 علامة على فشل الكبد وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

فشل الكبد هو عجزه عن القيام بوظائفه المتعددة، حيث تتدهور الصحة العامة تدريجيا، فالكبد هو أحد الأعضاء الأساسية التي لا غنى عنها، وهو نوعان فشل الكبد الحاد الذي يحدث خلال أيام أو أسابيع، وفشل الكبد المزمن وهو النوع الأكثر شيوعًا الذي يحدث تدريجيًا على مدى أشهر مع فقدان الكبد لوظائفه تدريجيًا.

مراحل فشل الكبد

تبدأ عندما يبدأ التهاب الكبد في البداية كعرض لمرض الكبد المزمن، هذا الالتهاب المستمر يؤدي إلى تندب أو تليف الكبد، وهي المرحلة الثانية التي ينتج خلالها الكثير من الندوب على الكبد يصعب علاجها.

أما مرحلة فشل الكبد فهي مرحلة يصل فيها الكبد لمرحلة من الضعف الشديد مع بدء فشل وظائفه، وتتطور المضاعفات لجميع أنحاء الجسم.

أعراض فشل الكبد

أعراض الفشل كثيرة ومتعددة منها:

- آلام في البطن في الجزء العلوي الأيمن

- الغثيان والقيء

- اضطراب الشهية وفقدانها

- التعب الشديد والشعور بالإعياء

- اليرقان في بياض العين والجلد أي الاصفرار

- سهولة النزيف والكدمات

- اعتلال الدماغ الكبدي

- تحول البول إلى اللون الداكن

- طفح جلدي

- نتوءات صفراء على الجلد والجفون

- أوعية دموية مرئية

- اضطرابات شديدة في الهضم

- رائحة فم كريهة

علامات خطيرة

- الاستسقاء وهو تورم البطن مع السوائل

- القيء الدموي

- خلل في الحركة والرعشة

- فقدان السيطرة على العضلات

- قلة البول

- ضيق في التنفس

- الوذمة وهو تورم في الكاحلين أو القدمين أو الوجه أو اليدين

أسباب فشل الكبد المزمن

الكثير من الأسباب منها:

- العدوى المزمنة والتهاب الكبد الفيروسي

- التهاب الكبد السام

- التهاب الكبد الدهني المرتبط بالخلل في التمثيل الغذائي

- انسداد القنوات الصفراوية

- أمراض المناعة

- اضطرابات التمثيل الغذائي

- أمراض الأوعية الدموية والقلب

الوقاية من فشل الكبد

يمكن الوقاية بمجموعة من العوامل:

- احم نفسك على الدوام من التعرض لأي مواد كيميائية أو سموم مثل المبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف ومنتجات الطلاء.

- احم نفسك من التعرض للدم ولا تشارك الإبر أو الأدوات الشخصية أو شفرات الحلاقة أو فرش الأسنان مع أحد.

- اتبع القواعد الغذائية الوقائية السليمة للوقاية من التسمم الغذائي ولا تأكل الأطعمة النيئة ولا تأكل الأطعمة التي تسبب التسمم الغذائي.

- لا تفرط في استخدام الأدوية.

- احصل على لقاح التهاب الكبد الفيروسي.

- أثناء الحمل لابد من التواصل مع مقدم الرعاية الصحية.

- الفحوصات الدورية أمر ضروري للوقاية.

- اهتم بصحتك وعالج ارتفاع سكر الدم وارتفاع مؤشر كتلة الجسم وارتفاع الكوليسترول.

- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

- مارس الرياضة بانتظام.

- ابتعد عن الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية.

- امتنع عن التبغ والتدخين.