شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير بسيط فى نظامك الغذائى يخفض ضغط الدم خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أن تغييرًا بسيطًا في النظام الغذائي قد يكون الحل الأمثل لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، المرض الذى يُطلق عليه أحيانًا "القاتل الصامت"، إذ قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل صحية خطيرة إذا تُرك دون علاج، بحسب ما نشرت جريدة دايلي ميرور البريطانية.

ارتفاع ضغط الدم قد يُلحق ضررًا خفيًا بالجسم، مؤديًا إلى مشاكل صحية كارثية، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية وتلف الكلى، وحتى ضعف البصر.

وفي غياب أعراض ملحوظة، يجهل الكثيرون هذه الحالة حتى تتفاقم إلى مضاعفات صحية.



واقترح تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في كلية كينجز كوليدج لندن، أن زيادة تناولنا للبوتاسيوم، الذي يُساعد على التخلص من الملح، وزيادة استهلاكنا للألياف، يُمكن أن تُخفّض ضغط الدم بمقدار ضعفي ما يُخفّضه تقليل الملح من الطعام.



في حين أنه من المسلّم به على نطاق واسع أن الملح يُفاقم ارتفاع ضغط الدم، إلا أن نتائج حديثة سلّطت الضوء أيضًا على قوة الفاصوليا، وخاصةً الأنواع الداكنة مثل الفاصوليا الحمراء والسوداء، في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية. دوقد وجد باحثون في جامعة مانيتوبا في كندا أن تناول الفاصوليا الحمراء يُخفّض ضغط الدم خلال ساعتين، على عكس تناول الأرز.



تحتوي الفاصولياء ذات اللون الداكن، مثل الفاصولياء الحمراء والسوداء، على فوائد جمة لصحة ضغط الدم، حيث يشير خبراء التغذية إلى فائدتها الكبيرة على الأوعية الدموية.