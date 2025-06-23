شكرا لقرائتكم خبر عن تناول أقراص الفيتامينات المتعددة يوميا قد يكون ضارا.. لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

أكد خبراء الصحة أن سر الحفاظ على تناول المكملات الغذائية الصحية يكمن في فهم ما يناسبك وبأي كمية، فعندما تتناول أي نوع من الفيتامينات أو المعادن، أو حتى المركبات النشطة بيولوجيًا، بما يزيد عن احتياجات جسمك، فإنك تُفرط في تناول المكملات.

إن الانتشار الواسع للفيتامينات المتعددة والوجبات المدعمة والمكملات الغذائية المتخصصة في عصرنا هذا قد ساهم في حدوث ذلك بسهولة، الإفراط في تناول بعض العناصر الغذائية قد يؤدي إلى سمية أو آثار جانبية.

فيما يلي بعض الفيتامينات والمعادن الأكثر شيوعًا والتي يتناولها عامة الناس بكميات زائدة وكيف يمكن أن تضر الجسم:

فيتامين د

فيتامين د هو أحد المكملات الغذائية التي يتناولها الجميع تقريبًا على شكل أقراص هلامية، يتطلب تناول جرعة زائدة من فيتامين د (أي جرعة أعلى من 4000 وحدة دولية يوميًا) إشرافًا طبيًا، لأن هذه الجرعات العالية قد تُسبب آثارًا سامة، مما قد يؤدي إلى فرط كالسيوم الدم أو مضاعفات في الكلى.

فيتامين ب6

يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من فيتامين ب6 إلى التسبب في تلف الأعصاب، ولكن من المعروف أن أجسام البشر تتجاوز مستوى الكمية الغذائية الموصى بها قبل أن تصل إلى الحد الأعلى المحدد.

المغنسيوم

المغنيسيوم من العناصر الغذائية الشائعة الأخرى التي انتشرت مؤخرًا، المغنيسيوم موجود في معظم المكملات الغذائية التي يتناولها الجميع هذه الأيام.

تناول كمية أكبر من الجرعة اليومية المحددة من المغنيسيوم، وهي 420 ملج للرجال و350 ملج للنساء، قد يؤدي إلى الإسهال وعدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم.

إذن ماذا يمكننا أن نفعل؟

ابحث عن التوازن الصحيح

ابدأ بمزيج الطعام المناسب أولًا. إذا كان بإمكانك الحصول على الفيتامينات والمعادن من طعامك اليومي، فهذا هو الأفضل.

خصص نهجك الغذائي وانتبه جيدًا للاحتياجات الغذائية لجسمك. استشر أخصائي تغذية مؤهلًا لمعرفة الكميات الصحيحة (الحد اليومي). اقرأ الملصقات والإرشادات للفيتامينات التى تتناولها.

