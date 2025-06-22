شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار التعرض للإشعاع النووى على الجسم والصحة والان مع تفاصيل الخبر

الجسم يمتلك طاقة كافية للتأثير على ذرات الخلايا الحية، وعلى الرغم من أن أجسامنا تتمتع بكفاءة عالية في إصلاح أي ضرر قد يصيب الخلايا، إلا أنه في بعض الأحيان قد تموت الخلايا أو تصبح سرطانية في النهاية، مثلما يحدث عند التعرض للإشعاع أو الانفجار النووي.

وفقًا لتقرير نشر في موقع .epa.gov فإن التعرض لمستويات عالية جدًا من الإشعاع، أو الاقتراب من الانفجارات النووية على سبيل المثال، يسبب آثارًا صحية مدمرة وحادة، مثل:

- حروق الجلد مختلفة الدرجات.

- متلازمة الإشعاع الحاد أو مرض الإشعاع.

- الإصابة بأمراض طويلة الأمد مثل السرطان.

- الإصابة بأمراض القلب.

- الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

بينما التعرض اليومي الطفيف للإشعاع من خلال البيئة بشكل طبيعي لا يسبب آثارًا صحية، ولكنه قد يساهم بشكل طفيف للغاية في رفع فرص الإصابة بالسرطان بشكل عام.

التعرض لجرعة إشعاعية عالية للغاية

التعرض لجرعة إشعاعية عالية للغاية قد تسبب أعراضًا قصيرة المدى، مثل القيء والغثيان خلال ساعات، وقد يؤدي أحيانًا إلى الوفاة خلال بعض أيام أو أسابيع تالية، تعرف هذه الحالة بمتلازمة الإشعاع الحادة أو مرض الإشعاع.

لا يسبب التعرض لمستويات منخفضة من الأشعة آثارًا صحية خطيرة، ورصدت الكثير من الدراسات أن أغلب الأشخاص الذين تعرضوا للإشعة، بمن فيهم الناجون من القنبلة الذرية والعاملون في صناعة الإشعاع، تظهر الدراسات أنهم لديهم احتمالية للإصابة بالسرطان بشكل كبير، فكلما زادت الجرعة زاد الخطر.

لن يصاب الأفراد بالسرطان نتيجة التعرض لمرة واحدة للإشعاع بجرعة 100 مللي سيفرت أو أقل، والفئات الأكثر حساسية للإشعاع هم:

الأطفال.

الأجنة، لأنهم حساسون بشدة للتعرض للإشعاع، مما يتيح له فرصة أكبر للتسبب في تلف الخلايا.

الحوامل

كبار السن

أصحاب الأمراض

وفى السياق ذاته، أوضح تقرير نشر فى موقع pmc.ncbi أن عواقب الإشعاع على الخلايا والأنسجة والأعضاء الجسدية كثيرة ومختلفة، لأنها تعمل على تلف الحمض النووي وموت الخلايا والخلل الجيني، وتؤدي إلى الإجهاد التأكسدي الحاد، مما يسبب طفرات شديدة.

بعض التأثيرات على الجهاز التنفسي

وفقًا للتقرير، تتعلق بالتأثير المباشر على الجهاز التنفسي، فيؤدي إلى:

- التهاب الرئة الإشعاعي.

- زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

- التهابات الجهاز التنفسي.

- الآثار التنفسية طويلة المدى.

الجهاز التنفسي

وتشمل أعراض الجهاز التنفسي:

- السعال.

- تهيج الصدر.

- السعال المصحوب بالبلغم.

- ضيق التنفس.

- تلف الرئة.

- عسر التنفس.

- ألم الصدر.

- تلف الرئتين والأنسجة المحيطة.

- الصفير.

- الوذمة الرئوية.