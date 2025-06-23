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صيف ورشاقة.. دايت ورياضة جميلات العالم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياس

الإثنين، 23 يونيو 2025 12:00 ص

جميلات العالم اللاتى يتمتعن بقوام ممشوق ومثالى، يجتهدن وبشدة في الالتزام بأنطمة ريجيم جيدة ومتوازنة تجعلهن قادرات على الحفاظ على أوزانهن من الزيادة، هذا ما أكده تقرير نُشر في موقع thetruepal الذى ذكر الكثير من أنظمة الدايت لنجمات العالم الجميلات :

سارة على خان

تلتزم النجمة الهندية الجميلة بنظام غذائى متوازن، يعتمد على الكربوهيدرات مثل الأرز البنى، وبروتينات قليلة، مثل الدجاج المشوى والسمك، فضلا عن الدهون الصحية كالأفوكادو.

وتمارس سارة مجموعة من التمارين المميزة، مثل تمارين البيلاتيس، وتمارين الحمل المنخفض، وتمارين تقوية الجذع.

سارة على خان
سارة على خان 
عاليا بهات

النجمة الهندية الجميلة تلتزم بنظام شهير وهو نظام غذائى غنى بالفواكه والخضروات الصحية، والحبوب المغذية، فضلا عن الزجبات الخفيفة مثل المكسرات والزبادى اليوناني والفواكه.

بينما تمارس الرياضات الذهنية بشكل خاص، مثل تمارين التنفس وتمارين التأمل واليوجا.

 

من بوليوود إلى هوليوود.. نجمة السينما الهندية عاليا بهات تطمح للجديد

عاليا بهات 

 

شيلبا شيتي
 

النجمة الهندية الجميلة تمارس الأكل الواعى ، وتعتمد على محفزات الجوع والشبع، تهتم بتناول وجبات متوازنة على فترات متباعدة  ومحددة زمنيا، مما يساعد على إنقاص وزنها.

تمارس الجميلة الهندية ركوب الدراجات والسباحة والتمارين الرياضية البسيطة يوميا.

 

 

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شيلبا شيتى 

 

أما نجمات هوليوود فلهن رأى آخر، فأغلبهن تتبع حميات قاسية وغريبة، ومنها الصحى أيضا وفقا لتقرير نشر في scmp: 

 

كيم كارديشان

كيم كاردشيان، اتبعت حميات صارمة لتقليل الكربوهيدرات، لخسارة 7 كيلو جرامات في 3 أسابيع، بالامتناع عن تناول السكريات والكربوهيدرات والاكتفاء بالخضراوات والبروتينات الصحية وتمارس رياضات المشى بشكل خاص.

 

كيم كارداشيان تتعرض لموقف محرج خلال تكريمها.. اعرف القصة - الخليج 365

كيم كاردشيان

 

جيسيكا ألبا
 

عارضة الأزياء والفنانة المعروفة بهوليوود تتبع حميات تعتمد على العصائر والمشروبات الصحية، والتي تخلص الجسم من سمومه وتعمل على فقدان الوزن، تمتنع خلالها عن تناول الوجبات المنتظمة، وتستبدل الوجبات بالعصير، للتخلص من السموم.

 

جيسيكا ألبا تنضم لفريق عمل مسلسل

جيسيكا ألبا

 

غوينيث بالترو
 

الفنانة الأمريكية الشهيرة تعتمد في حميتها على تحسين المعدة وتطهيرها من خلال تقليل الطعام والتركيز على لبن الماعز، وذلك لتحسين عمل الأمعاء وأيضا تحين عمل المعدة والهضم وبالتالي الاهتمام بالوزن.

 

جوينيث بالترو تظهر عارية على غلاف مجلة - الخليج 365

غوينيث بالترو

 

ريبيل ويلسون

التي أنقصت من وزنها ما يعادل الأربعين كيلو جرام في وقت قياسى أكدت أنها تعتمد على نظام غذائى يعتمد على تجنب الإفراط في تناول الطعام، والتحكم في الشهية تماما والأكل الواعى، الامتناع التام عن الكافيين والسكر بعد الرابعة عصرا.

وتناول الأطعمة القلوية مثل الفواكه الصحية.

 

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ريبيل ويلسون

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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