شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الطعام يعزز هرمون الميلاتونين لنوم صحى وهانئ والان مع تفاصيل الخبر

يعاني الكثيرون من صعوبة النوم فيلجأون غالبًا إلى الأدوية المنومة التي تُصرف دون وصفة طبية، مع ذلك، يؤكد الخبراء أن هناك طعامًا واحدًا يُساعد على النوم بشكل أفضل، نتعرف عليه في السطور التالية بحسب موقع دايلي إكسبريس.

أكد الخبراء أنه بمجرد تغيير بسيط في نمط غذائك ومشروباتك، يمكنك الاستمتاع بنوم هانئ دون أي عناء، وأضافوا أنه في حين أن تناول أطعمة مثل الشوكولاتة والجبن ورقائق البطاطس والآيس كريم قبل النوم قد يؤثر على نومك، إلا أن هناك عددًا من الأطعمة التي تعزز النوم بشكل صحي.

ينصح الخبراء بتجربة "الأطعمة المُحفِّزة للميلاتونين" إذا كنتَ بحاجة إلى نوم هانئ وأبرزها الموز.

الموز من أفضل الأطعمة للنوم، بفضل احتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم الذي يُرخي العضلات ويُهدئ الجسم.

جرّب شرائح الموز مع ملعقة كبيرة من زبدة الجوز الطبيعية قبل النوم إذا كنت ترغب في نوم صحي.

وبحسب موقع Healthline ، فإن الموز غني بالعناصر الغذائية التي تعزز النوم مثل المغنيسيوم والتريبتوفان وفيتامين B6 والكربوهيدرات والبوتاسيوم، والتي ترتبط جميعها بتحسين النوم.

تحتوي موزة متوسطة الحجم (126 جرامًا) على حوالي 34 ملج من المغنيسيوم، أي ما يعادل 8% من القيمة اليومية، وفقًا لموقع Healthline.

قد يُحسّن المغنيسيوم نومك بطرق مختلفة، بما في ذلك المساعدة في الحفاظ على ساعتك البيولوجية.

وتشير الدراسات أيضًا إلى أن تناول 500 ملج من المغنيسيوم يوميًا قد يزيد من إنتاج الميلاتونين ويخفض مستويات الكورتيزول.

ويُعرف الكورتيزول أيضًا بهرمون التوتر، بينما الميلاتونين هو هرمون يُنتج أثناء دورة النوم، وقد يقلل من الوقت اللازم للنوم، وقد يزيد من مدته.

ومن الأطعمة المعززة لهرمون النوم أيضًا العسل الخام والكرز والديك الرومي واللوز كوجبات خفيفة أخرى يمكن تجربتها قبل النوم لتعزيز إنتاج الميلاتونين وتحسين النوم.

